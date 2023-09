'Bigcityboi' của Binz sẽ xuất hiện trong 'Biệt đội đánh thuê 4'

Bản rap hút gần 100 triệu view của Binz sẽ xuất hiện trong bom tấn "The Expendables 4", phát hành tại 37 quốc gia vào tháng 9.

Ngày 12/9, Binz cho biết vinh dự khi Bigcityboi trở thành bản rap đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trong một dự án phim Hollywood. "Tôi mong sự góp mặt của nhạc phẩm trong phim sẽ góp một phần đưa tiếng Việt, rap Việt nói riêng lan tỏa rộng khắp", nghệ sĩ nói.

MV "Bigcityboi" - Binz MV "Bigcityboi" của Binz. Video: Binz Da Poet

Rapper tiết lộ được Millennium Films - đơn vị sản xuất phim - mời hợp tác hồi năm 2022. Hiện Binz chưa tiết lộ mức độ, tần suất bản rap sẽ xuất hiện trong phim, tuy nhiên cho biết phần nhạc hoàn toàn sử dụng bản gốc, không chỉnh sửa.

Theo CGV - đơn vị phát hành tại Việt Nam, đoạn nhạc Bigcityboi sẽ được sử dụng cho phiên bản chiếu toàn cầu tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, không chỉ ở Việt Nam.

Hình ảnh Binz trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bigcityboi do Binz sáng tác, phát hành hồi tháng 7/2020, nhanh chóng đạt triệu view sau vài giờ phát hành, từng vào top thịnh hành tại nhiều quốc gia như Canada, Australia, Mỹ, Việt Nam. Đến nay, bản rap hút hơn 100 triệu view trên YouTube - trở thành nhạc phẩm đình đám của Binz trong 10 năm làm nghề.

Bigcityboi mở đầu bằng một đoạn guitar, sau đó là các đoạn rap freestyle của Binz. Giai điệu ca khúc mang âm hưởng đặc trưng của trap (thể loại hip hop có nguồn gốc từ miền Nam nước Mỹ cuối những năm 1990). Từ hai câu rap Binz vu vơ nghĩ ra là "Từ lầu cao cho tới cuối ngõ/ Mang chất đường phố về tận lối nhỏ", anh nảy ra ý tưởng viết bài hoàn chỉnh về các thành phố lớn.

Nhiều câu trong bài trở thành xu hướng của giới trẻ trên mạng xã hội như: "Nghiện thuốc có thể Lào Cai, nhưng nghiện em không thể nào cai", "Cần em như anh Cần Thơ".

Binz hát Bigcityboi Binz biểu diễn ca khúc tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Video: Tiền Phong

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 35 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Tên tuổi của anh phủ sóng nhiều hơn khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên năm 2020 trong vai trò huấn luyện viên. Anh còn gây chú ý khi công khai yêu fashionista Châu Bùi hồi tháng 11/2022.

The Expendables (Biệt đội đánh thuê) là loạt phim hành động của Mỹ, Sylvester Stallone làm biên kịch, dựa trên các nhân vật do David Callaham sáng tạo. Ba phần phim trước lần lượt ra mắt năm 2010, 2012 và 2014, thu về trên 800 triệu USD toàn cầu.

Loạt phim kể về một biệt đội đánh thuê, dẫn đầu bởi Barney Ross (Sylvester Stallone thủ vai), chuyên đảm nhận các nhiệm vụ từ ám sát đến giải cứu và đối đầu những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm.

Trailer phim 'Biệt đội đánh thuê 4' Trailer phim "Biệt đội đánh thuê 4" tung ngày 7/9. Video: Warner Bros. Vietnam

Ở phần 4, biệt đội sẽ cùng nhau săn lùng Rahmat - một tay buôn vũ khí xảo quyệt với âm mưu chiếm đoạt kíp nổ hạt nhân cho khách hàng bí ẩn Ocelot. Nếu Ocelot đoạt được kíp nổ, chiến tranh thế giới sẽ một lần nữa xảy ra. Biệt đội đánh thuê sẽ đổ bộ con tàu Jantara, chiến đấu cùng băng đảng khát máu của Rahmat và lật mở những bí mật về thân phận thật của Ocelot.

Dự án quy tụ dàn sao hành động, từng góp phần tạo nên thương hiệu cho phim như Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, và các gương mặt mới như rapper 50 Cent, mỹ nhân Megan Fox, ngôi sao hành động châu Á Tony Jaa, Iko Uwais, diễn viên gốc Việt Levy Tran, tài tử Andy Garcia. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 22/9.

Tân Cao