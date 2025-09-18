Robot hình người Trung Quốc trải qua 'bài kiểm tra bạo lực'

Mẫu robot G1 của Unitree trải qua "bài kiểm tra bạo lực" nhằm đánh giá chỉ số thăng bằng, khả năng phục hồi hay độ bền.

Trong video do XRoboHub đăng trên YouTube, người thử nghiệm liên tục đá vào robot Unitree G1 nhằm kiểm tra sự cân bằng, khả năng phối hợp và độ bền. Theo Interesting Engineering, đây là phương pháp phổ biến trong lĩnh vực sản xuất robot hình người để đánh giá tính ổn định và khả năng phục hồi của cỗ máy.

Nội dung video cho thấy, khi hứng chịu cú đá đầu tiên, G1 bị trượt chân trên thảm và ngã xuống đất, nhưng bật dậy trong chưa đầy một giây. Đây cũng là lần ngã duy nhất của robot.

Trong 8 cú đá tiếp theo từ phía trước, phía sau và hai bên, robot vẫn đứng vững. Một số trường hợp, G1 mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy lại được quyền kiểm soát.

Cách robot hình người Trung Quốc chịu đựng 'bài kiểm tra bạo lực' Bài "kiểm tra bạo lực" áp dụng cho robot Unitree G1. Video: YouTube/XRoboHub

Video thu hút hơn 200.000 lượt xem và hàng trăm bình luận sau một ngày đăng. Đa số ngạc nhiên về khả năng của G1, nhưng cũng có người bày tỏ lo ngại. "Một ngày nào đó, robot sẽ xem được video này thôi", một người nói. "Khi những kẻ thống trị AI xuất hiện, con người sẽ bị hạ gục đầu tiên", một người khác viết.

Unitree Robotics giới thiệu G1 tháng 5 năm ngoái. Cỗ máy cao 1,2 m, nặng 35 kg, có 23-43 motor khớp giúp cử động tay chân, thân và đầu giống người. Theo Unitree, G1 được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) với đặc tính quán tính thấp, tốc độ cao trên các khớp nối, kết hợp hệ thống mã hóa kép cung cấp phản hồi chính xác. Thiết lập cho phép robot thực hiện các điều chỉnh vi mô theo thời gian thực để duy trì cân bằng dưới áp lực.

Trong khi đó, chuyển động của G1 được điều khiển thông qua hệ thống nhận diện toàn thân, phối hợp tất cả khớp đồng thời thành hệ thống động lực học thống nhất thay vì vận hành từng khớp riêng lẻ. Robot cũng sử dụng cảm biến Lidar 3D, camera độ sâu và bộ đo lường quán tính (IMU) trên thân để nhận biết không gian và đưa ra phản hồi gần như tức thì. Ngoài ra, hệ thống máy học và AI cho phép G1 quan sát hành động của con người, dù là võ thuật hay khiêu vũ, sau đó sử dụng "mô hình thế giới" của riêng nó để sao chép và tinh chỉnh các chuyển động.

Thời gian qua, Unitree, thành lập tại Hàng Châu năm 2016, liên tục tung ra hàng loạt cải tiến cho G1, như khả năng giữ thăng bằng, dáng đi ngày càng giống con người, thực hiện động tác phức tạp như "bật tôm", múa võ, múa gậy, nấu ăn... Đây cũng là một trong số các robot hình người đầu tiên được thương mại hóa, với giá từ 16.000 USD.

Bảo Lâm (theo Interesting Engineering, XRoboHub)