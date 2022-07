Quá khứ hận thù của nghi phạm ám sát ông Abe

Tetsuya Yamagami ôm hận thù với một nhóm tôn giáo mà anh ta cho rằng có liên quan tới ông Abe, nên quyết định ra tay ám sát cựu thủ tướng.

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị các sĩ quan an ninh khống chế tại hiện trường sau khi nổ hai phát súng vào cựu thủ tướng Shinzo Abe, người đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) trên một con phố đông đúc ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Ông Abe, 67 tuổi, qua đời chiều 8/7 tại Bệnh viện Đại học Y Nara do vết thương quá nặng.

Cảnh sát Nhật Bản đã mở cuộc điều tra sâu rộng sau khi Yamagami thừa nhận đã bắn cựu thủ tướng Abe. Thông tin về quá khứ nhiều hận thù của người đàn ông này cũng dần được hé lộ qua lời khai của Yamagami tại cơ quan điều tra và lời kể của những người quen biết.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami được áp giải rời khỏi đồn cảnh sát Nara-Nishi, tỉnh Nara, hôm 10/7. Ảnh: Asahi Shimbun.

Theo tờ Asahi, Yamagami sống cùng mẹ, anh trai và em gái ở Nara. Cha anh ta điều hành một công ty xây dựng nhưng đã qua đời khi Yamagami còn nhỏ. Người mẹ tiếp quản công ty nhưng ngày càng sa đà vào các hoạt động của một tổ chức tôn giáo. Bà đã quyên góp số tiền rất lớn cho nhóm này.

Một người họ hàng cho biết mẹ Yamagami dường như muốn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống thông qua tổ chức tôn giáo mà bà là thành viên năng nổ. "Bà ấy là một góa phụ và tôi cho rằng bà ấy luôn cảm thấy không an toàn về tương lai gia đình mình", người này nói, thêm rằng trong quá khứ, ông thường xuyên nhận được điện thoại từ ba đứa trẻ, phàn nàn về việc chúng "không có gì để ăn".

Người họ hàng đã cho tiền để lũ trẻ có thể trang trải cuộc sống, đôi khi còn mang thức ăn đến cho chúng.

Thời đi học, Yamagami vào một trường trung học ưu tú của tỉnh Nara, nơi có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp được nhận vào các ngôi trường đại học hàng đầu đất nước rất cao. Sau khi tốt nghiệp, Yamagami theo học tại một trường kỹ thuật.

Anh ta gia nhập Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) vào năm 2002, thời điểm mẹ Yamagami bị Tòa án quận Nara tuyên bố phá sản, theo các nguồn tin từ cơ quan điều tra.

Phát ngôn viên JMSDF hôm qua cho hay một người có tên và ngày sinh trùng khớp với Yamagami từng phục vụ trên một tàu khu trục của nước này. Trong quá trình huấn luyện, quân nhân trên được đào tạo cơ bản về sử dụng và bảo dưỡng súng trường, đồng thời trải qua khóa huấn luyện hàng năm. "Người đó thuộc đơn vị quân khí, phụ trách các loại vũ khí trên chiến hạm", phát ngôn viên JMSDF nói.

Người họ hàng cho biết ông tin rằng Yamagami quyết định trở thành thành viên JMSDF "vì gặp khó khăn trong kiếm sống". Công ty xây dựng do mẹ anh ta điều hành bị giải thể vào năm 2009.

Tháng 10/2020, thông qua môi giới, Yamaguchi được tuyển vào làm việc tại đơn vị vận chuyển hàng hóa của một nhà máy ở tỉnh Kyoto. Đồng nghiệp cũ mô tả Yamagami là người "hoàn toàn bình thường" và có vẻ "nghiêm túc".

Một nhân viên giấu tên tại cơ quan môi giới việc làm đã phỏng vấn Yamagami miêu tả anh ta là người "hoàn toàn bình thường", nhưng thêm rằng Yamagami "không nói nhiều" và "mang lại cảm giác hơi u ám".

Một đồng nghiệp cho biết Yamagami là người kín tiếng, ít giao tiếp. "Nếu trao đổi về công việc, anh ta sẽ trả lời, nhưng không bao giờ đi sâu vào cuộc sống riêng tư. Anh ta cư xử có vẻ nhẹ nhàng", người này nói, thêm rằng Yamagami thường "ăn trưa một mình trong xe ôtô" và "các cuộc trò chuyện với anh ta không bao giờ bị lan man quá nhiều chủ đề".

Người đồng nghiệp cũ còn cho hay không gặp vấn đề gì với Yamagami trong 6 tháng đầu anh ta tới làm việc, cho đến khi Yamagami bắt đầu có biểu hiện bỏ bê các quy định lao động. Hồi tháng 3, Yamagami bắt đầu nghỉ việc không phép và phàn nàn về các vấn đề liên quan đến tim, dù trước đó không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Yamagami khai với các điều tra viên rằng anh ta căm thù và "không thể tha thứ" một tổ chức tôn giáo nào đó mà anh ta cho rằng ông Abe có liên quan. Yamagami nói rằng mẹ anh ta tham gia tổ chức tôn giáo này và bị họ làm cho khánh kiệt.

Cảnh sát khống chế nghi phạm Tetsuya Yamagami (áo xám) tại hiện trường sau vụ nổ súng. Ảnh: AFP.