Quan hệ tình dục khi mang thai thế nào an toàn

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Đính, Trưởng khoa Dịch vụ, Bệnh viện phụ sản Hà Nội, cho biết quan hệ đúng cách khi mang thai mang lại cảm giác thoải mái, hạnh phúc và gắn kết hai vợ chồng. Lúc này, cơ thể phụ nữ sẽ tiết ra một loại hormone đặc biệt, giúp mẹ bầu cân bằng những xúc cảm mệt mỏi, khó chịu thường có khi mang thai, giảm stress, ngủ dễ và sâu hơn. Bên cạnh đó, quan hệ khi mang thai còn như một hoạt động thể chất, giúp xương chậu mẹ bầu dẻo dai và linh hoạt hơn, tạo cơ hội hồi phục sau sinh nhanh chóng.

"Tuy nhiên, nên hay không nên quan hệ khi mang thai còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe người mẹ, thai nhi và cả ham muốn của vợ chồng", bác sĩ nhấn mạnh.

Nếu người vợ đang có một thai kỳ khỏe mạnh và người chồng không mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục, sinh hoạt tình dục trong giai đoạn này không có gì đáng ngại, không gây sinh non. Ngoài ra, khi quan hệ, dương vật của người chồng không thể chạm được đến thai nhi, không gây nguy hiểm. Cổ tử cung của thai phụ có một nút nhầy, ngăn không cho tinh dịch hoặc vi khuẩn vào được bên trong.

Thai kỳ của người phụ nữ có thể chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ lúc mang thai cho đến tháng thứ ba; giai đoạn thứ hai bắt đầu từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6; giai đoạn cuối cùng bắt đầu từ tháng thứ 7 cho đến hết thai kỳ.

Trong giai đoạn đầu, ham muốn tình dục của người phụ nữ có thể tăng lên hoặc giảm, phụ thuộc vào sinh lý của mỗi người, do sự ảnh hưởng của các triệu chứng thai nghén. Đến giai đoạn thứ hai, ham muốn tình dục ở các mẹ tăng lên nhanh chóng và giảm hẳn trong giai đoạn thứ ba.

"Khi quan hệ, tử cung mẹ co bóp mạnh hơn một chút, thai nhi trong bụng cử động nhiều hơn, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến em bé", bác sĩ nói.

Tuy nhiên, nếu quá trình thai nghén đang có nguy cơ cao bị chuyển dạ sớm thì không nên quan hệ và xuất tinh vì trong tinh dịch có chất gây co bóp tử cung. Người chồng nên mang bao cao su để đề phòng nhiễm khuẩn. Quan hệ tình dục không gây ra vỡ màng ối sớm nhưng nếu ra nước vào những tháng cuối thì cũng có thể khiến thai nhiễm khuẩn.

Một số trường hợp khác nên tránh quan hệ như ra máu không rõ nguyên nhân; có tiền sử sảy thai, có dấu hiệu song thai, nhau tiền đạo; tiền sử đẻ non, ra huyết (chảy máu) một vài lần trong thai kỳ, tiền sử vỡ ối sớm; nhiễm độc thai nghén trong ba tháng đầu hoặc ba tháng cuối của thai kỳ (biểu hiện nôn nhiều...) kèm theo cao huyết áp động mạch...

Trong ba tháng đầu và ba tháng giữa, xuất tinh trong hay ngoài hoặc sử dụng bao cao su hay không tùy thuộc vào sở thích và thói quen của mỗi cặp vợ chồng. Thời điểm này, "co bóp của tử cung khi sinh hoạt tình dục hoàn toàn là cơn co bóp sinh lý, khác hoàn toàn co bóp chuyển dạ", bác sĩ nói.

Phụ nữ cần đi khám sản - phụ khoa để biết không có những bất thường về thai, về phần phụ, cổ tử cung... và tham vấn bác sĩ để có quyết định hợp lý nhất. Ví dụ mẹ bầu mắc dị tật về tử cung, như hở eo tử cung mở, việc quan hệ tình dục dễ dẫn đến những sự xâm nhập của vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, vi nấm, virus) và tinh dịch vào sẽ làm ảnh hưởng xấu cho thai nhi.

