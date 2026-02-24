Real, PSG định đoạt vé dự vòng 1/8 Champions League tuần này

Real Madrid - Benfica (3h ngày 26/2, giờ Hà Nội). Chiến thắng 1-0 ngay tại Lisbon giúp Real đảo chiều cục diện sau khi Benfica tạo nên "đêm kinh điển Champions League" với thắng lợi 4-2 ở lượt cuối vòng bảng để giành vé knock-out.
Trước mùa này, hai đội mới chỉ ba lần gặp nhau tại Cup châu Âu: chung kết Cup C1 năm 1962 (Benfica thắng 5-3) và tứ kết mùa 1964-1965, khi Benfica thắng 5-1 trên sân nhà rồi thua 1-2 tại Madrid.
Lịch sử knock-out đứng về phía đội bóng Hoàng gia, khi họ thắng 10 trong 12 cặp đấu hai lượt Champions League gần nhất. 22 trong 23 lần gần nhất thắng lượt đi trên sân khách tại Cup châu Âu, Real đều đi tiếp.
Benfica lại đối diện thách thức lớn. Đại diện Bồ Đào Nha thua cả 5 cặp đấu hai lượt gần nhất trước các đội Tây Ban Nha, lần đi tiếp gần nhất đã từ UEFA Cup 1982-1983 trước Real Betis. Dù vậy, họ không thường sụp đổ ở lượt về: chỉ thua hai trong 15 cặp đấu hai lượt UEFA gần đây (thắng 8, hòa 5). Vấn đề nằm ở chỗ Benfica hiếm khi lật ngược thế cờ sau khi thua lượt đi trên sân nhà - chỉ một lần trong 8 nỗ lực gần nhất, trước Dinamo Bucuresti mùa 1999-2000.
Real Madrid - Benfica (3h ngày 26/2, giờ Hà Nội). Chiến thắng 1-0 ngay tại Lisbon giúp Real đảo chiều cục diện sau khi Benfica tạo nên "đêm kinh điển Champions League" với thắng lợi 4-2 ở lượt cuối vòng bảng để giành vé knock-out.
Trước mùa này, hai đội mới chỉ ba lần gặp nhau tại Cup châu Âu: chung kết Cup C1 năm 1962 (Benfica thắng 5-3) và tứ kết mùa 1964-1965, khi Benfica thắng 5-1 trên sân nhà rồi thua 1-2 tại Madrid.
Lịch sử knock-out đứng về phía đội bóng Hoàng gia, khi họ thắng 10 trong 12 cặp đấu hai lượt Champions League gần nhất. 22 trong 23 lần gần nhất thắng lượt đi trên sân khách tại Cup châu Âu, Real đều đi tiếp.
Benfica lại đối diện thách thức lớn. Đại diện Bồ Đào Nha thua cả 5 cặp đấu hai lượt gần nhất trước các đội Tây Ban Nha, lần đi tiếp gần nhất đã từ UEFA Cup 1982-1983 trước Real Betis. Dù vậy, họ không thường sụp đổ ở lượt về: chỉ thua hai trong 15 cặp đấu hai lượt UEFA gần đây (thắng 8, hòa 5). Vấn đề nằm ở chỗ Benfica hiếm khi lật ngược thế cờ sau khi thua lượt đi trên sân nhà - chỉ một lần trong 8 nỗ lực gần nhất, trước Dinamo Bucuresti mùa 1999-2000.
PSG - Monaco (3h ngày 26/2). Chiến thắng 3-2 trên sân khách ở lượt đi giúp PSG chiếm ưu thế trong lần đầu gặp Monaco ở cặp đấu hai lượt Cup châu Âu. Trước đó, cả hai từng góp mặt ở các cặp knock-out "nội chiến Pháp", khi Monaco bị Marseille loại ở UEFA Cup 1998-1999, còn Paris vùi dập Brest với tổng tỷ số 10-0 mùa trước.
Thống kê nghiêng mạnh về đội bóng thủ đô. PSG thắng 6 trong 7 cặp đấu hai lượt Champions League gần nhất và "ca khúc khải hoàn" ở 8 trong 10 trận knock-out gần đây. Đáng chú ý, họ đi tiếp 33 trong 40 cặp đấu UEFA sau khi thắng lượt đi, trong đó có 19 lần khi thắng lượt đi trên sân khách.
