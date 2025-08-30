Real bay xa gấp đôi Barca ở vòng bảng Champions League

Real Madrid là đại diện Tây Ban Nha phải di chuyển quãng đường dài nhất trong giai đoạn vòng bảng Champions League 2025-2026, nhưng vẫn còn kém Olympiacos và tân binh Kairat.

Sau lễ bốc thăm vòng bảng (giai đoạn league) Champions League 2025-2026, số phận được định đoạt. Real sẽ không chỉ phải đối mặt với những đối thủ nặng ký như Liverpool, Man City hay Juventus, mà còn phải "hành xác" với những chuyến bay dài khi hành quân xa nhà. Chuyến làm khách trước Kairat của Kazakhstan được dự báo sẽ là một hành trình khắc nghiệt, với quãng đường bay 6.430 km từ Madrid đến Almaty.

Tiền đạo Mbappe vỗ tay cảm ơn khán giả khi rời sân cuối hiệp hai trận Real thắng Man City 3-1 ở lượt về play-off Champions League trên sân Bernabeu, Madrid ngày 19/2. Ảnh: AP

Báo Tây Ban Nha Marca bình luận vui rằng "Real bay vòng quanh thế giới", khi thầy trò Xabi Alonso cũng phải đến Piraeus (Hy Lạp) để gặp Olympiacos, chuyến bay này dài 2.362 km. Ngoài ra, họ sẽ bay đến Liverpool (dài 1.445 km) và một chuyến gần hơn đến Lisbon (503 km) để chạm trán Benfica. Tổng cộng, Real sẽ phải di chuyển tới 21.482 km, bao gồm khứ hồi, những lần nối chuyến và chênh lệch múi giờ.

Ngược lại, tình hình của Barca hoàn toàn khác. Đội bóng của Hansi Flick chỉ phải di chuyển tổng cộng 11.008 km khứ hồi. Chuyến đi xa nhất của Barca là đến Newcastle (1.536 km). Họ sẽ hai lần đặt chân đến Anh, khi còn phải đến London để gặp Chelsea (1.137 km), cùng với các chuyến làm khách trước Brugge (1.478 km) và Sparta Praha (1.353 km).

Villarreal là đội Tây Ban Nha phải bay quãng đường dài thứ hai sau Real. "Tàu ngầm vàng" sẽ đến Pafos, một thành phố nhỏ ở Đảo Síp với dân số chỉ hơn 30.000 người, đối đầu với một trong những bất ngờ lớn nhất góp mặt ở vòng bảng, được dẫn dắt bởi HLV người Tây Ban Nha Juan Carlos Carcedo. Thầy trò Marcelino cũng sẽ đến Dortmund (1.412 km), Leverkusen của Erik Ten Hag (1.368 km) và London để gặp Tottenham (1.286 km). Tổng cộng, Villarreal sẽ di chuyển 17.214 km khứ hồi.

Trong năm đại diện Tây Ban Nha ở vòng bảng Champions League 2025-2026, Real phải bay dài nhất (21.482 km khứ hồi), lần lượt sau đó là Villarreal (17.214 km), Atletico Madrid (13.716 km), Athletic Bilbao (10.702 km) và Barca (11.008 km).

Chuyến du ngoạn của Kairat

21.482 km khứ hồi của Real chưa phải là quãng đường di chuyển bằng đường hàng không dài nhất trong số 36 đội góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa này. Họ vẫn còn kém đại diện Hy Lạp Olympiacos của HLV người Tây Ban Nha Jose Mendilibar.

Olympiacos có bốn chuyến làm khách, xa nhất là đến Almaty của Kairat (4.456 km), tiếp đến là London của Arsenal (2.431 km), Amsterdam của Ajax (2.184 km) và Barcelona của Barca (1.909 km). Tổng cộng, tính luôn đi và về, đội từng vô địch Conference League 2024 sẽ phải bay quãng đường 21.958 km.

Nhưng dẫn đầu về quãng đường di chuyển không ai khác ngoài tân binh Kairat của Kazakhstan. Không chỉ lần đầu trong lịch sử giành vé đến vòng bảng Champions League, Kairat còn trở thành đội bóng xa nhất về phía cực đông của châu Âu từng góp mặt ở giải đấu. Bốn chuyến làm khách ở vòng bảng của Kairat đều là những hành trình "xa nhà" đúng nghĩa: trước Inter (5.250 km), Arsenal (5.640 km), Copenhagen (4.670 km) và nhất là trước Sporting (6.911 km) – trở thành kỷ lục trong lịch sử các giải đấu thuộc LĐBĐ châu Âu.

Tổng cộng, Kairat sẽ bay khứ hồi 44.942 km, nhiều hơn tổng quãng đường di chuyển hai chiều của Olympiacos và Real cộng lại. Bay xa là vậy, nhưng chắc chắn đó sẽ là những chuyến đi hạnh phúc và không mệt mỏi chút nào với thầy trò Rafael Urazbakhtin.

Bodo/Glimt cũng với lần đầu góp mặt đã trở thành đội bóng xa nhất về phía cực bắc của châu Âu từng tham dự vòng bảng Champions League, khi tọa lạc ở Vòng Bắc Cực. CLB của Na Uy xếp thứ tư về tổng quãng đường phải di chuyển khi có những chuyến làm khách trước Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praha và Galatasaray. Tổng cộng, Bodo/Glimt bay khứ hồi 20.174 km.

Những đội bóng bay quãng đường dài nhất vòng bảng Champions League 2025-2026

Quốc gia Đội bóng Quãng đường khứ hồi (km) Kazakhstan Kairat 44.942 Hy Lạp Olympiacos 21.958 Tây Ban Nha Real Madrid 21.482 Na Uy Bodo/Glimt 20.174 Bỉ Club Brugge 18.112 Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray 17.646 Azerbaijan Qarabag 17.516 Đan Mạch Copenhagen 15.782 Đảo Síp Pafos 14.552 Anh Newcastle 14.728 Bồ Đào Nha Sporting 14.426 Hà Lan Ajax 14.142 Đức Borussia Dortmund 13.284 CH Séc Slavia Praha 13.094 Italy Juventus 12.892 Pháp PSG 12.144

Hoàng Thông