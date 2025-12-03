Quy tắc ăn giúp người Nhật trường thọ

Người Okinawa, Nhật Bản, áp dụng quy tắc hara hachi bu - ăn no 80% giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện tiêu hóa, kéo dài tuổi thọ.

Bác sĩ và tác giả Mark Hyman thường xuyên chia sẻ lời khuyên sức khỏe với hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, ông đã thảo luận về một thói quen ăn kiêng của người Nhật với đông đảo người hâm mộ. Ông giải thích: "'Hara hachi bu' - một tập quán cổ xưa từ Okinawa, Nhật Bản, nơi người dân có tuổi thọ cao nhất và sống khỏe mạnh nhất. Bí mật của họ là ngừng ăn khi cảm thấy no 80%".

Ông tiếp tục giải thích rằng nghiên cứu đã chứng minh việc ăn đến khi no 80% có thể "tăng cường tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và cải thiện tiêu hóa". Bác sĩ Hyman cho biết thêm: "Thay đổi nhỏ này giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và hỗ trợ một quá trình trao đổi chất cân bằng".

Vị bác sĩ lưu ý rằng cách tiếp cận này "dạy chúng ta tôn trọng tín hiệu đói tự nhiên của cơ thể - một bài học mạnh mẽ về ăn uống chánh niệm (mindful eating)". Nó cũng giúp giảm viêm nhiễm - vốn là yếu tố có thể được kích hoạt bởi việc ăn quá nhiều và góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Người dân Okinawa, Nhật Bản thu hoạch nông sản tại vườn. Ảnh: Globe Trender

Tại Okinawa, người cao tuổi thường nói "hara hachi bu" trước bữa ăn như một lời nhắc nhở tránh ăn quá nhiều. Điều này dạy cho mỗi thế hệ người Nhật về việc kiểm soát khẩu phần ăn.

Theo tiến sĩ Debjani Banerjee, phụ trách dinh dưỡng tại Bệnh viện PSRI (Ấn Độ), một trong những lợi ích chính của hara hachi bu là kiểm soát cân nặng - giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì.

Bài đánh giá năm 2018 trên Current Obesity Reports nhận định mặc dù không được thiết kế để giảm cân, nhưng phương pháp này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng lành mạnh thông qua việc kiểm soát khẩu phần và ăn uống có ý thức.

Ăn no 80% có liên quan đến việc giảm nguy cơ trào ngược axit, đầy hơi và các vấn đề về đường tiêu hóa. Phương pháp này cũng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách ngăn ngừa sự tăng giảm đột ngột liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn.

Theo một nghiên cứu năm 2021 trên Frontiers in Neuroendocrinology, hara hachi bu cũng có thể giúp giải quyết vấn đề ăn uống theo cảm xúc, đặc biệt phù hợp với phụ nữ, những người có nguy cơ mắc chứng lo âu và rối loạn liên quan đến tâm trạng cao gấp 2-3 lần.

Những lợi ích sức khỏe cũng được ghi nhận đáng kể ở người Okinawa theo phương pháp này. Một nghiên cứu năm 2009 trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Mỹ cho thấy tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng và vú của người dân nơi đây thấp hơn 50% so với phần còn lại của Nhật Bản. Ăn no 80% có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, đột quỵ và bệnh tim.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là đối với những người mắc chứng rối loạn ăn uống. Những người mắc chứng này có lượng năng lượng nạp vào thấp hơn so với người bình thường, do đó, hara hachi bu có thể gây nguy hiểm vì lượng thức ăn hàng ngày của họ giảm đáng kể.

Cách áp dụng "Hara hachi bu" vào đời sống hàng ngày:

Ăn chậm

Cơ thể cần thời gian để đăng ký cảm giác no. Ăn chậm rãi sẽ giúp bạn nhận biết được giới hạn 80%.

Chia nhỏ khẩu phần

Múc ra những phần ăn nhỏ hơn. Bạn luôn có thể lấy thêm lần nữa nếu cơn đói thực sự vẫn còn.

Ăn uống với nhận thức

Hãy tập trung vào từng miếng ăn, thưởng thức hương vị để tăng sự hài lòng.

Bài đăng của bác sĩ Mark Hyman kết luận những người thực hành hara hachi bu cho biết họ ít thèm ăn hơn, tâm trạng ổn định hơn và thậm chí duy trì được cân nặng. Các chuyên gia khuyên bạn nên ghi nhật ký thực phẩm để theo dõi tiến trình và cảm giác trong bữa ăn, giúp dễ dàng thích nghi với phương pháp này đồng thời duy trì mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm.

Mỹ Ý (Theo Mirror, Times of India)