Ngược lại, Monaco đang đối mặt chuỗi kết quả đáng lo: thua 5 cặp đấu hai lượt liên tiếp tại UEFA và chỉ thắng 7 trong 29 cặp khi để thua lượt đi. Phong độ sân khách ở Champions League cũng không ủng hộ đại diện Công quốc, với chỉ một chiến thắng trong 7 chuyến xa nhà gần nhất (hòa 2, thua 4).
PSG - Monaco (3h ngày 26/2). Chiến thắng 3-2 trên sân khách ở lượt đi giúp PSG chiếm ưu thế trong lần đầu gặp Monaco ở cặp đấu hai lượt Cup châu Âu. Trước đó, cả hai từng góp mặt ở các cặp knock-out "nội chiến Pháp", khi Monaco bị Marseille loại ở UEFA Cup 1998-1999, còn Paris vùi dập Brest với tổng tỷ số 10-0 mùa trước.
Thống kê nghiêng mạnh về đội bóng thủ đô. PSG thắng 6 trong 7 cặp đấu hai lượt Champions League gần nhất và "ca khúc khải hoàn" ở 8 trong 10 trận knock-out gần đây. Đáng chú ý, họ đi tiếp 33 trong 40 cặp đấu UEFA sau khi thắng lượt đi, trong đó có 19 lần khi thắng lượt đi trên sân khách.
Ngược lại, Monaco đang đối mặt chuỗi kết quả đáng lo: thua 5 cặp đấu hai lượt liên tiếp tại UEFA và chỉ thắng 7 trong 29 cặp khi để thua lượt đi. Phong độ sân khách ở Champions League cũng không ủng hộ đại diện Công quốc, với chỉ một chiến thắng trong 7 chuyến xa nhà gần nhất (hòa 2, thua 4).
Juventus - Galatasaray (3h ngày 26/2). Thảm bại 2-5 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đặt Juventus vào thế cực khó trước trận lượt về tại Turin. Đây là lần thứ bảy hai đội chạm trán ở các giải đấu UEFA, và chiến thắng vừa qua của Galatasaray cũng là lần duy nhất cuộc đối đầu này diễn ra ngoài khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tính tổng thể, Galatasaray chiếm ưu thế với ba chiến thắng, Juventus mới có một lần ca khúc khải hoàn, còn lại là ba trận hòa.
Dù vậy, lịch sử đối đầu trên sân nhà vẫn mang đến chút hy vọng cho Juventus. "Bà đầm già" chỉ thua ba trong 11 trận gặp các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA - cả ba đều trước Galatasaray - nhưng lại bất bại trong 5 lần tiếp đón gần nhất (thắng 3, hòa 2). Tuy nhiên, phong độ knock-out Champions League của họ đang báo động, với 5 lần liên tiếp bị loại. Lần gần nhất Juventus vượt qua một cặp đấu hai lượt tại Champions League đã từ mùa 2018-2019, khi họ lội ngược dòng trước Atletico Madrid.
Thống kê cũng không đứng về phía đội bóng Italy khi phải đối mặt cách biệt lớn. Trước đây, chỉ một lần Juventus thua lượt đi với cách biệt từ ba bàn trở lên - trước Real Madrid ở tứ kết Champions League 2017-2018 - và họ vẫn bị loại dù thắng 3-1 ở lượt về.
Trong khi đó, Galatasaray dù không mạnh trên sân khách (chỉ thắng một trong 13 trận UEFA gần nhất), lại toàn thắng cả 8 cặp đấu hai lượt từng nắm lợi thế ba bàn sau trận mở màn.
Chiến thắng 5-2 ở lượt đi cũng đi vào lịch sử Galatasaray: lần đầu họ ghi 5 bàn trong một trận vòng chính Champions League, đồng thời trở thành đội Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên ghi 5 bàn vào lưới một CLB Italy tại Cup châu Âu. Với cách biệt lớn cùng cái dớp knock-out của Juventus, đại diện Istanbul đang đứng trước cơ hội rất sáng để lần nữa khiến Turin chìm trong thất vọng.
Juventus - Galatasaray (3h ngày 26/2). Thảm bại 2-5 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đặt Juventus vào thế cực khó trước trận lượt về tại Turin. Đây là lần thứ bảy hai đội chạm trán ở các giải đấu UEFA, và chiến thắng vừa qua của Galatasaray cũng là lần duy nhất cuộc đối đầu này diễn ra ngoài khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tính tổng thể, Galatasaray chiếm ưu thế với ba chiến thắng, Juventus mới có một lần ca khúc khải hoàn, còn lại là ba trận hòa.
