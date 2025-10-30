Quân đội tiếp tế cho người dân vùng ngập lụt

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, TP Huế vận chuyển 200 kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa hỗ trợ 26 hộ dân với 107 nhân khẩu ở thôn Ta Lo A Hố (xã Hồng Vân cũ) đang bị cô lập do mưa lũ.
Phương tiện cứu hộ của Lữ đoàn 680 liên tục hoạt động trong vùng bị cô lập để vận chuyển người dân, hàng hóa, tiếp tế lương thực, nước uống và hỗ trợ y tế.
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng cứu hộ, 12 ôtô hỗ trợ người dân tại các vùng ngập lụt ở Đà Nẵng và Huế.
Chiến sĩ Quân khu 5 cùng người dân vận chuyển nước uống, đồ tiếp tế cho người dân vùng ngập sâu ở Đà Nẵng.
Tại xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), nhiều khu vực ngập sâu hơn 3 m, hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng. Lữ đoàn 680 đã điều động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng và nhiều ôtô tham gia ứng cứu.
Quốc lộ 14 lên vùng cao Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt, Lữ đoàn Công binh 270 đã mở đường để tiếp cận người dân.
Nhiều tuyến đường sạt trượt đã được chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 san gạt, lấp đất khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Nhóm phóng viên
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.