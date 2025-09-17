Thử giày chạy - nhiệm vụ mới của robot hình người

Robot hình người Tien Kung có nhiệm vụ thử nghiệm giày chạy tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thể thao Li-Ning ở Bắc Kinh.

"Robot hình người bắt đầu có khả năng chạy giống con người", ông Yang Fan, Giám đốc cấp cao của Trung tâm Li-Ning, nói với China Daily ngày 15/9. "Do đó chúng tôi sử dụng chúng trong quá trình phát triển sản phẩm".

Trong thử nghiệm mới, Tien Kung chạy trên máy chạy bộ đo lực 3D và đường đua 200 m, thu thập dữ liệu về độ êm, độ nảy và các chỉ số hiệu suất khác của giày.

Theo ông Yang, robot mang đến hướng đi mới cho việc thử nghiệm sản phẩm thể thao. Phương pháp truyền thống thường đòi hỏi thu thập dữ liệu từ vận động viên trong nhiều tuần, còn robot có thể mang lại kết quả nhất quán và đo lường được với thời gian ngắn hơn.

Robot hình người từng thắng giải marathon giúp thử giày Robot thử nghiệm giày chạy tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thể thao Li-Ning. Video: China Daily

Các cảm biến gắn trên Tien Kung cung cấp thông tin cơ sinh học chi tiết từ khớp hông, đầu gối đến mắt cá chân - những dữ liệu khó thu được bằng thử nghiệm truyền thống trên vận động viên. Liu Hao, quản lý thương hiệu tại Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh, cho biết dữ liệu này hỗ trợ Li-Ning phát triển giày, đồng thời giúp cải tiến công nghệ robot hình người.

Tien Kung, hay Tiangong, do công ty UBTech Robotics và Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh phát triển. Nó có thể chạy với tốc độ 10-12 km/h, di chuyển qua cầu thang, dốc, địa hình cát và tuyết, nhờ phần thân mô phỏng sinh học và 20 bậc tự do.

Robot tích hợp cảm biến lidar, bộ công cụ tính toán Nvidia Jetson Orin và bàn tay 5 ngón khéo léo. Tien Kung từng hoàn thành thử thách leo liên tục 134 bậc thang, chịu va chạm mà không mất thăng bằng, thực hiện nhiệm vụ hậu cần kho bãi. Với giá 41.000 USD, robot được hướng đến phục vụ các phòng thí nghiệm nghiên cứu và lập trình viên. UBTech Robotics cũng hy vọng có thể triển khai robot trong những công việc con người dễ gặp rủi ro, từ hậu cần đến cứu hộ.

Tháng 4, Tien Kung thu hút sự chú ý khi giành chiến thắng tại giải bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới, hoàn thành chặng đua 21 km ở Bắc Kinh trong 2 giờ 40 phút. Nó sau đó tiếp tục chiến thắng tại sự kiện World Humanoid Robot Games 2025, được coi là Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới, diễn ra tại Bắc Kinh tháng 8.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, China Daily)