Dù vậy, lịch sử đối đầu trên sân nhà vẫn mang đến chút hy vọng cho Juventus. "Bà đầm già" chỉ thua ba trong 11 trận gặp các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA - cả ba đều trước Galatasaray - nhưng lại bất bại trong 5 lần tiếp đón gần nhất (thắng 3, hòa 2). Tuy nhiên, phong độ knock-out Champions League của họ đang báo động, với 5 lần liên tiếp bị loại. Lần gần nhất Juventus vượt qua một cặp đấu hai lượt tại Champions League đã từ mùa 2018-2019, khi họ lội ngược dòng trước Atletico Madrid.
Thống kê cũng không đứng về phía đội bóng Italy khi phải đối mặt cách biệt lớn. Trước đây, chỉ một lần Juventus thua lượt đi với cách biệt từ ba bàn trở lên - trước Real Madrid ở tứ kết Champions League 2017-2018 - và họ vẫn bị loại dù thắng 3-1 ở lượt về.
Trong khi đó, Galatasaray dù không mạnh trên sân khách (chỉ thắng một trong 13 trận UEFA gần nhất), lại toàn thắng cả 8 cặp đấu hai lượt từng nắm lợi thế ba bàn sau trận mở màn.
Chiến thắng 5-2 ở lượt đi cũng đi vào lịch sử Galatasaray: lần đầu họ ghi 5 bàn trong một trận vòng chính Champions League, đồng thời trở thành đội Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên ghi 5 bàn vào lưới một CLB Italy tại Cup châu Âu. Với cách biệt lớn cùng cái dớp knock-out của Juventus, đại diện Istanbul đang đứng trước cơ hội rất sáng để lần nữa khiến Turin chìm trong thất vọng.
Atalanta - Dortmund (0h45 ngày 26/2). Chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở lượt đi giúp Dortmund nắm lợi thế rõ rệt trước chuyến làm khách tới Bergamo. Trước đó, hai đội chỉ từng gặp nhau tại vòng 1/16 Europa League mùa 2017-2018, khi Dortmund đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.
Áp lực đè nặng lên Atalanta, đội đang thua ba trận Champions League liên tiếp - chuỗi kết quả tệ nhất của họ ở đấu trường châu Âu. Đại diện Serie A mới chỉ hai lần đi tiếp trong sáu cặp đấu hai lượt khi thua trận lượt đi, và đây là lần đầu họ rơi vào cảnh bị dẫn hai bàn sau lượt đi.
Dortmund cũng không hoàn toàn thoải mái. Họ đã thua ba cặp đấu hai lượt liên tiếp trước các đội Italy tại Champions League, gần nhất là trước Juventus mùa 2014-2015. Tuy nhiên, lịch sử lại đứng về phía họ khi nắm lợi thế hai bàn: Dortmund toàn thắng cả 10 cặp đấu UEFA trước đây trong hoàn cảnh tương tự, dù chỉ thắng một trong 8 chuyến làm khách gần nhất tại Italy (hòa 2, thua 5).
Trên hàng công, Serhou Guirassy đang tiến rất gần cột mốc lớn. Tiền đạo này đã ghi 19 bàn sau 27 trận Champions League, chỉ còn một bàn để gia nhập nhóm cầu thủ chạm mốc 20 bàn trong 28 trận đầu - gồm Erling Haaland, Harry Kane, Alessandro Del Piero, Ruud van Nistelrooy và Filippo Inzaghi.
Atalanta - Dortmund (0h45 ngày 26/2). Chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở lượt đi giúp Dortmund nắm lợi thế rõ rệt trước chuyến làm khách tới Bergamo. Trước đó, hai đội chỉ từng gặp nhau tại vòng 1/16 Europa League mùa 2017-2018, khi Dortmund đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.
Áp lực đè nặng lên Atalanta, đội đang thua ba trận Champions League liên tiếp - chuỗi kết quả tệ nhất của họ ở đấu trường châu Âu. Đại diện Serie A mới chỉ hai lần đi tiếp trong sáu cặp đấu hai lượt khi thua trận lượt đi, và đây là lần đầu họ rơi vào cảnh bị dẫn hai bàn sau lượt đi.
