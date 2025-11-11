Trung Quốc phá kỷ lục về số lần phóng tàu trong một năm

Bốn tên lửa Trung Quốc cất cánh cuối tuần qua, nâng tổng số nhiệm vụ quỹ đạo của nước này trong năm nay lên con số kỷ lục là 72.

Số vụ phóng có thể sẽ tiếp tục tăng do năm 2025 còn gần hai tháng nữa mới kết thúc. Kỷ lục trước đó về số lần phóng trong một năm của Trung Quốc là 68, thiết lập vào năm ngoái.

Trong số bốn vụ phóng cuối tuần qua, hai vụ được thực hiện bằng Trường Chinh - loại tên lửa do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) vận hành. Ngày 8/11, tên lửa Trường Chinh 11H đưa ba vệ tinh Shiyan-32 dùng để thử nghiệm các công nghệ không gian lên quỹ đạo.

Ngày 9/11, tên lửa Trường Chinh 12 phóng lô vệ tinh băng thông rộng cho Guowang - mạng lưới vệ tinh khổng lồ ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) do China SatNet vận hành. Guowang dự kiến chứa khoảng 13.000 vệ tinh, cạnh tranh với Starlink - mạng lưới vệ tinh băng thông rộng của SpaceX ở LEO. Trung Quốc không nêu rõ số lượng vệ tinh trong lần phóng mới, nhưng các nhiệm vụ trước đó đều mang theo 9 vệ tinh, nâng tổng số vệ tinh trên quỹ đạo lên hơn 100.

Trung Quốc phá kỷ lục về số lần phóng tàu trong một năm Tên lửa Kinetica-1, hay Lijian-1, của CAS Space phóng hai vệ tinh thử nghiệm kỹ thuật từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Video: CCTV/Space

Hai vụ phóng còn lại được thực hiện bằng tên lửa tư nhân, gồm Kinetica-1 của CAS Space và Ceres-1 của Galactic Energy. Kinetica-1, hay Lijian-1, đưa hai vệ tinh thử nghiệm quan sát Trái Đất lên LEO hôm 8/11 theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, Ceres-1, phóng ngày 9/11, gặp sự cố với tầng trên và làm mất cả ba vệ tinh. Đây là chuyến bay thứ 22 của mẫu Ceres-1 và là lần thứ hai thất bại. Trước đó, tên lửa đã thực hiện thành công 20 nhiệm vụ, đưa 85 vệ tinh thương mại lên quỹ đạo.

Ceres-1 là tên lửa đẩy nhiên liệu rắn bốn tầng, được thiết kế để phóng vệ tinh nhỏ. Phương tiện này cao khoảng 20 m với đường kính 1,4 m. Nó nặng khoảng 33 tấn khi cất cánh và có thể chở 350 kg hàng hóa lên LEO.

Dù lập kỷ lục trong nước, Trung Quốc không phải quốc gia dẫn đầu thế giới về số vụ phóng năm nay. Danh hiệu đó thuộc về Mỹ với hơn 150 vụ phóng, phần lớn được thực hiện bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Tên lửa này đã bay 143 lần trong năm nay, trong đó hơn 100 lần dùng để xây dựng Starlink.

Thu Thảo (Theo Space, Interesting Engineering)