Châu Bùi khiêu vũ trên nền nhạc của Binz

Châu Bùi thi solo ở vòng cuối, lên sóng ngày 17/8, cùng bảy gương mặt khác. Cô hát Đôi bàn tay (Harose sáng tác) theo phong cách ballad, nói về cảm xúc bình yên bên người mới sau chia tay. Theo cô, ca khúc mang thông điệp chữa lành, là bản nhạc cưới dành cho các cặp đang yêu, cầu hôn hay chuẩn bị bước vào lễ đường.
Châu Bùi hóa công chúa, ngủ trong chiếc nôi, được các vũ công đánh thức.
Bài thi của Châu Bùi tại chung kết.
Cuối tiết mục, Châu Bùi khiêu vũ đôi trên nền giọng hát của bạn trai Binz. Phần thể hiện của rapper có đoạn: "Kế bên em. Nơi ta đi qua anh thấy đâu cũng như thiên đàng. Bao nhiêu vỡ tan của ngày trước đó. Trở nên dễ dàng không gì quá khó. Chỉ cần biết em ở đó".
Châu Bùi và Binz công khai mối quan hệ tình cảm năm 2022 sau ba năm quen biết. Gần đây, họ thoải mái hơn khi nói về sự gắn kết trong cuộc sống, kế hoạch tương lai. Khi cô lấn sân ca hát, Binz ủng hộ.
Châu Bùi giới thiệu bài hát trước khán giả.
Fashionista chọn show thực tế để lấn sân ca hát. Qua nhiều vòng thi, cô dần cho khán giả thấy đam mê, sự quyết tâm khi muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Cô mô tả sân khấu solo đầu tiên "kỳ diệu như giấc mơ".
Châu Bùi, 26 tuổi, hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế như Paris Fashion Week (Pháp), Milan Fashion Week (Italy).
Bảy tiết mục còn lại cũng gây chú ý với khán giả. Phương Ly trình diễn Vỗ tay giữa không gian lãng mạn. Cô hóa thân nữ hoàng disco, thể hiện khả năng vũ đạo trên nền nhạc sôi động. Cao trào tiết mục là khi Phương Ly cởi áo khoác lông để lộ trang phục quyến rũ, rồi nhảy dưới "mưa kim tuyến".
Ca sĩ cho biết vui khi tham gia chương trình vì được khán giả hiểu hơn sau khoảng thời gian dài làm nghề.
Orange hát Lội ngược dòng do cô sáng tác, viết về chặng đường vượt thử thách, đối diện cảm xúc tiêu cực để gắn bó nghề. Điểm nhấn tiết mục là màn treo người trên không kết hợp chơi guitar điện.
Cô nói cách đây bốn năm từng "chìm sâu dưới đáy, bị dòng nước nhấn chìm" song âm nhạc lẫn tình yêu thương của khán giả đã vực dậy tinh thần cô. MC Trấn Thành nhận xét Orange mang năng lượng như "phượng hoàng tái sinh" và âm nhạc của cô chữa lành cho những người không có xuất phát điểm suôn sẻ.
Bích Phương thể hiện Chu kỳ mới trong không gian ma mị. Cô ngồi trong mô hình quả trứng khổng lồ với ý nghĩa về sự tái sinh. Tiết mục quy tụ hơn 30 vũ công cùng cách dàn dựng hút mắt. Đoạn kết, Bích Phương nhảy solo - điều trước đây cô ít khi thể hiện trên sân khấu.
Ca sĩ cho biết không kỳ vọng nhiều, chỉ muốn được rèn luyện, nhìn lại chính mình sau hai năm ngưng hoạt động âm nhạc. Điều cô thấy vui nhất ở chương trình là cảm xúc, sự tiến bộ trong kỹ năng.
Tiên Tiên thể hiện ca khúc Live My Way với sự hỗ trợ của Ánh Sáng AZA (phải) - em út của show bị loại sau vòng ba. Bài thi mang phong cách trẻ trung, đa sắc.
Tham gia chương trình, Tiên Tiên muốn cho mẹ thấy cô có thể làm nhiều thứ. Điều Tiên Tiên tự hào là đã khắc phục điểm yếu vũ đạo sau 15 năm theo nghề.
Pháo hát Đi về trong hình tượng cơ trưởng trên chuyến bay, dẫn dắt các hành khách đi qua nhiều trạng thái. Sau tiết mục, MC Trấn Thành nhận xét: "Tôi cảm nhận em luôn sống thật với cảm xúc".
Lyhan hát Rơi tự do với mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được con người thật của cô trong âm nhạc. Ca sĩ chọn phong cách biểu diễn tối giản, chỉ tập trung vào giọng hát. Tiết mục còn có sáu nghệ sĩ violin tham gia hỗ trợ.
Cô tự nhận luôn bị thu hút bởi âm nhạc mang màu tối bởi từng trải qua nhiều nỗi buồn khó chia sẻ. Khi tuyệt vọng, cô thường hát cho chính bản thân nghe để ổn định cảm xúc. Qua show, Lyhan cho biết đã vượt qua nhiều nỗi sợ, mạnh mẽ đối mặt dư luận, trở nên tự tin hơn.
Miu Lê kể câu chuyện tình trong Em thích là được. Ca sĩ cho biết từng trải qua nhiều mối tình mà mẹ cô không ủng hộ. Vì nghe theo con tim, cô cứ yêu và nhận về nhiều bài học. Miu Lê xây dựng không gian sân khấu nhuộm sắc đỏ, ánh sáng cắt ngang như vệt lửa, tạo bầu không khí mãnh liệt, bí ẩn.
Cô nhận lời tham gia show vì muốn tìm lại cảm giác bận rộn trong công việc, cảm hứng sau giai đoạn mất lửa nghề.
Sau phần dự thi solo, 16 thí sinh chia thành bốn đội, có bài biểu diễn nhóm cuối cùng. Vòng bình chọn của khán giả sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 23/8, nhằm tìm ra quán quân, á quân và Best 5.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện. Sau chung kết xếp hạng, các ca sĩ tham gia concert đầu tiên, diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp