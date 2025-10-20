Quảng Trị - Đà Nẵng có thể mưa trên 900 mm trong 5 ngày

Miền Trung sẽ mưa rất lớn, trọng tâm là Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng với lượng phổ biến 500-700 mm, cục bộ trên 900 mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi 200-400 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều nay, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Do tương tác với không khí lạnh, bão không tiếp tục chếch lên bắc mà gần như đi ngang theo hướng tây, đến 13h ngày mai cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía bắc, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Bão sau đó đổi hướng tây tây nam, đi chậm lại 10-15 km/h và bắt đầu suy yếu.

Đến 13h ngày 22/10, bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 11 và theo hướng tây nam với tốc độ 10 km/h. Những giờ tiếp theo, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đài Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Fengshen hiện có sức gió 83 km/h và sẽ đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10 rồi suy yếu. Đài Hong Kong nhận định gió bão mạnh nhất có thể đạt 120 km/h, khi vào vùng biển giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi còn khoảng 55 km/h, tức giảm còn áp thấp nhiệt đới.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen chiều 20/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Miền Trung có thể mưa trên 900 mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hoàn lưu bão, không khí lạnh, nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình sẽ khiến khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa rất lớn từ ngày 22 đến 26/10. Tâm mưa là Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng với lượng phổ biến 500-700 mm, cục bộ trên 900 mm. Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, Quảng Ngãi mưa 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, cho rằng không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão. Luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía tây nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

"Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng ở Trung Bộ", ông Lâm nói và thêm mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Mưa rất lớn có thể gây lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Ông Lâm đề nghị địa phương lưu ý vận hành an toàn hồ thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão; sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có khả năng trên báo động ba.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-7 m. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tối 19/10 gửi công điện tới các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng yêu cầu thông báo kịp thời cho tàu thuyền biết khu vực di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ - cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với địa phương triển khai phương án ứng phó bão.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm khoảng ba cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, khu vực này đã ghi nhận 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gia Chính