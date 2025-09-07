Trong thời đại công nghệ phát triển, robot hình người ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống.

Thế nhưng, bên cạnh sự thông minh, chúng cũng có những khoảnh khắc "vụng về" khiến ai xem cũng không nhịn được cười. Có robot thì loạng choạng như mới tập đi, có robot thì đứng không vững... Những sự cố nhỏ bé ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, khiến người xem vừa bất ngờ vừa bật cười sảng khoái. Sự kết hợp giữa dáng vẻ "nghiêm túc" của robot và tình huống lóng ngóng tạo ra một nét duyên hài hước không ngờ.

Những sự cố vụng về của robot hình người Những sự cố vụng về của robot hình người. Video: Facebook

>> Robot hình người đẩy xe em bé qua đường ở Trung Quốc

Đây không chỉ là những pha lỗi kỹ thuật, mà còn là khoảnh khắc cho thấy: dù là máy móc, đôi khi chúng cũng "đáng yêu" chẳng kém gì con người. Video mang đến sự thư giãn nhẹ nhàng, giúp người xem tạm gác lại căng thẳng để tận hưởng tiếng cười vui vẻ.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi