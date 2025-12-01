Quốc gia đầu tiên vượt 5 triệu sáng chế còn hiệu lực

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt 5 triệu bằng sáng chế hoạt động, với số lượng xin cấp mới đứng đầu sáu năm liên tiếp.

Theo công bố của Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) cuối tuần qua, Trung Quốc hiện có hơn 5 triệu bằng sáng chế còn hiệu lực, và liên tục 6 năm đứng đầu về số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT).

Cũng theo thống kê, trong số 5.000 thương hiệu hàng đầu thế giới, giá trị thương hiệu của Trung Quốc đạt 1,81 nghìn tỷ USD, đứng thứ hai thế giới. Giá trị sản lượng trực tiếp của các sản phẩm đạt gần 970 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD).

Các mẫu robot của Unitree Robotics tại một sự kiện công nghệ ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily

Để đạt tốc độ này, CNIPA cho biết đã đưa ra nhiều cải cách lớn, như điều chỉnh quy trình thẩm định theo nhu cầu thực tế của nhà sáng tạo, ưu tiên đơn đăng ký có giá trị cao và đẩy nhanh thời gian xử lý thông qua cơ chế tập trung và nhanh chóng. Riêng trong 5 tháng đầu năm, cơ quan này xử lý nhanh hơn 100.000 đơn đăng ký bằng sáng chế, thực hiện hàng nghìn lượt thẩm định ưu tiên và tăng cường tính linh hoạt trong việc quản lý quy trình thẩm định.

Hồi tháng 6, CNIPA cho biết Trung Quốc đạt 15,3 bằng sáng chế giá trị cao trên 10.000 dân, vượt mục tiêu dự kiến của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Số lượng bằng sáng chế còn hiệu lực trong những ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược của Trung Quốc vượt con số 1,4 triệu và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Trong danh mục sáng chế, trữ lượng bằng sáng chế giá trị cao ở những lĩnh vực then chốt như AI, robot, sản xuất tiên tiến, mạch tích hợp, y sinh học, năng lượng mới của Trung Quốc liên tục được củng cố, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ "tích lũy định lượng" sang "cải thiện định tính", đặt nền tảng tự chủ về khoa học và công nghệ ở trình độ cao.

Bên cạnh đó, hiệu quả chuyển đổi sức mạnh từ bằng sáng chế sang hiệu quả kinh tế cũng liên tục được cải thiện. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hằng năm từ phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc năm nay đạt gần 400 tỷ nhân dân tệ (56 tỷ USD).

Trong báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu GII 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hồi tháng 9, Trung Quốc lần đầu vào top 10 toàn cầu, cũng như sở hữu 24 trong số top 100 cụm đổi mới sáng tạo thế giới, dẫn đầu toàn cầu năm thứ ba liên tiếp với trục sáng tạo Thâm Quyến - Hong Kong - Quảng Châu tiên phong.

Theo GS Tiêu Cảnh của Đại học Trung văn Hương Cảng (Thâm Quyến), Trung Quốc đang trở thành "điểm nóng" về sáng chế, chủ yếu nhờ làn sóng chuyên gia và nhà khoa học nước ngoài chọn trở về quê nhà, điểm đến là các viện nghiên cứu hàng đầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong nước cũng tăng đầu tư R&D, góp phần giúp số lượng đơn xin cấp sở hữu trí tuệ tăng đột biến.

Ding Li, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Quảng Đông, đánh giá bằng sáng chế của Trung Quốc ngày càng có chất lượng cao, dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực của mình. Chẳng hạn, sáng chế về công nghệ lõi 5G của Huawei đã giải quyết vấn đề độ trễ thấp trong lĩnh vực Internet công nghiệp và được đưa vào tiêu chuẩn quốc tế từ năm 2018. Từ đó, công nghệ này được triển khai trên hơn một triệu trạm gốc 5G trên toàn thế giới.

CNIPA cho biết đã hoàn thiện hướng dẫn sửa đổi cho công tác đánh giá bằng sáng chế, dự kiến có hiệu lực từ đầu 2026. Cùng với đó, cơ quan này cũng đưa ra các đề xuất mới về xử phạt hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, gồm không chấp hành nghiêm và không quản lý nguồn gốc, không kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, không thông báo công khai các hành vi vi phạm...

Bảo Lâm (theo Xinhua, Beijing Daily, SO-IPR)