Tham vọng robot hình người của Elon Musk rơi vào thế khó

Việc phát triển robot Optimus của Elon Musk bị đánh giá đứng trước nguy cơ bị chậm lại sau khi giám đốc kỹ thuật đột ngột từ chức.

Cuối tuần trước, Milan Kovac, một trong những kiến trúc sư đứng sau dự án chế tạo robot hình người Optimus của Tesla, nộp đơn từ chức "có hiệu lực lập tức". Trên X, Kovac nói quyết định của ông là "khó khăn nhất cuộc đời" nhưng muốn "dành nhiều thời gian hơn cho gia đình".

Ông cho biết đã gia nhập Tesla năm 2016 với vai trò kỹ sư của nhóm Autopilot, sau đó thăng tiến nhanh chóng trong bộ phận phát triển hệ thống cho xe tự lái. Đến 2022, ông là một trong những nhân tố quan trọng phụ trách các bước tiến của robot hình người Optimus.

"Sự rời đi của tôi bây giờ không thay đổi điều gì cả", Kovac viết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Elon Musk và Tesla.

Milan Kovac chụp ảnh cùng Optimus và nhóm phát triển Optimus. Ảnh: X/Milan Kovac

Thông tin từ Teslarati cho thấy, Kovac gia nhập Tesla tháng 4/2016, được thăng chức Trưởng phòng Kỹ thuật của Autopilot Software chỉ hai tháng sau đó. Đầu 2018, ông tiếp tục đảm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật cấp cao. Đến 2022, ông trở thành Giám đốc kỹ thuật Optimus & Autopilot Engineering. Tháng 9/2024, ông là Phó chủ tịch Optimus (Tesla Bot) kiêm Giám đốc kỹ thuật cho đến khi từ chức.

Theo Mashable, việc Kovac rời Tesla đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong nhóm lãnh đạo Optimus, thậm chí cho rằng dự án "có nguy cơ đổ vỡ" vì một trong các nhân vật quan trọng rời đi.

Dù vậy, số khác kỳ vọng dự án có thể đạt bước tiến nếu có một lãnh đạo giỏi hơn điều hành. Tiến độ phát triển Optimus được đánh giá chậm chạp so với các công ty Trung Quốc, trong khi Optimus được xem là giấc mơ xa vời của Musk.

Optimus được Tesla công bố năm 2021, ra mắt nguyên mẫu đầu tiên năm 2022 với chiều cao 173 cm, nặng 57 kg, trang bị màn hình trên mặt để hiển thị thông tin. Elon Musk nhiều lần chia sẻ những tiến bộ của Optimus và hình dung tương lai của robot hình người.

Theo Bloomberg, Ashok Elluswamy, cựu lãnh đạo nhóm Autopilot của Tesla, sẽ đảm nhận vị trí giám đốc kỹ thuật mới của dự án Optimus.

Bảo Lâm (theo Teslarati, Mashable)