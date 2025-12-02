CongB - Gen Z được yêu thích tại 'Anh trai say hi'

Anh ghi tên vào chung kết, đang nằm trong top 3 thí sinh nhận lượt bình chọn nhiều nhất của khán giả. Sau bốn vòng thi, khán giả dự đoán CongB có cơ hội giành quán quân hoặc nằm trong đội hình Best5 cuối cùng.
Anh ghi tên vào chung kết, đang nằm trong top 3 thí sinh nhận lượt bình chọn nhiều nhất của khán giả. Sau bốn vòng thi, khán giả dự đoán CongB có cơ hội giành quán quân hoặc nằm trong đội hình Best5 cuối cùng.
CongB trong tiết mục Hermosa ở chặng đầu.
Anh tên thật Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CongB từng gây chú ý tại Boys Planet 999 - chương trình tuyển chọn idol hàng đầu của Mnet, dừng chân ở hạng 43. Sau đó, anh tiếp tục thử sức tại Starlight Boys 2024, không giành được suất debut nhưng tiến vào vòng chung kết.
Khi về nước, anh ra mắt ca khúc Em đợi anh lâu chưa, nhanh chóng đạt hạng cao trên nền tảng Spotify Việt Nam, tạo độ nhận diện với công chúng. Đầu tháng 9, khi ban tổ chức Anh trai say hi công bố tên anh trong đội hình 30 thí sinh, khán giả để lại bình luận mong chờ các màn trình diễn. CongB đặt mục tiêu học hỏi, cho mọi người thấy rõ năng lực và mở rộng tệp khán giả.
Anh tên thật Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CongB từng gây chú ý tại Boys Planet 999 - chương trình tuyển chọn idol hàng đầu của Mnet, dừng chân ở hạng 43. Sau đó, anh tiếp tục thử sức tại Starlight Boys 2024, không giành được suất debut nhưng tiến vào vòng chung kết.
Khi về nước, anh ra mắt ca khúc Em đợi anh lâu chưa, nhanh chóng đạt hạng cao trên nền tảng Spotify Việt Nam, tạo độ nhận diện với công chúng. Đầu tháng 9, khi ban tổ chức Anh trai say hi công bố tên anh trong đội hình 30 thí sinh, khán giả để lại bình luận mong chờ các màn trình diễn. CongB đặt mục tiêu học hỏi, cho mọi người thấy rõ năng lực và mở rộng tệp khán giả.
CongB giới thiệu bản thân tại chương trình cùng host Trấn Thành.
Tại show, anh được khen ngoại hình sáng, kỹ năng hát, vũ đạo ổn định. Ở các tập đầu, tân binh còn rụt rè so với loạt ca sĩ có thâm niên như Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, qua mỗi vòng, anh chinh phục khán giả bằng các màn thi nhiều năng lượng, thể hiện thế mạnh ở dòng nhạc R&B.
Tại show, anh được khen ngoại hình sáng, kỹ năng hát, vũ đạo ổn định. Ở các tập đầu, tân binh còn rụt rè so với loạt ca sĩ có thâm niên như Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, qua mỗi vòng, anh chinh phục khán giả bằng các màn thi nhiều năng lượng, thể hiện thế mạnh ở dòng nhạc R&B.
Giọng ca trẻ trở thành mục tiêu "săn đón" của nhiều đồng đội khi lập nhóm. Ở vòng một, "anh trai" buitruonglinh nói với Karik: "Có bạn từng là thực tập sinh bên Hàn đang rất hot, đó là CongB, nhảy rất giỏi". Qua các vòng kế tiếp, nhiều thí sinh liên tục mong muốn chung đội với CongB, xem anh như "vũ khí bí mật" để nâng tầm hiệu suất nhóm.
Tại Live Stage 3, Negav, buitruonglinh tranh giành CongB về đội. "Người anh em có khả năng trình diễn khủng khiếp, là con tướng mạnh", buitruonglinh nói.
Giọng ca trẻ trở thành mục tiêu "săn đón" của nhiều đồng đội khi lập nhóm. Ở vòng một, "anh trai" buitruonglinh nói với Karik: "Có bạn từng là thực tập sinh bên Hàn đang rất hot, đó là CongB, nhảy rất giỏi". Qua các vòng kế tiếp, nhiều thí sinh liên tục mong muốn chung đội với CongB, xem anh như "vũ khí bí mật" để nâng tầm hiệu suất nhóm.
