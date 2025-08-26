Kairat - đội bóng sát biên giới Trung Quốc tiến gần giấc mơ Champions League

Đội bóng đến từ Almaty, Kazakhstan chỉ còn cách vòng bảng Champions League 2025-2026 đúng một trận sân nhà, sau khi cầm hòa Celtic của Scotland 0-0 ở lượt đi vòng play-off.

Các cầu thủ Kairat tranh chấp bóng trong trận hòa 0-0 trên sân Celtic Park, Scotland hôm 21/8/2025.

*Kairat - Celtic: 23h45 hôm nay 26/8, giờ Hà Nội.

Thành lập năm 1954, Kairat là một trong những CLB mang tính biểu tượng nhất của Kazakhstan. Đây từng là đại diện duy nhất của Trung Á tại giải vô địch Liên Xô (cũ), với những lần thăng hạng đáng nhớ vào các năm 1976 và 1983. Sau khi Kazakhstan tuyên bố độc lập vào tháng 12/1991, Kairat đã đăng quang tại giải VĐQG đầu tiên được tổ chức năm 1992 và hiện sở hữu thêm bốn danh hiệu quốc nội cùng 10 Cúp quốc gia.

Dù 85% lãnh thổ Kazakhstan nằm ở châu Á và từng gia nhập LĐBD châu Á năm 1994, quốc gia này đã chuyển sang thi đấu tại các giải châu Âu từ 2002 sau khi được LĐBĐ châu Âu chấp thuận. Điều này mở ra cơ hội cho các CLB Kazakhstan tranh tài tại Champions League, Europa League và Conference League. Mùa 2021-2022, Kairat đã góp mặt ở vòng bảng Conference League lần đầu tiên, dù sau đó kết thúc với vị trí cuối bảng khi chỉ giành được hai điểm.

FC Astana từng là đội bóng tiên phong của Kazakhstan khi trở thành CLB đầu tiên lọt vào vòng bảng Champions League 2015 sau khi vượt qua đại diện đảo Síp APOEL. Giờ đây, Kairat đang khao khát tái hiện kỳ tích đó. Vượt qua nhiều vòng sơ loại, họ đã cầm hòa không bàn thắng trước ông lớn Celtic của Scotland ngay tại Celtic Park. Thử thách tiếp theo là hướng đến tấm vé lịch sử trên sân nhà Central Stadium tại Almaty – SVĐ thuộc sở hữu của CLB từ 2015, với sức chứa khoảng 23.000 khán giả.

Sân Central Stadium tại Almaty, thuộc tổ hợp thể thao lớn nhất của Kazakhstan.

Jorginho, người mang áo số 7 của đội bóng áo vàng-đen và là trụ cột dưới sự dẫn dắt của HLV Rafael Urazbakhtin, nói về trận lượt về trước Celtic với nhật báo Tây Ban Nha AS: "Chúng tôi biết rõ độ khó khi đối đầu Celtic, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực không ngừng và hy sinh vì nhau. Có thể chúng tôi chưa kiểm soát bóng tốt, nhưng chúng tôi tự hào về mình và giờ là lúc quyết định trên sân nhà".

Đồng đội của anh, Luis Mata, dù chỉ theo dõi trận đấu từ quê nhà, cũng khẳng định: "Kết quả hòa tại Celtic Park cho thấy sức mạnh của tập thể này. Giờ đây, tất cả chúng tôi đều hướng đến bước cuối cùng để cùng nhau làm nên lịch sử".

Jorginho và đồng hương Bồ Đào Nha Mata là hai trong số những ngoại binh của Kairat, thừa nhận việc thích nghi với cuộc sống và bóng đá tại Kazakhstan không hề dễ dàng. "Khó khăn nhất là phải xa Bồ Đào Nha và gia đình. Nhưng ngay từ ngày đầu, CLB đã tin tưởng tôi, giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Almaty là một thành phố tuyệt vời, và Kairat có điều kiện rất tốt, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập", Mata chia sẻ. Trong khi, Jorginho đề cập đến rào cản văn hóa: "Khí hậu và ngôn ngữ là thử thách lớn, vì hầu như không ai ở đây nói tiếng Anh. Nhưng khi mùa giải bắt đầu, mọi khó khăn đều bị gạt sang một bên và chúng tôi chỉ tập trung vào mục tiêu".

Cả hai cũng nhấn mạnh sự khác biệt về phong cách bóng đá. Mata giải thích: "Ở Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nhịp độ trận đấu rất cao, tập trung vào chiến thuật chi tiết. Ở Kazakhstan, bóng đá mang tính thể lực và trực diện hơn, dù giải đấu đang tiến bộ từng năm".

Jorginho đồng tình: "Ở đây, yếu tố thể lực và tranh chấp tay đôi được đề cao, đôi khi là phá lối chơi đối phương. Trong khi ở châu Âu, trọng tâm là tổ chức đội hình và duy trì cấu trúc".

Hai cầu thủ người Bồ Đào Nha đều nhận thấy dự án của Kairat, với biệt danh "Đội bóng của nhân dân", là sự kết hợp giữa hiện tại và tương lai. Jorginho nhấn mạnh: "Đây là một dự án giúp tôi trưởng thành và mở ra nhiều cơ hội". Hiện, anh có hai bàn và hai kiến tạo ở các trận vòng sơ loại Champions League cho Kairat.

Trước thềm trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử Kairat, Mata khẳng định: "Lọt vào vòng bảng Champions League sẽ biến giấc mơ thành hiện thực, một thời khắc vượt qua mọi giới hạn. Sau này tôi có thể kể cho con cái mình nghe về chiến tích ấy".

Kairat đang đứng trước ở hội trở thành đội bóng thứ hai của Kazakhstan dự vòng bảng Champions League.

Đội hình Kairat còn sở hữu tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá Kazakhstan, Dastan Satpaev, người được truyền thông nước này so sánh với Kylian Mbappe. Dastan sẽ gia nhập Chelsea vào tháng 8/2026 sau khi đủ 18 tuổi qua thương vụ được ký kết vào tháng 2/2025 với giá 4,6 triệu USD.

Với ba bàn tại vòng sơ loại Champions League, anh đã trở thành chân sút hàng đầu của Kairat. Người hâm mộ Kazakhstan kỳ vọng anh sẽ dẫn dắt ĐTQG làm nên lịch sử trên trường quốc tế. Jorginho, người thân thiết với Dastan trong đội, đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ 17 tuổi: "Cậu ấy có phẩm chất và tiềm năng lớn. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ có một tương lai rực rỡ".

Kairat sẽ không có sự phục vụ của Dastan ở trận lượt về do nhận đủ thẻ phạt ở phút cuối trận lượt đi. Tuy nhiên, tinh thần và khát vọng của Kairat không hề lung lay. Trước mắt họ là cơ hội lịch sử để lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League.

Hơn cả một trận đấu, đây là một cuộc hẹn với lịch sử của đội bóng Kazakhstan.

Hoàng Thông (theo AS)