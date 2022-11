Binz hát tặng Châu Bùi trước hàng nghìn khán giả

Rapper Binz thể hiện "Sao cũng được", nói dành tặng cô gái trong mơ, khi anh hát, màn hình phát hình ảnh Châu Bùi.

Binz hát tặng Châu Bùi trước hàng nghìn fan Màn trình diễn "Sao cũng được" của Binz tại sự kiện tối 12/11 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Trước khi bắt đầu màn trình diễn solo tại live concert kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm SpaceSpeakers, Binz giới thiệu ca khúc dành tặng cho "người con gái trong mơ". Khi âm nhạc nổi lên, khán giả nhận ra ca khúc Sao cũng được do chính anh sáng tác. Binz nói thêm: "Người con gái ấy cũng có mặt tại đây ngày hôm nay".

Binz đàn hát ở đêm nhạc với hình ảnh mộc mạc. Ảnh: SSG

Binz nói anh hồi hộp, nhiều lần đưa tay lên ngực. Ca sĩ tự đánh đàn guitar, cất những câu hát đầu tiên trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Cùng lúc, màn hình led chiếu hình ảnh Châu Bùi đứng trên khán đài cổ vũ. Cô tỏ ra bất ngờ, có chút ngượng ngùng nhưng sau đó mỉm cười, đưa tay tạo hình trái tim, liên tục hát theo Binz. Phía dưới sân khấu, Binz mỉm cười, có lúc ngại ngùng, hát không rõ lời.

Fan liên tục gọi tên họ suốt màn trình diễn. Một số người thốt lên nhận xét "dễ thương quá" hay "nhất chị Châu Bùi đêm nay".

Châu Bùi có hành động bày tỏ tình cảm trước màn trình diễn của Binz. Ảnh: SSG

Châu Bùi ở lại đến tiết mục cuối cùng của đêm diễn. Cô sau đó di chuyển xuống sát sân khấu để gửi lời chúc mừng đến 11 nghệ sĩ có đêm nhạc thành công.

Hành động của Binz, Châu Bùi được xem là màn công khai tình cảm rõ ràng nhất suốt ba năm qua kể từ khi rộ tin đồn hẹn hò. Trước đó, fan nhiều lần tìm ra bằng chứng về mối quan hệ tình cảm của cặp sao nhưng người trong cuộc chưa lên tiếng.

Binz: 'Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu' Binz nói về công việc, tình cảm hồi tháng 3 khi ra mắt MV "Don't break my heart". Video: Hoàng Dung - Tuấn Việt

Hồi tháng 3, tại một cuộc trò chuyện với truyền thông, Binz thừa nhận đang hạnh phúc trong tình yêu. Không trực tiếp nhắc đến Châu Bùi, nhưng rapper nói vui khi bạn gái có cùng sở thích, tôn trọng công việc của nhau.

Binz sinh năm 1988, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp và có các bản hit như They said, Gene, Bigcityboi, Don't break my heart...

Châu Bùi sinh năm 1997, từng thi The Face Vietnam 2017 nhưng bỏ giữa chừng. Cô hiện là fashionista nổi tiếng trong nước, có hơn 3,3 triệu người theo dõi trên Instagram.

Tân Cao