Quan hệ với người nhiễm HPV có bị bệnh không?

Bạn gái tôi được chẩn đoán nhiễm HPV type 16, vậy tôi có bị lây virus khi tình dục không và cần làm gì để phòng bệnh? (Phú An, 23 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

HPV có khoảng 200 type khác nhau, trong đó khoảng 40 type gây bệnh ở đường sinh dục và hậu môn. Virus này lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, hiện diện trong tinh dịch, dịch âm đạo, trên bề mặt da và niêm mạc xung quanh. Khi quan hệ, virus bám vào niêm mạc hoặc vùng da tiếp xúc trực tiếp ở cơ quan sinh dục, hậu môn và cả vùng miệng - họng.

Do đó, trường hợp bạn gái nhiễm HPV, bạn có thể đã bị lây truyền. Tuy nhiên, không phải ai nhiễm HPV cũng phát bệnh, hệ miễn dịch có thể tự loại bỏ virus sau một thời gian. Nếu virus không tự đào thải và nhiễm dai dẳng sẽ dẫn đến biến đổi tế bào gây sùi mào gà và ung thư.

HPV có thể đào thải và tái nhiễm, tiêm vaccine giúp phòng các chủng virus gây sùi mào gà và các loại ung thư ở cả hai giới. Ảnh: Vecteezy

Bạn không nên quá hoang mang, cần trao đổi thẳng thắn với bạn gái, cùng đi khám và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Bạn nên quan sát cơ thể mình trong thời gian tới, nếu có dấu hiệu bất thường như mụn cóc sinh dục, sùi nhỏ, đau rát hoặc khó chịu khi quan hệ thì cần đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Về sàng lọc HPV định kỳ ở nam giới, hiện chưa có khuyến nghị chính thức. Nếu nghi ngờ nhiễm HPV, nam giới có thể được lấy mẫu trực tiếp ở vùng tổn thương hoặc lấy dịch ở lỗ sáo để xét nghiệm tìm DNA của virus nếu không tìm thấy tổn thương. Bên cạnh đó, bạn không nên dùng chung vật dụng cá nhân với người nhiễm bệnh, tăng cường tập thể thao, ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia và thuốc lá.

Vaccine HPV được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Việt Nam hiện có hai loại vaccine HPV. Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Vaccine thế hệ mới Gardasil 9, phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Bạn là nam, 23 tuổi, cần chủng ngừa đầy đủ 3 mũi Gardasil 9 để phòng ngừa lây nhiễm hiệu quả.

ThS.BS Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC