buitruonglinh - Gen Z sáng tác loạt hit triệu view

buitruonglinh, 26 tuổi, từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sáng tác loạt hit hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.

Nhạc sĩ gây chú ý thời gian qua với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, hiện đạt 8,8 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc phẩm dung hòa âm nhạc đương đại và chất liệu dân tộc, được nhiều tập thể, nghệ sĩ lựa chọn trong những sự kiện lớn, gần nhất là lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Bài hát nằm trong danh sách bình chọn tại hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng thuộc Vietnam iContent 2025, anh cũng biểu diễn sáng tác này ở lễ trao giải tối 29/11.

buitruonglinh trình diễn ca khúc 'Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời' buitruonglinh hát "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" ở Vietnam iContent 2025. Video: Ban tổ chức cung cấp

buitruonglinh (Bùi Trường Linh) được công chúng biết đến vào năm 2020 với ca khúc Đường tôi chở em về có 61 triệu lượt xem trên YouTube. Sau đó, anh liên tục có tác phẩm được giới trẻ yêu thích như Dù cho mai về sau (27 triệu lượt xem), Yêu người có ước mơ (26 triệu lượt xem), Từng ngày yêu em (38 triệu lượt xem).

Nhạc sĩ sinh năm 1999, quê Hà Nội, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Năm 8 tuổi, buitruonglinh thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong tám năm học tập và rèn luyện, anh có nền tảng vững chắc để phát triển con đường ca - nhạc sĩ. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP HCM chuyên ngành Thanh nhạc.

Tiết mục "Tiến quân ca - Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" Tiết mục "Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Video: VTV

Ca sĩ chọn thể loại pop ballad, tạo ra những tác phẩm có chủ đề về tình yêu tuổi trẻ, quê hương mang tính tự sự. Bài hát của anh được nhận xét có giai điệu chân thành, ca từ giàu chất thơ. Giọng ca Gen Z cho biết tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác từ câu chuyện của những người bạn xung quanh, tình tiết bắt gặp trên mạng hay ở phim ảnh, sách vở. "Âm nhạc mà tôi viết ra trước hết là để thỏa mãn đam mê, giãi bày cảm xúc", buitruonglinh nói.

Nhạc sĩ thường thực hiện các bản phối đơn giản, trên nền các nhạc cụ như guitar, violin. Hồi tháng 11 năm nay, anh ra mắt ca khúc Người đầu tiên, kết hợp Juky San với phần hòa âm trên nền piano, hiện có sáu triệu lượt người xem.

Nhà sản xuất Đậu Tất Đạt nhận xét âm nhạc của buitruonglinh không theo xu hướng, mang một màu sắc khác biệt. Cả hai từng hợp tác trong album Một ngày như mãi mãi. Theo nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng, giọng ca gốc Hà Nội biết chơi nhạc cụ và hiểu nhạc lý khiến cho việc sáng tác và hòa âm, phối khí có chiều sâu. "Giai điệu dễ nhớ, ca từ chân thành là điểm mạnh của buitruonglinh", anh cho biết.

buitruonglinh trong bộ ảnh mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ba năm trước, buitruonglinh trăn trở khi đàn anh trong nghề - Châu Đăng Khoa - nhận xét "nhạc của em rất tầm thường" tại sân chơi âm nhạc Big Song Big Deal. Các đồng nghiệp cùng trang lứa cũng đánh giá "độ nhận diện của buitruonglinh còn mơ hồ". Anh thừa nhận ban đầu chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn, không đầu tư mạnh về mặt hình ảnh.

Tuy nhiên, buitruonglinh luôn nỗ lực chứng minh sự nghiêm túc trong từng dự án, hoạt động. Năm 2022, nhạc sĩ ra E.P Vọng được khán giả đón nhận tích cực. Sau một ngày phát hành, đĩa đơn nhanh chóng đạt thành tích top 1 album iTunes Việt Nam. Khi Yêu người có mơ ước phát hành, đoạn nhạc của bài hát được chia sẻ nhiều trên TikTok, tạo nên cơn sốt cover.

Tiết mục "Hermosa" buitruonglinh (ở giây thứ 0:38) trong tiết mục "Hermosa". Video: Ban tổ chức cung cấp

Ở Anh trai say hi mùa hai, buitruonglinh là một trong những cái tên gây chú ý. Ngay từ tập đầu tiên, phiên bản ballad ca khúc Đầu đội sừng do anh thể hiện được yêu thích với hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Trong live stage 1, tiết mục Hermosa có nhạc sĩ tham gia viết thêm lời, dẫn dắt nhóm, đạt Top 1 iTunes Việt Nam. Hiện anh là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi quán quân, cùng Negav, CongB, B Ray và Vũ Cát Tường.

buitruonglinh cho thấy khả biểu diễn và vũ đạo tốt, được Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy đánh giá cao. Anh vươn lên top 3 trong đêm thi đầu tiên và được chọn làm đội trưởng cho đêm thi thứ hai. "Linh có gu âm nhạc, biết xử lý sân khấu, giọng hát trầm ấm, khả năng sáng tác tốt", Ngô Kiến Huy nói.

Nhạc sĩ từng bước chuyển mình sang nghệ sĩ toàn diện, không chỉ hát, sáng tác mà có thể nhảy, sản xuất âm nhạc, sẵn sàng thử nghiệm nhiều thể loại và chinh phục sân khấu lớn. "Tôi vẫn đang nỗ lực để làm rõ nét hơn diện mạo và phong cách nghệ thuật của mình trong mắt khán giả", anh nói.

Hoàng Dung