Real và trận chiến xa nhà hơn 4.000 km

KazakhstanSau trận thua Atletico ở La Liga, các cầu thủ Real Madrid phải sang Kazakhstan để gặp Kairat Almaty ở lượt hai Champions League, trong chuyến đi được xem như "liệu pháp trên không".

Chưa đầy một ngày sau thất bại nặng nề nhất trong 75 năm ở derby Madrid, thầy trò Xabi Alonso phải lên máy bay rời Tây Ban Nha, hướng về Kazakhstan. Sau gần tám tiếng, họ đến Almaty lúc nửa đêm theo giờ địa phương.

Khoảng cách giữa Madrid và Almaty là hơn 4.000 km, với hành trình từ châu Âu sang sát biên giới Trung Quốc. Đây là lần đầu một trận đấu Champions League được tổ chức ở kinh độ 76,9 độ Đông - gần ngang với New Delhi, Ấn Độ.

Real Madrid đến sân bay Kazakhstan Các thành viên Real được đón tiếp tại sân bay Almaty.

Bù lại, tại sân bay Almaty, Kylian Mbappe và các đồng đội được đón tiếp bằng một màn trình diễn mang đậm màu sắc bản địa. Người dân mặc trang phục truyền thống, dựng lều yurt, và tấu khúc nhạc Champions League bằng đàn dân tộc Kazakh như dombra và zhetygen.

Sau đó, đội bóng Hoàng gia di chuyển về khách sạn InterContinental năm sao ở trung tâm thành phố. Hàng trăm người hâm mộ đã tập trung chờ đón bên ngoài, giơ cao biểu ngữ với mong muốn được xin chữ ký, chụp hình cùng các thần tượng.

Mbappe tại sân bay Almaty, Kazakhstan đêm ngày 28/9. Ảnh: Real Madrid FC

Almaty không phải một vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Đây là thành phố lớn nhất Kazakhstan, trung tâm kinh tế và văn hóa của quốc gia rộng thứ chín thế giới. Được bao quanh bởi dãy núi Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, nhưng tháng 9 ở đây vẫn nóng, nhiệt độ khoảng 27 độ và độ ẩm 30%.

Chính vì vậy, trận đấu giữa Real và Kairat Almaty mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ đơn thuần là một vòng bảng Champions League, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa trung tâm bóng đá hàng đầu thế giới và một nền bóng đá mới nổi của Trung Á.

Kairat Almaty thành lập năm 1954, từng nhiều năm góp mặt ở giải vô địch Liên Xô cũ. Sau khi Kazakhstan gia nhập UEFA năm 2002, Kairat nhiều lần dự Europa League nhưng thường dừng bước ở vòng loại.

Mùa này, họ vượt qua ba đối thủ là Olimpija Ljubljana (Slovenia), Kuopion Palloseura (Phần Lan) và Slovan Bratislava (Slovakia), trước khi đánh bại Celtic trên chấm luân lưu ở vòng play-off để lần đầu tiên góp mặt tại vòng bảng Champions League.

Ở lượt mở màn, Kairat thua 1-4 trên sân Sporting Lisbon. Nhưng trận tiếp Real Madrid trên sân vận động Trung tâm Almaty với sức chứa 25.000 chỗ ngồi mới thực sự là cột mốc lịch sử. Trước đó, hơn 22.000 khán giả đã lấp đầy sân khi họ thắng Celtic.

Sân thi đấu của Real Madrid tại Kazakhstan Sân Central Stadium tại Almaty, thuộc tổ hợp thể thao lớn nhất của Kazakhstan, một ngày trước trận.

Với CĐV Real, hành trình sang Kazakhstan là thử thách không kém. Tính cả chặng nối Doha, quãng đường có thể kéo dài hơn 13 tiếng bay.

Không nhiều người dám theo chân đội bóng đến Trung Á sau cú sốc derby. Nhưng với khán giả địa phương, trận đấu này có thể coi như sự kiện thể thao lớn nhất lịch sử bóng đá Kazakhstan.

Trong cơn khủng hoảng niềm tin sau trận thua Atletico, chuyến đi Almaty có thể trở thành "liệu pháp" cho Real. Giữa bối cảnh xa lạ, trong không khí đậm chất Á - Âu, họ có cơ hội tìm lại bản ngã của CLB thành công nhất lịch sử Champions League. "Chúng tôi đã thua đau, nhưng Champions League luôn là giải đấu đặc biệt của Real. Điều quan trọng là phải chứng minh lại bản thân", HLV Alonso cho hay.

Sự xuất hiện của Kylian Mbappe và Real Madrid tại Almaty là một khoảnh khắc lịch sử với Kairat và bóng đá Kazakhstan. Ảnh: Shutterstock

Từ một CLB đã quá quen với đỉnh cao châu Âu, Real nay đối diện trải nghiệm mới: thi đấu ở nơi mà chỉ cần đi thêm bốn tiếng lái xe là tới biên giới Trung Quốc. Nhưng trong lịch sử hơn 70 năm của giải đấu, chính những chuyến đi xa xôi thế này luôn tạo nên những câu chuyện đặc biệt cho bóng đá.

Với Real, chiến thắng ở Almaty có thể không làm quên đi cú sốc Metropolitano, nhưng chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu cần thiết để họ lấy lại hình ảnh vốn có.

Hồng Duy tổng hợp