Dortmund cũng không hoàn toàn thoải mái. Họ đã thua ba cặp đấu hai lượt liên tiếp trước các đội Italy tại Champions League, gần nhất là trước Juventus mùa 2014-2015. Tuy nhiên, lịch sử lại đứng về phía họ khi nắm lợi thế hai bàn: Dortmund toàn thắng cả 10 cặp đấu UEFA trước đây trong hoàn cảnh tương tự, dù chỉ thắng một trong 8 chuyến làm khách gần nhất tại Italy (hòa 2, thua 5).
Trên hàng công, Serhou Guirassy đang tiến rất gần cột mốc lớn. Tiền đạo này đã ghi 19 bàn sau 27 trận Champions League, chỉ còn một bàn để gia nhập nhóm cầu thủ chạm mốc 20 bàn trong 28 trận đầu - gồm Erling Haaland, Harry Kane, Alessandro Del Piero, Ruud van Nistelrooy và Filippo Inzaghi.
Atletico Madrid - Club Brugge (0h45 ngày 25/2). Sau trận hòa 3-3 kịch tính trên đất Bỉ ở lượt đi, Atletico và Club Brugge bước vào lượt về với cán cân đối đầu hoàn toàn cân bằng. Hai đội đã gặp nhau 9 lần tại đấu trường UEFA, mỗi bên có ba chiến thắng và ba trận hòa.
Lịch sử lại đang ủng hộ Club Brugge. Đại diện Bỉ từng hai lần loại Atletico ở các cặp đấu hai lượt: thắng chung cuộc 4-3 tại tứ kết Cup C1 1977-1978 và tiếp tục gieo sầu ở tứ kết Cup C2 1991-1992. Tuy vậy, Atletico có cơ sở để tự tin khi thường nhập cuộc tốt, ghi bàn mở tỷ số ở 5 trong 6 trận Champions League gần nhất.
Dưới thời Diego Simeone, Atletico không có thành tích ổn định ở vòng knock-out Champions League khi thua 4 trong 6 cặp gần đây. Nhưng thống kê sâu hơn lại cho thấy bản lĩnh của họ: đội bóng Tây Ban Nha đã đi tiếp ở 12 trong 14 cặp đấu UEFA mà họ hòa lượt đi trên sân khách. Tại Metropolitano, Atletico cũng đặc biệt chắc chắn với 13 trận giữ sạch lưới trong 17 trận knock-out Champions League gần nhất.
Atletico Madrid - Club Brugge (0h45 ngày 25/2). Sau trận hòa 3-3 kịch tính trên đất Bỉ ở lượt đi, Atletico và Club Brugge bước vào lượt về với cán cân đối đầu hoàn toàn cân bằng. Hai đội đã gặp nhau 9 lần tại đấu trường UEFA, mỗi bên có ba chiến thắng và ba trận hòa.
Lịch sử lại đang ủng hộ Club Brugge. Đại diện Bỉ từng hai lần loại Atletico ở các cặp đấu hai lượt: thắng chung cuộc 4-3 tại tứ kết Cup C1 1977-1978 và tiếp tục gieo sầu ở tứ kết Cup C2 1991-1992. Tuy vậy, Atletico có cơ sở để tự tin khi thường nhập cuộc tốt, ghi bàn mở tỷ số ở 5 trong 6 trận Champions League gần nhất.
Dưới thời Diego Simeone, Atletico không có thành tích ổn định ở vòng knock-out Champions League khi thua 4 trong 6 cặp gần đây. Nhưng thống kê sâu hơn lại cho thấy bản lĩnh của họ: đội bóng Tây Ban Nha đã đi tiếp ở 12 trong 14 cặp đấu UEFA mà họ hòa lượt đi trên sân khách. Tại Metropolitano, Atletico cũng đặc biệt chắc chắn với 13 trận giữ sạch lưới trong 17 trận knock-out Champions League gần nhất.
Newcastle - Qarabag (3h ngày 25/2). Chiến thắng đậm 6-1 trên sân khách ở lượt đi không chỉ mang về lợi thế cực lớn cho Newcastle, mà còn đánh dấu lần đầu hai đội gặp nhau tại đấu trường UEFA - cũng là lần chạm trán đầu tiên của Newcastle với một đại diện Azerbaijan.
Cả Newcastle lẫn Qarabag đều lần đầu góp mặt ở vòng knock-out Champions League và cùng hướng tới cột mốc lịch sử: thắng một cặp đấu loại trực tiếp tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Thống kê đứng hẳn về phía "Chích chòe". Newcastle chỉ thua hai trong 31 trận lượt về trên sân nhà ở các cặp đấu hai lượt tại UEFA (thắng 21, hòa 8) và chưa từng thua một trận Cup châu Âu với cách biệt quá ba bàn.
