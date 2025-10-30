Quân đội tiếp tế cho người dân vùng ngập lụt

Phương tiện cứu hộ của Lữ đoàn 680 liên tục hoạt động trong vùng bị cô lập để vận chuyển người dân, hàng hóa, tiếp tế lương thực, nước uống và hỗ trợ y tế.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng cứu hộ, 12 ôtô hỗ trợ người dân tại các vùng ngập lụt ở Đà Nẵng và Huế.