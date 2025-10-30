Liverpool bị loại sớm ở Cup Liên đoàn

AnhLiverpool thua sáu trong bảy trận gần nhất, khi thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh hôm 29/10.

Với đội hình xuất phát đa phần là các cầu thủ trẻ, HLV Arne Slot sẵn sàng chấp nhận hy sinh một giải đấu mà Liverpool giữ kỷ lục vô địch 10 lần, nhằm giảm tải lịch thi đấu trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh Liverpool có phong độ tệ hại gần đây, thất bại đậm trên sân nhà chỉ khiến áp lực đè nặng hơn.

Một kết quả tích cực trong trận này lẽ ra có thể mang lại cho Slot chút không gian để thở, nhưng giờ thì không. Nếu Liverpool không thể giành điểm trong hai trận sắp tới, gặp Aston Villa (đội đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất) và Real, sức nóng lên chiếc ghế của Slot có thể bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Không khí quanh Slot và Liverpool lúc này đang dần trở nên ngột ngạt.

