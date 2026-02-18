PSG thắng ngược dù bị dẫn hai bàn ở Champions League

Tiền đạo 20 tuổi ghi hai bàn và kiến tạo trong bàn gỡ hòa của Achraf Hakimi, giúp PSG giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đối đầu đầu tiên tại đấu trường châu Âu giữa hai CLB hàng đầu nước Pháp.

Doue (xanh) ghi bàn trong trận gặp Monaco, tại lượt đi play-off Champions League, trên sân Louis II, Fontvieille, Monaco, hôm 17/2. Ảnh: Reuters

Đội chủ nhà Monaco, những người từng đánh bại thầy trò Luis Enrique tại chính sân này ở Ligue 1 hồi tháng 11/2025, mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Folarin Balogun đón đường tạt bóng của Aleksandr Golovin, đánh đầu cận thành ghi bàn.

Là đội ghi ít bàn nhất trong số 24 đội còn lại ở Champions League mùa này, Monaco khiến PSG thêm khó khăn ở phút 18 khi Balogun hoàn tất cú đúp. Cựu tiền đạo Arsenal đón đường kiến tạo của Maghnes Akliouche, băng xuống đối mặt và đánh bại thủ môn Matvey Safonov, nâng tổng số bàn mùa này của anh lên con số 10.

PSG được trao cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền bốn phút sau đó khi Wout Faes phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong cấm địa. Tuy nhiên, sau khi từng đá hỏng phạt đền trước Newcastle ở lượt trận cuối vòng bảng tháng trước, Vitinha lại một lần nữa thất bại. Anh không thắng được Phillip Kohn khi thủ môn Monaco đổ người sang phải cản phá.

PSG không phải thất vọng quá lâu. Đội khách rút ngắn tỷ số ở phút 29 khi Doue, người được tung vào thay Dembele trước đó hai phút, sút bóng chạm cột dọc bay vào lưới từ góc hẹp.

Doue (trái) thay Dembele, người bị chấn thương, ở giữa hiệp một trận gặp Monaco. Ảnh: AP

Cầu thủ Pháp tiếp tục góp công trong bàn gỡ hòa bốn phút trước giờ nghỉ. Cú sút xa của Doue bị thủ môn Monaco đẩy ra đúng vị trí của Hakimi, người đá bồi ghi bàn đầu tiên tại Champions League mùa này.

Khó khăn càng chồng chất với Monaco, khi Golovin bị truất quyền thi đấu lần thứ hai trong vòng bốn ngày. Cầu thủ Nga nhận án phạt ngay sau giờ nghỉ, vì pha vào bóng nguy hiểm với Vitinha. Ban đầu Golovin chỉ nhận thẻ vàng, nhưng quyết định được nâng lên thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 67 khi Warren Zaire-Emery kiến tạo để Doue dứt điểm hạ Kohn. Doue trở thành cầu thủ dự bị đầu tiên của PSG ghi từ hai bàn trở lên trong một trận Champions League kể từ tháng 10/2019.

Chiến thắng 3-2 giúp thầy trò Enrique nối dài chuỗi 16 trận bất bại ở các vòng knock-out Champions League, đồng thời nắm lơi thế khi bước vào trận lượt về trên sân nhà sau đây một tuần.

Vy Anh