Redknapp: 'Slot phàn nàn nhiều khiến Liverpool mất tự tin'

AnhCựu danh thủ Jamie Redknapp cho rằng việc HLV Arne Slot liên tục than phiền về lực lượng mỏng và điểm yếu của đội bóng đang khiến Liverpool đánh mất tinh thần.

Sau trận thua 1-2 trước Man Utd ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, nhà cầm quân người Hà Lan chê Man Utd tử thủ và chỉ biết đá bóng dài. Sau đó ông thừa nhận chưa có lời giải trước lối đá bóng dài khi thất bại 2-3 trên sân Brentford ở vòng 9. Đến khi thảm bại 0-3 trước Crystal Palace ở vòng bốn Cup Liên đoàn, Slot lại phàn nàn việc lực lượng mỏng khiến ông phải xoay tua.

Trên Sky Sports, Redknapp cảnh báo sự thẳng thắn của Slot có thể phản tác dụng. "Thành thật là điều tốt, nhưng khi bạn nói công khai rằng 'chúng tôi không thể chơi trước đội phòng ngự thấp' hay 'không thể chống bóng cố định', điều đó sẽ khiến cầu thủ mất niềm tin. Họ sẽ có lý do để biện minh cho thất bại", cựu tiền vệ người Anh bình luận.

Theo Redknapp, Slot không nên phát biểu như vậy trước truyền thông, mà nên chia sẻ trong phòng thay đồ để cùng toàn đội cải thiện. "Liverpool là nhà vô địch, việc phải chơi hai, ba ngày một trận là điều bình thường", ông nói thêm.

HLV Arne Slot rời sân sau trận Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 29/10. Ảnh: AP

Khi tiếp Crystal Palace ở Cup Liên đoàn trên sân nhà Anfield tối 29/10, Slot cất hàng loạt ngôi sao như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexander Isak, Hugo Ekitike hay Ibrahima Konate. Thay vào đó, ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Hệ quả, Liverpool thua đậm và bị loại ở Cup Liên đoàn.

"Đó là sai lầm lớn", Redknapp khẳng định. "Slot đã chọn đội hình khiến mọi chuyện trở nên khó khăn cho chính mình. Ông ấy không giúp được các cầu thủ trẻ khi đặt họ cạnh những người thiếu kinh nghiệm thi đấu cùng nhau. Không thể nói rằng đội hình ấy đủ sức đánh bại một Crystal Palace đang có phong độ tốt".

Cựu danh thủ 52 tuổi cũng nhấn mạnh rằng Slot cần thay đổi ngay lập tức. Ông nói: "Người hâm mộ không muốn nghe những lời than phiền. Họ đã bỏ tiền đến sân để xem đội bóng tốt nhất. Làm 10 sự thay đổi như vậy là không ổn. Slot đã có một ngày tồi tệ, nhưng ông phải vực dậy nhanh chóng. Trận gặp Aston Villa sắp tới là cơ hội để sửa sai, và Liverpool cần những cầu thủ bản lĩnh nhất để khởi đầu lại".

Cầu thủ 18 tuổi Kieran Morrison (áo đỏ) đi bóng trong trận thua Crystal Palace. Ảnh: Reuters

Liverpool đã thua sáu trong bảy trận gần nhất, kể từ ngày 27/9. Không đội nào khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu thua nhiều trận như vậy trên mọi đấu trường cùng kỳ. Đội bóng của Slot cũng không thể giữ sạch lưới 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Redknapp khẳng định Slot, dù đã tạo nhiều dấu ấn tích cực, đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đến Anfield. Ba trận tới, Liverpool gặp Aston Villa, Man City tại Ngoại hạng Anh, xen giữa là màn đại chiến với Real Madrid ở Champions League.

"Slot thật tuyệt vời từ khi tới đây, nhưng bây giờ ông ấy phải chịu sức ép thực sự", Redknapp nói tiếp. "Đó là bóng đá, cái giá phải trả khi bạn ở CLB lớn. Nếu thắng Aston Villa và Real, mọi người sẽ lại nói ông ấy đúng. Nhưng để làm được điều đó, Liverpool phải trở lại với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh như khi họ vô địch mùa trước".

Theo Redknapp, vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở một tuyến cụ thể. "Không chỉ là hàng thủ, hay tuyến giữa, hay hàng công, mà là tất cả. Lúc này, mọi thứ đều đang có vấn đề. Họ phải thể hiện bản lĩnh thật sự, vì trước mắt là ba trận cực kỳ khó khăn", cựu tiền vệ người Anh bày tỏ.

Hồng Duy (theo Sky Sports)