Ngược lại, Qarabag vẫn chưa tìm được lối thoát trước các đối thủ Anh: không thắng trong 10 lần đối đầu (hòa 1, thua 9), thua cả 5 chuyến làm khách với chỉ ghi một bàn và thủng lưới 19 lần.
Newcastle - Qarabag (3h ngày 25/2). Chiến thắng đậm 6-1 trên sân khách ở lượt đi không chỉ mang về lợi thế cực lớn cho Newcastle, mà còn đánh dấu lần đầu hai đội gặp nhau tại đấu trường UEFA - cũng là lần chạm trán đầu tiên của Newcastle với một đại diện Azerbaijan.
Cả Newcastle lẫn Qarabag đều lần đầu góp mặt ở vòng knock-out Champions League và cùng hướng tới cột mốc lịch sử: thắng một cặp đấu loại trực tiếp tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Thống kê đứng hẳn về phía "Chích chòe". Newcastle chỉ thua hai trong 31 trận lượt về trên sân nhà ở các cặp đấu hai lượt tại UEFA (thắng 21, hòa 8) và chưa từng thua một trận Cup châu Âu với cách biệt quá ba bàn.
Ngược lại, Qarabag vẫn chưa tìm được lối thoát trước các đối thủ Anh: không thắng trong 10 lần đối đầu (hòa 1, thua 9), thua cả 5 chuyến làm khách với chỉ ghi một bàn và thủng lưới 19 lần.
Inter - Bodo/Glimt (3h ngày 25/2). Trước chiến thắng 3-1 của Bodo/Glimt trên sân nhà ở lượt đi, hai đội chỉ từng chạm trán nhau tại Cup C2 châu Âu 1978-1979. Khi đó, Inter áp đảo với chiến thắng chung cuộc 7-1, thắng cả lượt đi lẫn lượt về.
Dù vậy, bối cảnh hiện tại không còn dễ dàng cho đại diện Serie A. Inter đã thắng 6 trong 7 cặp đấu hai lượt gần nhất tại Champions League, đồng thời giành chiến thắng ở năm trong 7 trận lượt về trên sân nhà (hai trận hòa). Tuy nhiên, trong những lần để thua lượt đi với cách biệt hai bàn, "Nerazzurri" chỉ lội ngược dòng bốn lần trong 11 cặp đấu tại UEFA.
Về phía Bodo/Glimt, đội bóng Na Uy từng gây tiếng vang khi loại Lazio trên hành trình vào bán kết Europa League mùa trước. Đó cũng là lần hiếm hoi họ vượt qua đối thủ Italy trong 5 cặp đấu hai lượt tại châu Âu.
Lần này, Bodo/Glimt đứng trước cơ hội lịch sử: trở thành CLB Na Uy đầu tiên thắng ở một cặp knock-out Champions League. Trước đây, Rosenborg từng vào tứ kết mùa 1996-1997, nhưng đi tiếp nhờ vòng bảng chứ không qua đấu loại trực tiếp.
Phong độ gần đây tiếp thêm sự tự tin cho đại diện Bắc Âu. Bodo/Glimt toàn thắng ba trận Champions League gần nhất, lần lượt đánh bại Man City, Atletico và Inter - qua đó trở thành đội Na Uy đầu tiên thắng ba trận liên tiếp ở Champions League. Họ cũng ghi từ hai bàn trở lên trong 7 trong 9 trận Champions League gần nhất, đồng thời toàn thắng cả hai cặp đấu hai lượt từng nắm lợi thế hai bàn sau trận lượt đi.
Inter - Bodo/Glimt (3h ngày 25/2). Trước chiến thắng 3-1 của Bodo/Glimt trên sân nhà ở lượt đi, hai đội chỉ từng chạm trán nhau tại Cup C2 châu Âu 1978-1979. Khi đó, Inter áp đảo với chiến thắng chung cuộc 7-1, thắng cả lượt đi lẫn lượt về.
Dù vậy, bối cảnh hiện tại không còn dễ dàng cho đại diện Serie A. Inter đã thắng 6 trong 7 cặp đấu hai lượt gần nhất tại Champions League, đồng thời giành chiến thắng ở năm trong 7 trận lượt về trên sân nhà (hai trận hòa). Tuy nhiên, trong những lần để thua lượt đi với cách biệt hai bàn, "Nerazzurri" chỉ lội ngược dòng bốn lần trong 11 cặp đấu tại UEFA.
