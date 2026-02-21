Rapper Binz, Châu Bùi quấn quýt

Rapper Binz và fashionista Châu Bùi đón Tết Bính Ngọ cùng nhau, phủ nhận tin đồn chia tay.

Binz ra Bắc đón Tết với Châu Bùi, cùng nhau du xuân. Trong video chia sẻ ngày 21/2, cả hai tung hứng khi diễn cảnh vui nhộn. Trước đó, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, cặp sao đèo nhau trên chiếc xe máy, ngắm nhìn khung cảnh bình yên của phố phường.

Binz, Châu Bùi quấn quýt Châu Bùi, Binz quay video vui ngày Tết.

Hành động của họ được cho là gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt mối quan hệ gần đây. Thông tin rộ lên đầu năm khi khán giả không thấy Binz - Châu Bùi tương tác hay nhắc về nhau giống như trước.

Theo Châu Bùi, hạnh phúc hiện tại đến từ những điều giản đơn như cùng bạn trai dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cún cưng, nấu cơm cho người mình yêu thương thưởng thức. Vào ngày Valentine, cả hai còn ra mắt ca khúc mang tên Được không?, hút gần nửa triệu lượt nghe.

Binz, Châu Bùi hòa giọng ca khúc "Được không?" Binz, Châu Bùi hòa giọng ca khúc "Được không?"

Trong series Đụng độ do Châu Bùi sản xuất gần đây, cô mời nhiều người bạn tham gia. Trong một tình huống, người đẹp gọi điện cho rapper, câu đầu tiên vang lên trong điện thoại của Binz là "Hello em yêu". Cũng trong talkshow, Binz chia sẻ tình cảm với bạn gái: "Với những gì em trải qua mà em vẫn cười tươi như vậy thì em chính là động lực để anh cười nhiều hơn. Ngoài Châu ra, cũng chẳng có gì làm tôi cười nhiều hết".

Châu Bùi: 'Tôi hết lòng khi yêu Binz' Châu Bùi nói về tình yêu với Binz năm 2025. Video: Tân Cao - Việt Quang

Cặp sao công khai mối quan hệ tình cảm hồi năm 2022, sau đó dần thoải mái khi nói về sự gắn kết trong cuộc sống, sánh đôi trên thảm đỏ sự kiện. Châu Bùi từng nói không ngại bị nhận xét "phụ nữ mà yêu đâm đầu" bởi tin sự chân thành giúp tình cảm của cô với Binz bền vững.

Châu Bùi, 27 tuổi, hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế như Paris Fashion Week (Pháp), Milan Fashion Week (Italy), thể hiện hình ảnh trẻ trung, năng động. Năm 2025, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi, vào đến chung kết, có nhiều màn trình diễn hút triệu view.

Rapper Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 37 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They Said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Tháng 9/2023, Bigcityboi - bản rap hút hơn 100 triệu view của Binz được chọn xuất hiện trong bom tấn The Expendables 4, phát hành tại 37 quốc gia. Giữa năm 2024, anh lần đầu tham gia sân chơi âm nhạc thực tế trong vai trò thí sinh tại show Anh trai vượt ngàn chông gai, nằm trong nhóm Gia tộc toàn năng cùng 17 thành viên.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp