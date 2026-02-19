Newcastle thắng 6-1 ở Champions League

AzerbaijanTiền đạo Anthony Gordon ghi bốn bàn trong hiệp một, giúp Newcastle đè bẹp Qarabag ở lượt đi play-off Champions League.

Gordon lập hat-trick trong 33 phút đầu, gồm một bàn phạt đền. Gordon, nhờ đó, trở thành cầu thủ người Anh lập hat-trick nhanh nhất trong lịch sử Champions League.

Đến phút bù giờ hiệp một, tiền đạo 24 tuổi tiếp tục lập công từ chấm 11m, trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận ở Champions League, và là cầu thủ thứ hai ghi bốn bàn trong hiệp một trận đấu tại giải, sau Luiz Adriano trong trận Shakhtar Donetsk gặp BATE Borisov vào tháng 10/2014.

Cán mốc 10 bàn mùa này, Gordon chỉ kém Harry Kane (11 bàn) trong số các cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất một mùa Champions League. Anh cũng phá sâu kỷ lục ghi sáu bàn một mùa mà huyền thoại Alan Shearer từng thiết lập cho Newcastle.

Anthony Gordon ăn mừng sau khi ghi bàn thứ tư, trong trận Newcastle thắng Qarabag 6-1 ở lượt đi play-off Champions League trên sân Tofiq Bahramov, Baku, Azerbaijan ngày 18/2/2026. Ảnh: AFP

Trong hiệp một, ngoài Gordon lập poker, Malick Thiaw cũng ghi bàn giúp Newcastle dẫn 5-0, trở thành đội bóng thứ hai dẫn đối thủ ít nhất năm bàn trong hiệp một ở vòng knock-out Champions League. Trước đó, chỉ Bayern Munich làm được điều này khi dẫn Porto cũng với tỷ số 5-0 tại tứ kết tháng 4/2015.

Sang hiệp hai, Elvin Cafarquliyev rút ngắn tỷ số cho Qarabag, nhưng Jacob Murphy cũng ghi bàn, ấn định chiến thắng 6-1. Đây là lần đầu tiên Newcastle ghi sáu bàn trong một trận Cup châu Âu sau 149 trận.

Chiến thắng của Newcastle cũng là lần thứ 92 trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League chứng kiến một đội thắng cách biệt từ năm bàn trở lên ở lượt đi vòng knock-out hai lượt. Cả 91 trường hợp trước đó đều giành quyền đi tiếp.

Kasper Hogh mừng bàn trong trận Bodo/Glimt thắng Inter Milan 3-1 trên sân Aspmyra, Bodo, Na Uy. Ảnh: Reuters

Ở lượt trận tối qua, Bodo/Glimt tiếp tục gây sốc khi thắng đương kim Á quân Inter Milan 3-1. Ở vòng bảng, đại diện Na Uy không thắng qua sáu lượt mở màn và tưởng như phải sớm dừng bước. Nhưng họ sau đó bứt phá ngoạn mục, liên tiếp đánh bại Man City 3-1 và Atletico 2-1 để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out.

Ba trận còn lại, Leverkusen thắng 2-0 trên sân Olympiakos nhờ cú đúp của tiền đạo Patrik Schick, Atletico Madrid để chủ nhà Club Brugge cầm chân 3-3 dù dẫn hai bàn trong hiệp một, trong khi Inter thua sốc trên sân của Bodo/Glimt 1-3.

Các trận lượt về vòng play-off sẽ diễn ra sau đây một tuần. Lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 27/2. Kể từ đó, vị trí các đội trong nhánh đấu Champions League sẽ được hoàn tất.

Hồng Duy