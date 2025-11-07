Puma khuyến khích runner VM Hanoi Midnight chạy vì niềm vui

Đồng hành mùa kỷ niệm 5 năm VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025, Puma mang tinh thần "Go Wild", kêu gọi 10.000 runner tận hưởng niềm vui vận động.

Hoạt động nằm trong chiến dịch toàn cầu "Go Wild", được Puma triển khai từ tháng 3/2025, đánh dấu bước tái định vị thương hiệu lớn nhất của hãng trong nhiều năm qua.

Các thành viên Nitro Run Club sẽ mang tinh thần "Go Wild" đến với VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025. Ảnh: Puma

Theo đại diện thương hiệu, sau bốn mùa với hơn 40.000 runner tham dự, giải chạy đêm đã tạo nên dấu ấn riêng với không khí khác biệt. Runner xuất phát khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ, dưới ánh đèn vàng trên những con phố cổ và làn gió lạnh đầu đông.

Puma nhận thấy không gian của VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, diễn ra ngày 30/11, phù hợp để thông điệp "Go Wild" lan tỏa.

"Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội về đêm là chất xúc tác mạnh mẽ để khuếch tán cảm xúc trong mỗi runner. Niềm vui và sự hưng phấn từ 10.000 người chạy bộ là biểu hiện của tinh thần 'Go Wild' mà Puma đang muốn truyền tải trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng", đại diện nhãn hàng nói.

Chiến dịch "Go Wild" khẳng định thể thao không chỉ là cuộc đua thành tích mà là hành trình giải phóng năng lượng bên trong, giúp mỗi người được là chính mình, tìm thấy niềm vui, sự kết nối và thể hiện bản thân thông qua vận động.

Việc đồng hành cùng một giải chạy đêm giàu cảm xúc như VnExpress Marathon Hanoi Midnight giúp Puma cụ thể hóa tinh thần đó bằng trải nghiệm thực tế với cộng đồng runner Việt Nam. Trên tư cách nhà tài trợ chính, thương hiệu sẽ tạo các điểm chạm với runner qua khu vực trải nghiệm, minigame, trưng bày sản phẩm, quà tặng.

Xa hơn, Puma xem VnExpress Marathon Hanoi Midnight như "phát súng" cho hành trình dài hơn tại Việt Nam. Đơn vị mong muốn đồng hành phát triển cộng đồng chạy bộ, ứng dụng sản phẩm, trải nghiệm và nội dung hướng đến niềm vui vận động.

Runner chạy đêm Hà Nội 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma khởi tranh từ giữa đêm 30/11. Giải năm nay tiếp tục đưa runner khám phá vẻ đẹp Thủ đô văn hiến về đêm, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Mùa giải 2024 có hơn 11.000 người tham dự, với tỷ lệ VĐV ngoài Hà Nội là 80%. Số người lập PR cá nhân là 2.436 (trên 20%) - cao hơn trung bình các giải tại Việt Nam. Tỷ lệ đạt PR cao là minh chứng cho cung đường và điều kiện thi đấu thuận lợi. Ngoài ra, sự góp mặt của elite Việt Nam và quốc tế làm tăng tính cạnh tranh, tạo chất lượng chuyên môn cho giải.

Puma là thương hiệu thể thao toàn cầu với hơn 75 năm lịch sử. Nhãn hàng từng đồng hành những vận động viên hàng đầu thế giới như Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart hay Neymar và xuất hiện trong những khoảnh khắc biểu tượng của thể thao thế giới.

Tại Việt Nam, sản phẩm Puma đã xuất hiện nhiều năm qua các kênh phân phối, nhưng thương hiệu chỉ chính thức hoạt động từ đầu năm nay. Puma Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng hiện diện đa kênh, phát triển các cửa hàng flagship tại các thành phố lớn, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng thể thao thông qua các giải đấu, sự kiện quy mô lớn và hợp tác cùng KOLs.

Thông qua chiến dịch "Go Wild" và việc đồng hành cùng VnExpress Marathon, Puma mong muốn lan tỏa tinh thần "chạy vì niềm vui", xây dựng cộng đồng runner tích cực, nơi mỗi cá nhân được tự do thể hiện và kết nối.

