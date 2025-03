Rối loạn lo âu bởi xuất tinh sớm tuổi đôi mươi

Hà NộiNam thanh niên 20 tuổi, đeo khẩu trang kín mít đến bệnh viện khám nam khoa vì không thể quan hệ do xuất tinh sớm.

Tại phòng khám Bệnh viện E, bệnh nhân lo lắng, sợ hãi. Anh là sinh viên tại Hà Nội, cao 1,75 m, nặng 70 kg, thường xuyên tập luyện thể thao. Hơn một năm nay, chàng trai bị stress, mất ngủ, uống nhiều rượu bia và không thể quan hệ.

Bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, liên tục đặt câu hỏi thăm dò. Khoảng 15 phút đầu, bệnh nhân rụt rè, không dám chia sẻ. Bác sĩ nhấn mạnh cuộc trò chuyện chỉ có hai người biết. Lúc này, anh thú nhận mình có dấu hiệu xuất tinh sớm, không dám quan hệ vì sợ bị chê bản lĩnh kém, "trái ngược với vẻ bề ngoài vạm vỡ". Anh cũng không dám đi khám vì sợ bị người quen bắt gặp, chê cười. Tình trạng kéo dài khiến người đàn ông rơi vào lo âu, chán nản, không thể tập trung làm việc.

Cũng rối loạn lo âu vì còn trẻ đã xuất tinh sớm, nam thanh niên 19 tuổi nghĩ mình bị yếu sinh lý, suy giảm chức năng tình dục. Chàng trai luôn cảm thấy xấu hổ, ngại ngần, không dám quen bạn gái. Ngày nào, anh cũng lên mạng tìm hiểu cách cải thiện sinh lý, trừ đi khám vì sợ bị bắt gặp. Anh tự tìm mua thuốc uống, song không cải thiện, "thậm chí còn bị đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi nhiều hơn".

Với hai bệnh nhân này, bác sĩ tư vấn thay đổi lối sống, sinh hoạt như ăn uống, ngủ đúng giờ và điều trị theo đơn thuốc để cải thiện.

Bác sĩ Khải can thiệp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Khải, mọi người thường nhầm lẫn giữa xuất tinh sớm và yếu sinh lý, bản lĩnh nam giới. Xuất tinh sớm không phải bệnh nguy hiểm đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và đời sống tình cảm của các cặp đôi. Hiện chưa có thống kê số trường hợp bị trầm cảm, lo âu vì chứng bệnh này, song tỷ lệ ngày càng tăng và trẻ hóa.

Hội Y học giới tính thế giới định nghĩa xuất tinh sớm là tình trạng rối loạn xuất tinh của nam giới, với đặc trưng là luôn xuất tinh sớm hơn hoặc trong vòng một phút quan hệ. Bệnh nhân không có khả năng kiểm soát xuất tinh, ảnh hưởng tâm lý, tự ti, căng thẳng, bực bội và né tránh quan hệ. Tình trạng này không liên quan đến chức năng sinh sản, người bệnh vẫn có con, lượng testosterone trong máu vẫn có thể bình thường.

Theo định nghĩa của Hiệp hội Nam khoa châu Âu, xuất tinh sớm là khi thời gian từ lúc xâm nhập đến lúc xuất tinh dưới 1 phút. Có ba cấp độ để đánh giá, gồm mức độ nặng là xuất tinh ngay khi chưa kịp xâm nhập. Mức độ trung bình, thời gian xuất tinh trong vòng 15 – 30 giây. Từ 30 giây đến dưới 1 phút là tình trạng nhẹ. Trường hợp thời gian quan hệ dưới 3 phút, nam giới có thể được coi là gặp vấn đề về kiểm soát xuất tinh.

Xuất tinh sớm có thể do nhiều yếu tố khác nhau. Trường hợp ngay từ những lần đầu quan hệ thường do đầu dương vật quá nhạy cảm, không liên quan đến yếu tố ngoại cảnh. Nếu bệnh xuất hiện sau một thời gian quan hệ bình thường có thể do viêm nhiễm, tâm lý căng thẳng, suy giảm testosterone, hoặc lối sống không lành mạnh. Nam giới bị viêm nhiễm ở dương vật, niệu đạo hoặc tuyến tiền liệt có nguy cơ cao bị xuất tinh sớm.

Đặc biệt, căng thẳng, stress kéo dài, nghiện thuốc lá, rượu bia, thức khuya...cũng là một yếu tố nguy cơ, làm suy giảm khả năng kiểm soát xuất tinh.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị bệnh từ sử dụng thuốc đến thay đổi lối sống. Tùy thuộc vào tình trạng, nguyên nhân, bác sĩ có chỉ định phù hợp, tuyệt đối không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc".

Theo bác sĩ, xuất tinh sớm không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Thời gian xuất tinh và chất lượng tinh trùng không hề liên quan đến nhau. Nếu muốn biết chất lượng tinh trùng, nam giới cần làm xét nghiệm tinh dịch đồ", bác sĩ nói. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng sinh sản nếu gây căng thẳng tâm lý hoặc làm giảm tần suất quan hệ vợ chồng, từ đó giảm cơ hội thụ thai. Do đó, mục tiêu điều trị bệnh là cải thiện thời gian xuất tinh từ 7-10 phút.

Để cải thiện sức khỏe tình dục tổng thể, nam giới nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát căng thẳng.

Thùy An