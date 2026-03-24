Rodri cảnh báo Arsenal về cuộc đua Ngoại hạng Anh

AnhRodri cho rằng trận Man City thắng Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên mùa giải mà còn tạo bước ngoặt tâm lý trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

"Kết quả này có tác động rất lớn", Rodri nói sau chiến thắng tại Wembley. "Đây không chỉ là trận đấu cho danh hiệu mà còn để chứng minh chúng tôi có thể đánh bại họ".

Theo tiền vệ người Tây Ban Nha, việc bị Real Madrid loại ngay vòng 1/8 Champions League là cú sốc với Man City, nhưng toàn đội đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Chúng tôi biết đây là trận đấu rất quan trọng, không chỉ vì chiếc Cup mà còn vì phải đối đầu đội bóng mạnh nhất giải", anh bày tỏ.

Rodri (giữa) vui mừng trên bục nhận giải, sau trận Man City thắng Arsenal 2-0 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: PA Wire

Trên sân Wembley hôm 22/3, Arsenal nhập cuộc hứng khởi và tạo sức ép lớn. Kai Havertz và Bukayo Saka có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn James Trafford. Sang hiệp hai, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi hai bàn đều từ những cú đánh đầu của Nico O'Reilly.

Rodri đánh giá Arsenal suy giảm thể lực trong hiệp hai, tạo cơ hội để Man City gia tăng sức ép. Anh đặc biệt nhắc đến màn trình diễn của Nico O'Reilly như minh chứng cho tiềm năng của đội. Quả Bóng Vàng 2024 cũng tiết lộ thông điệp trong giờ nghỉ chủ yếu nhằm trấn an và thúc đẩy tinh thần thi đấu. "Chúng tôi làm tốt, chỉ cần thể hiện cá tính và không để họ kiểm soát trận đấu", anh cho biết thêm.

Rodri còn tin chiến thắng tại Wembley có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, dù Arsenal đang nắm lợi thế lớn. "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng toàn đội sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế với sự lạc quan rằng vẫn còn hai đấu trường để cạnh tranh", tiền vệ 29 tuổi tự tin.

Man City đang kém 9 điểm, vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ tái ngộ Arsenal trong trận cầu có thể mang tính quyết định tại sân Etihad ngày 19/4. Trước thời điểm đó, lịch thi đấu của hai đội có khác biệt khi Arsenal ra sân nhiều hơn.

Rodri cho rằng việc bị loại khỏi Champions League cũng mang lại lợi thế nhất định. "Chúng tôi không muốn bị loại, nhưng giờ phải nhìn vào mặt tích cực. Chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị cho các trận đấu tại Ngoại hạng Anh", anh nói. "Dù vậy, toàn đội cũng cần tận hưởng chiến thắng này".

Nico O'Reilly mừng danh hiệu Cup Liên đoàn. Ảnh: Man City

Tương tự, "người hùng" Nico O'Reilly cho rằng Man City cần tận dụng cú hích từ danh hiệu Cup Liên đoàn để tăng tốc trong giai đoạn cuối mùa. Cầu thủ 21 tuổi nhấn mạnh đội bóng phải duy trì đà hưng phấn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal, đồng thời hướng tới mục tiêu tại Cup FA, nơi họ sẽ gặp Liverpool ở tứ kết.

"Đây rõ ràng là đòn giáng mạnh vào Arsenal và chúng tôi cần tận dụng để tạo đà", O’Reilly nói. "Sau loạt trận quốc tế, toàn đội phải trở lại và chiến đấu hết mình".

O’Reilly là một trong những tài năng nổi bật trưởng thành từ học viện Man City thời gian qua. Cầu thủ sinh năm 2005 cho biết sự dìu dắt của các đàn anh giàu kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội.

"Chúng tôi có những thủ lĩnh tuyệt vời, những người đã giành nhiều danh hiệu", O’Reilly nói. "Họ giúp các cầu thủ trẻ như chúng tôi rất nhiều, đặc biệt trong những cuộc đua danh hiệu. Điều đó vô cùng quan trọng".

Hồng Duy tổng hợp