Raya: 'Cầu thủ Arsenal có thể đá 4 vị trí khác nhau'

AnhThủ môn David Raya tin chiều sâu đội hình cùng sự cạnh tranh lành mạnh đang giúp Arsenal đạt phong độ ấn tượng và sẵn sàng chinh phục nhiều danh hiệu mùa này.

Đè bẹp Atletico 4-0 ở lượt ba Champions League ngày 21/10, Arsenal giành chiến thắng thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường. Tính rộng ra, "Pháo thủ" thắng 10 qua 12 trận mùa này và chỉ thủng lưới ba lần - con số ít nhất trong lịch sử CLB ở cùng giai đoạn, qua đó giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh và duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League.

"Chiều sâu đội hình của chúng tôi thực sự đáng kinh ngạc", Raya nói sau trận thắng Atletico. "Nhiều cầu thủ có thể đá ở hai, ba, thậm chí bốn vị trí khác nhau. Giống như trận gặp Atletico, Mikel Merino có thể chơi tiền vệ hoặc dâng cao như tiền đạo. HLV tận dụng tối đa điều đó để phục vụ lợi ích tập thể. Với lực lượng như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh trên nhiều mặt trận".

Thủ môn David Raya nhắc vị trí các đồng đội trong trận Arsenal thắng Atletico 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/10/2025. Ảnh: Arsenal FC

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Arsenal chi hơn 300 triệu USD để mang về 8 tân binh ở mọi tuyến, gồm thủ môn Kepa Arrizabalaga, các hậu vệ Cristhian Mosquera, Piero Hincapie, các tiền vệ Martin Zubimendi, Christian Norgaard cùng các cầu thủ tấn công Eberechi Eze, Noni Madueke và Viktor Gyokeres.

Nhờ đó, HLV Mikel Arteta hiện có ít nhất hai lựa chọn chất lượng ở từng vị trí. Arsenal vẫn đang thi đấu tốt, dù Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz chấn thương dài hạn.

Raya nhấn mạnh chính sự cạnh tranh nội bộ giúp các cầu thủ luôn duy trì phong độ cao. Thủ môn người Tây Ban Nha nói: "Nếu bạn không thể hiện tốt mỗi ngày, bạn có thể mất vị trí chỉ trong tích tắc. Điều đó tạo ra tinh thần chiến đấu và sự tập trung tuyệt đối trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Mọi người đều hiểu rõ điều đó và chấp nhận cạnh tranh để cùng tiến lên".

Chiều sâu đội hình của Arsenal ở mùa giải 2025-2026.

Bệ phóng cho phong độ cao của Arsenal là hàng thủ chắc chắn. "Pháo thủ" mới để lọt lưới duy nhất một bàn từ bóng sống mùa này, và Raya chỉ phải đối mặt với một cú sút trúng đích trong ba trận gần nhất gặp Atletico, Fulham và West Ham.

"Đó là công sức của cả tập thể, từ tiền đạo đến thủ môn", thủ môn 30 tuổi nói. "Mọi người đều nỗ lực pressing, cắt đường bóng từ sớm để tạo cơ hội phản công. Khi cả đội cùng chơi kỷ luật như vậy, đối phương rất khó có cơ hội. Đó là điều hoàn hảo mà chúng tôi muốn duy trì".

Song song với tham vọng đoạt nhiều danh hiệu với Arsenal, Gabriel Martinelli muốn duy trì phong độ để giành suất dự World Cup 2026. Tiền đạo cánh này đã ghi bàn cả ba lượt đầu vòng bảng Champions League, bên cạnh bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 trong trận gặp Man City ở Ngoại hạng Anh.

Gabriel Martinelli cứa lòng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu Atletico. Ảnh: Arsenal FC

"World Cup đang đến gần, và ai cũng háo hức", tiền đạo 24 tuổi nói với TNT Brazil. "Dù còn tám tháng nữa, thời gian trôi rất nhanh khi chúng tôi phải thi đấu hai trận mỗi tuần. Mục tiêu của tôi là cùng Arsenal vô địch và góp mặt trong đội hình Brazil".

Martinelli khẳng định Arsenal đã học được nhiều sau khi về nhì ba mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất. Anh nói: "Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất. Cả đội đều muốn tiến xa và giành danh hiệu".

Hai trận tới, Arsenal tiếp tục đá sân nhà, lần lượt gặp Crystal Palace ở vòng 9 Ngoại hạng Anh ngày 26/10 và Brighton ở vòng bốn Cup Liên đoàn ngày 29/10.

Hồng Duy (theo The Guardian, ESPN)