Châu Bùi khiêu vũ trên nền nhạc của Binz

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện. Sau chung kết xếp hạng, các ca sĩ tham gia concert đầu tiên, diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.

Sau phần dự thi solo, 16 thí sinh chia thành bốn đội, có bài biểu diễn nhóm cuối cùng. Vòng bình chọn của khán giả sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 23/8, nhằm tìm ra quán quân, á quân và Best 5.

Cô nhận lời tham gia show vì muốn tìm lại cảm giác bận rộn trong công việc, cảm hứng sau giai đoạn mất lửa nghề.

Miu Lê kể câu chuyện tình trong Em thích là được. Ca sĩ cho biết từng trải qua nhiều mối tình mà mẹ cô không ủng hộ. Vì nghe theo con tim, cô cứ yêu và nhận về nhiều bài học. Miu Lê xây dựng không gian sân khấu nhuộm sắc đỏ, ánh sáng cắt ngang như vệt lửa, tạo bầu không khí mãnh liệt, bí ẩn.