Tại Live Stage 3, Negav, buitruonglinh tranh giành CongB về đội. "Người anh em có khả năng trình diễn khủng khiếp, là con tướng mạnh", buitruonglinh nói.
Khán giả nhận xét CongB là "ẩn số càng thi càng bùng nổ". Bước sang Live Stage 3, CongB (giữa) lần đầu trở thành đội trưởng do nhận điểm số cao ở vòng trước. Loạt ca sĩ như Bray, Phạm Đình Thái Ngân, Cody Nam Võ, Negav (từ trái sang) đều bỏ phiếu muốn đồng hành CongB. Họ sau đó kết hợp ăn ý, khuấy động sân khấu qua nhiều tiết mục.
Khán giả nhận xét CongB là "ẩn số càng thi càng bùng nổ". Bước sang Live Stage 3, CongB (giữa) lần đầu trở thành đội trưởng do nhận điểm số cao ở vòng trước. Loạt ca sĩ như Bray, Phạm Đình Thái Ngân, Cody Nam Võ, Negav (từ trái sang) đều bỏ phiếu muốn đồng hành CongB. Họ sau đó kết hợp ăn ý, khuấy động sân khấu qua nhiều tiết mục.
Team CongB biểu diễn Đoạn kịch câm tại vòng thứ ba cùng khách mời Mỹ Mỹ - một trong những tiết mục tạo hiệu ứng mạnh tại mùa thi thứ hai.
Các đồng nghiệp nhận xét CongB hài hước ở đời thường, hay pha trò.
Các đồng nghiệp nhận xét CongB hài hước ở đời thường, hay pha trò.
Ca sĩ yêu thích ca hát từ nhỏ, từng tham gia các chương trình âm nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật thời đi học. Sau tốt nghiệp đại học, anh từng đi dạy nhưng sớm dừng lại vì cảm thấy không phù hợp.
Khoảng thời gian làm thực tập sinh nước ngoài, CongB cho biết đối diện áp lực tập luyện, lần đầu xa gia đình. "Tôi từng bật khóc nói chuyện với người thân qua điện thoại, nhất là khi mẹ quay mâm cơm đoàn viên ngày Tết, toàn món mình thích. Lúc đó, tôi tự nhủ sẽ cố gắng để sớm về đoàn tụ", anh nói.
Ca sĩ yêu thích ca hát từ nhỏ, từng tham gia các chương trình âm nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật thời đi học. Sau tốt nghiệp đại học, anh từng đi dạy nhưng sớm dừng lại vì cảm thấy không phù hợp.
Khoảng thời gian làm thực tập sinh nước ngoài, CongB cho biết đối diện áp lực tập luyện, lần đầu xa gia đình. "Tôi từng bật khóc nói chuyện với người thân qua điện thoại, nhất là khi mẹ quay mâm cơm đoàn viên ngày Tết, toàn món mình thích. Lúc đó, tôi tự nhủ sẽ cố gắng để sớm về đoàn tụ", anh nói.
CongB nhìn nhận từng "trắng tay" tại sân chơi quốc tế nhưng trải nghiệm cho anh cơ hội rèn giũa mọi mặt để theo đuổi nghề lâu dài. Khi bước lên sân khấu Anh trai say hi, anh có thêm tự tin. Hiện fan mong chờ phần trình diễn solo của CongB tại chung kết.
CongB nhìn nhận từng "trắng tay" tại sân chơi quốc tế nhưng trải nghiệm cho anh cơ hội rèn giũa mọi mặt để theo đuổi nghề lâu dài. Khi bước lên sân khấu Anh trai say hi, anh có thêm tự tin. Hiện fan mong chờ phần trình diễn solo của CongB tại chung kết.
Về định hướng, CongB cho biết muốn kết hợp những cái hay của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc với thị hiếu khán giả trong nước. "Tôi xem đây là bài toán, đồng thời là thách thức bởi để thực hiện cần có thời gian lẫn kinh nghiệm", anh nói.
Về định hướng, CongB cho biết muốn kết hợp những cái hay của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc với thị hiếu khán giả trong nước. "Tôi xem đây là bài toán, đồng thời là thách thức bởi để thực hiện cần có thời gian lẫn kinh nghiệm", anh nói.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z tham gia. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, chương trình cung cấp