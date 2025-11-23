Robot hình người Trung Quốc lập kỷ lục thế giới về đi bộ

Robot A2 của công ty Agibot lập Kỷ lục Guinness Thế giới với chuyến đi bộ liên thành phố, di chuyển hơn 106 km mà không tắt nguồn.

A2 khởi hành từ Tô Châu đêm 10/11 và đến Bến Thượng Hải vào rạng sáng ngày 13/11. Được cung cấp năng lượng từ hệ thống pin thay thế nhanh của Agibot, robot hoạt động liên tục trong toàn bộ hành trình dài 106,286 km. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới sau đó xác nhận nó đã hoàn thành "Chuyến đi bộ dài nhất của robot hình người".

Khi đến đích, robot mô tả chuyến đi là "trải nghiệm khó quên trong cuộc đời làm máy của mình", và hài hước gợi ý rằng "có thể cần giày mới".

Robot hình người A2 đi bộ trên đường. Ảnh: Agibot

"Đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải là nhiệm vụ khó với nhiều người, nhưng robot đã làm được", Wang Chuang, Phó chủ tịch cấp cao tại Agibot, cho biết. "Điều này chứng minh sự hoàn thiện về phần cứng, thuật toán cân bằng tiểu não và độ bền bỉ của robot, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai thương mại quy mô lớn".

Theo Wang, robot A2 tham gia thử thách là robot thương mại thông thường, được sản xuất hàng loạt, không có bất cứ điều chỉnh nào. Cỗ máy cao 175 cm, nặng 55 kg, có thể xử lý thông tin văn bản, âm thanh và hình ảnh nhờ AI.

A2 được trang bị module GPS kép, LiDAR và cảm biến độ sâu hồng ngoại, có thể di chuyển trong những tình huống phức tạp như gặp đèn giao thông, lối đi hẹp và vỉa hè đông đúc, duy trì khả năng nhận biết ổn định cả ngày lẫn đêm. Khi di chuyển trên đường nhựa, lối đi lát gạch, cầu, vỉa hè và dốc, robot vẫn tuân thủ luật giao thông.

Trước đó, các robot hình người Trung Quốc cũng gây ấn tượng với truyền thông quốc tế khi lần đầu tham gia cuộc thi bán marathon hồi tháng 4. Tien Kung Ultra, robot do Trung tâm đổi mới robot hình người Bắc Kinh chế tạo, chiến thắng khi hoàn thành chặng đua dài 21 km trong 2 giờ 40 phút.

Thu Thảo (Theo Xinhua, Interesting Engineering)