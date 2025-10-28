Nước sông Lũy dâng cao đến một mét tràn lên quốc lộ 1, khiến giao thông qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ) bị tê liệt, các loại xe không thể di chuyển, sáng 28/10.

Mưa lớn kéo dài tại đầu nguồn và việc xả lũ từ hồ thủy lợi khiến nước đổ về hạ du xã Lương Sơn, bất ngờ dâng cao trong sáng nay. Lũ tràn qua bờ sông và ngập sâu 0,6-1 m trên chiều dài hơn 100 m quốc lộ 1, phương tiện buộc phải dừng lại, chờ nước rút.

Nhiều tài xế quay đầu tìm hướng khác, một số được lực lượng công an và quân sự xã hướng dẫn đi theo tuyến ven biển xã Hòa Thắng để tiếp tục hành trình. Đến 9h30, tuyến đường vẫn ngập sâu, chưa thể lưu thông.

Anh Lê Văn Thi, tài xế xe tải chở hàng từ Phan Rang vào Phan Thiết, cho biết sáng nay khi đến khu vực sông Lũy đoạn cầu Ông Vạt, thấy nước lũ tràn qua mặt đường nên không dám đi tiếp vì lo rủi ro. "Tôi phải quay đầu về Phan Rí, rồi vòng theo đường ven biển Hòa Thắng để vào Phan Thiết cho an toàn", anh nói.

Nước lũ từ sông Lũy dâng cao nhận chìm một đoạn quốc lộ 1 qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Khải Nguyên

Theo UBND xã Lương Sơn, lũ tràn về đã làm ngập ít nhất 650 căn nhà tại các thôn Lương Trung, Lương Tây, Lương Bình, Lương Hòa, Lương Đông, Lương Nam, Lương Bắc và Tân Sơn. Hơn 250 ha cây ăn trái, hoa màu ven sông Luỹ bị nước nhấn chìm. Lũ cũng cuốn trôi hơn 400 gia cầm, cùng 4 con bò, 15 con heo và nhiều vật nuôi khác.

"Chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi cao, đảm bảo an toàn", ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, nói.

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tê liệt do lũ Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng ngập sâu, các loại xe không thể lưu thông. Video: Khải Nguyên

Mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng nay khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết lực lượng chức năng ghi nhận 7 vị trí sạt trượt, trong đó hai điểm lớn bị sạt cả taluy âm và taluy dương. Hàng trăm tấn đất đá cùng cây lớn vùi lấp mặt đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Hiện, phương tiện buộc phải dừng lưu thông, lực lượng chức năng phân luồng và hướng dẫn tài xế quay đầu để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cùng cảnh sát giao thông tỉnh đang huy động phương tiện và nhân lực khắc phục, song khối lượng đất đá quá lớn và thiết bị thiếu gây khó khăn cho công tác thông tuyến.

Di dời trẻ em ra khỏi vùng ngập xã Lương Sơn, sáng 28/10. Ảnh: Khải Nguyên

Xã Sơn Điền đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ thêm lực lượng. Dự kiến khoảng 15h chiều nay, các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc mới cơ bản được thông xe.

Đèo Gia Bắc dài hơn 10 km, thuộc quốc lộ 28, nối Sơn Điền với Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận cũ) và quốc lộ 1A; hướng ngược lại kết nối quốc lộ 20 đi Đà Lạt và TP HCM. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, ngành chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển qua tuyến đường này.

Mưa lớn kéo dài đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập sâu gần 1 m, giao thông qua quốc lộ 20 bị gián đoạn khi xe không thể di chuyển. Sạt lở đất hàng trăm m3 tại đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B tràn xuống mặt đường dài gần 20 m cũng làm tuyến nối Mũi Né đi Đà Lạt ùn tắc.

Ở xã D'ran (huyện Đơn Dương cũ), nữ giáo viên 26 tuổi trên đường về nhà sau giờ dạy học đã bị cuốn trôi khi qua khu vực nước lũ chảy xiết. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sáng 28/10, cách hiện trường khoảng 500 m.

Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại Phan Thiết là 150 mm, Mương Mán 156 mm, Hồng Sơn 72 mm, Phan Sơn 143 mm, Hàm Cần 70 mm, D'Ran 102 mm, Đơn Dương 88 mm, Di Linh 73 mm... Dự báo, hôm nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Nhiều hồ thuỷ lợi đã phải xả lũ do lưu lượng nước về hồ tăng cao.

Rạng sáng nay, sông Tiền thuộc xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở đoạn dài hơn 50 m, khiến 4 căn nhà trôi xuống nước, uy hiếp các căn liền kề. Đây là khu vực khu vực có dòng chảy co hẹp, nền đất thiếu ổn định, kết hợp nước chảy xiết dễ gây lở cục bộ. Nửa tháng trước, cách vị trí này gần một km cũng xảy ra sạt lở, một căn nhà trôi xuống sông.

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 800 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 1.000 km, mỗi năm cuốn trôi 300-500 ha đất và nhiều nhà cửa, hạ tầng. Nguyên nhân chính là suy giảm phù sa và khai thác cát, sụt lún đất vì khai thác nước ngầm, triều cường, mất rừng phòng hộ.

Việt Quốc - Hoài Thanh - Ngọc Tài