Về phía Bodo/Glimt, đội bóng Na Uy từng gây tiếng vang khi loại Lazio trên hành trình vào bán kết Europa League mùa trước. Đó cũng là lần hiếm hoi họ vượt qua đối thủ Italy trong 5 cặp đấu hai lượt tại châu Âu.
Lần này, Bodo/Glimt đứng trước cơ hội lịch sử: trở thành CLB Na Uy đầu tiên thắng ở một cặp knock-out Champions League. Trước đây, Rosenborg từng vào tứ kết mùa 1996-1997, nhưng đi tiếp nhờ vòng bảng chứ không qua đấu loại trực tiếp.
Phong độ gần đây tiếp thêm sự tự tin cho đại diện Bắc Âu. Bodo/Glimt toàn thắng ba trận Champions League gần nhất, lần lượt đánh bại Man City, Atletico và Inter - qua đó trở thành đội Na Uy đầu tiên thắng ba trận liên tiếp ở Champions League. Họ cũng ghi từ hai bàn trở lên trong 7 trong 9 trận Champions League gần nhất, đồng thời toàn thắng cả hai cặp đấu hai lượt từng nắm lợi thế hai bàn sau trận lượt đi.
Leverkusen - Olympiacos (3h ngày 25/2). Leverkusen nắm lợi thế với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. Trước đó, hai đội chỉ gặp nhau tại Champions League 2002-2003, mỗi bên đều thắng trên sân nhà ở vòng bảng.
Leverkusen thắng 24 trên 26 cặp UEFA sau khi thắng lượt đi, trong đó có 10 lần khi thắng lượt đi trên sân khách, và toàn thắng cả 7 cặp từng tạo lợi thế hai bàn từ trận mở màn. Phong độ sân nhà cũng là điểm tựa khi đại diện của Đức chỉ thua hai trong 18 trận UEFA gần nhất (thắng 11, hòa 5).
Olympiacos bước vào trận đấu với bài toán lịch sử: họ mới thắng một trong 11 chuyến làm khách trước các đội Đức tại UEFA, và chưa từng đi tiếp ở vòng knock-out Champions League sau 4 lần thử sức. Dù vậy, đội bóng Hy Lạp thường chơi tốt ở lượt về khi thắng 5 trong 6 trận gần nhất của các cặp hai lượt.
Leverkusen - Olympiacos (3h ngày 25/2). Leverkusen nắm lợi thế với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. Trước đó, hai đội chỉ gặp nhau tại Champions League 2002-2003, mỗi bên đều thắng trên sân nhà ở vòng bảng.
Leverkusen thắng 24 trên 26 cặp UEFA sau khi thắng lượt đi, trong đó có 10 lần khi thắng lượt đi trên sân khách, và toàn thắng cả 7 cặp từng tạo lợi thế hai bàn từ trận mở màn. Phong độ sân nhà cũng là điểm tựa khi đại diện của Đức chỉ thua hai trong 18 trận UEFA gần nhất (thắng 11, hòa 5).
Olympiacos bước vào trận đấu với bài toán lịch sử: họ mới thắng một trong 11 chuyến làm khách trước các đội Đức tại UEFA, và chưa từng đi tiếp ở vòng knock-out Champions League sau 4 lần thử sức. Dù vậy, đội bóng Hy Lạp thường chơi tốt ở lượt về khi thắng 5 trong 6 trận gần nhất của các cặp hai lượt.
Vòng bảng Champions League chỉ lấy 8 đội dẫn đầu sau 8 lượt trận vào thẳng vòng 1/8. 16 đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh 8 vé còn lại. Các đội vào thẳng vòng 1/8 gồm Arsenal (24 điểm), Bayern (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barca, Chelsea, Sporting và Man City (cùng 16).
Khép lại vòng play-off, lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 27/2. Kể từ đó, vị trí các đội trong nhánh đấu Champions League sẽ được hoàn tất.
Vòng bảng Champions League chỉ lấy 8 đội dẫn đầu sau 8 lượt trận vào thẳng vòng 1/8. 16 đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh 8 vé còn lại. Các đội vào thẳng vòng 1/8 gồm Arsenal (24 điểm), Bayern (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barca, Chelsea, Sporting và Man City (cùng 16).
Khép lại vòng play-off, lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 27/2. Kể từ đó, vị trí các đội trong nhánh đấu Champions League sẽ được hoàn tất.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP