Real, PSG định đoạt vé dự vòng 1/8 Champions League tuần này

Real Madrid - Benfica (3h ngày 26/2, giờ Hà Nội). Chiến thắng 1-0 ngay tại Lisbon giúp Real đảo chiều cục diện sau khi Benfica tạo nên "đêm kinh điển Champions League" với thắng lợi 4-2 ở lượt cuối vòng bảng để giành vé knock-out.

Trước mùa này, hai đội mới chỉ ba lần gặp nhau tại Cup châu Âu: chung kết Cup C1 năm 1962 (Benfica thắng 5-3) và tứ kết mùa 1964-1965, khi Benfica thắng 5-1 trên sân nhà rồi thua 1-2 tại Madrid.

Lịch sử knock-out đứng về phía đội bóng Hoàng gia, khi họ thắng 10 trong 12 cặp đấu hai lượt Champions League gần nhất. 22 trong 23 lần gần nhất thắng lượt đi trên sân khách tại Cup châu Âu, Real đều đi tiếp.

Benfica lại đối diện thách thức lớn. Đại diện Bồ Đào Nha thua cả 5 cặp đấu hai lượt gần nhất trước các đội Tây Ban Nha, lần đi tiếp gần nhất đã từ UEFA Cup 1982-1983 trước Real Betis. Dù vậy, họ không thường sụp đổ ở lượt về: chỉ thua hai trong 15 cặp đấu hai lượt UEFA gần đây (thắng 8, hòa 5). Vấn đề nằm ở chỗ Benfica hiếm khi lật ngược thế cờ sau khi thua lượt đi trên sân nhà - chỉ một lần trong 8 nỗ lực gần nhất, trước Dinamo Bucuresti mùa 1999-2000.