Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập sâu, phải đóng đường

Lâm ĐồngCao tốc qua xã Hàm Kiệm (Bình Thuận cũ) ngập do nước lũ đổ xuống, phải tạm đóng đoạn từ nút giao Ma Lâm đến Phan Thiết, sáng 30/10.

Sau đợt mưa lớn kéo dài từ đêm qua, nước lũ từ phía các khu đất nông nghiệp bên cao tốc dâng cao băng qua, gây ngập cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm. Phạm vi ngập kéo dài hơn 100 m, nơi sâu nhất 0,5 m.

Nước dâng cao khiến các xe chạy phải chạy chậm. Ngoài ra, trong khu vực còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ, cát tràn lấp hệ thống thoát nước dọc và chiếm khoảng một nửa mặt đường làn 2.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết ngập sâu gần 1 m Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm bị ngập nước, sáng 30/10. Video: Khải Nguyên

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 phối hợp với đơn vị bảo dưỡng thường xuyên và lực lượng CSGT tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông qua các đoạn bị ảnh hưởng.

Từ 10h lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường tại nút giao Ma Lâm (bên phải) và nút giao Phan Thiết (bên trái). Các xe ở hai đầu nút gia0 Ma Lâm và Phan Thiết được hướng dẫn ra quốc lộ 1 để đi tiếp.

Đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng có mưa to kéo dài, có nơi trên 100 mm, cùng với xả lũ khiến nhiều khu vực ngập cục bộ, trong đó có đoạn cao tốc này.

Ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, đơn vị đã điều máy đào và nhân lực đến khơi thông dòng chảy, đồng thời nắn chỉnh dòng nước trên các khu đất bên cao tốc theo hướng khác, để ngăn nước lũ từ thượng nguồn dồn tới đây.

Đồng thời, đơn vị chức năng cũng đã tổ chức dọn dẹp cát, đá tràn xuống đường, mương rãnh thoát nước.

Việt Quốc - Đoàn Loan