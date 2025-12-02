CongB - Gen Z được yêu thích tại 'Anh trai say hi'

Anh tên thật Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CongB từng gây chú ý tại Boys Planet 999 - chương trình tuyển chọn idol hàng đầu của Mnet, dừng chân ở hạng 43. Sau đó, anh tiếp tục thử sức tại Starlight Boys 2024, không giành được suất debut nhưng tiến vào vòng chung kết.

Khi về nước, anh ra mắt ca khúc Em đợi anh lâu chưa, nhanh chóng đạt hạng cao trên nền tảng Spotify Việt Nam, tạo độ nhận diện với công chúng. Đầu tháng 9, khi ban tổ chức Anh trai say hi công bố tên anh trong đội hình 30 thí sinh, khán giả để lại bình luận mong chờ các màn trình diễn. CongB đặt mục tiêu học hỏi, cho mọi người thấy rõ năng lực và mở rộng tệp khán giả.