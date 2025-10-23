Từ bỏ mức lương nghìn đô để làm KOL chạy bộ

Từ bỏ nghề nhiếp ảnh với thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng, Quách Tuấn (Hà Nội) chuyển hướng sang sáng tạo nội dung, trở thành KOL chạy bộ có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Hơn 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp khóa học Mỹ thuật đa phương tiện, Quách Tuấn (Hà Nội) theo đuổi nghề nhiếp ảnh quảng cáo. Công việc đưa anh rong ruổi nhiều nơi, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trong đó có chụp ảnh ở các giải chạy bộ. Qua ống kính, anh bị cuốn hút bởi năng lượng của đường đua và dần hình thành ý tưởng về một hướng đi mới.

Năm 2021, khi đang ở giai đoạn ổn định của sự nghiệp, Tuấn quyết định rẽ hướng, theo đuổi con đường sáng tạo nội dung thể thao phong trào. Quyết định ban đầu nhận nhiều hoài nghi từ bạn bè, người thân. Nhưng với nam runner, đây không phải hành động bốc đồng mà là bước chuyển có tính toán.

Quách Tuấn từng gắn bó với ống kính máy ảnh trước khi sáng tạo nội dung về chạy bộ. Ảnh: FBNV

Anh dành nhiều tháng nghiên cứu hành vi người dùng, phân tích xu hướng nội dung và xác định chạy bộ có thể trở thành một hướng đi bền vững về nghề nghiệp.

"Tôi coi đây là ngành có tiềm năng kinh tế, chứ không chỉ là thú vui cá nhân. Vì trong thời gian làm nhiếp ảnh, tiếp xúc với giải chạy, tôi nhận thấy sức lan tỏa của cộng đồng này. Tôi cũng nhìn thấy một thị trường ngách, nơi mọi người vừa quan tâm đến sức khỏe, vừa sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm liên quan", Tuấn nói.

Video đầu tiên anh đăng - ghi lại hành trình hoàn thành 5km trong bộ vest màu đen - bất ngờ lan truyền mạnh, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày. Từ đó, anh nhận ra người xem muốn nhìn thấy trải nghiệm thật, gần gũi, không cần diễn.

KOL mặc vest chạy bộ Video về chạy bộ đầu tiên của Quách Tuấn nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Nam runner tự xây dựng triết lý làm nghề cho mình. Anh đề cao yếu tố an toàn, trải nghiệm thật và trung thực với người xem; chỉ hợp tác quảng bá sau khi đã thử nghiệm sản phẩm đủ lâu để đánh giá hiệu quả, dù điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập.

"Một đôi giày không phù hợp có thể gây chấn thương. Tôi không muốn vì lợi ích cá nhân mà để anh chị em runner gặp rủi ro. Điều đó cũng ảnh hưởng đến uy tín trong mắt cộng đồng", anh bày tỏ.

Khi sản xuất nội dung, Quách Tuấn kết hợp hình ảnh, lời dẫn ngắn gọn và dữ kiện thực tế để khán giả dễ áp dụng. Anh đi từng bước, từ nghiên cứu, thử nghiệm rồi tối ưu hóa, theo dõi phản ứng từ người xem để điều chỉnh nội dung thay vì làm theo cảm hứng nhất thời.

Quách Tuấn tham gia VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Nhờ cách làm bài bản, Tuấn nhanh chóng được nhiều giải chạy và thương hiệu thể thao mời hợp tác. Song song với việc xây dựng hình ảnh cá nhân, Quách Tuấn vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc. Anh tìm đến các VĐV chuyên nghiệp, thuộc biên chế đội tuyển học kỹ thuật và giáo án bài bản.

Hiện PR full marathon của anh đạt 03:11:00, còn half marathon là 01:32:00 -thiết lập tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2024. Mục tiêu sắp tới là hoàn thành 21km trong 01:30:00 tại giải năm nay, diễn ra ngày 30/11.

Bên cạnh công việc cá nhân, anh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cuối tuần, Tuấn thường chụp ảnh miễn phí cho nhóm runner long run quanh hồ Gươm. Gần đây, anh cùng bạn bè khởi động dự án "Tủ đồ tử tế" - kêu gọi quyên góp giày, quần áo và vật phẩm chạy bộ từ các giải đấu để gửi tặng trẻ em vùng khó khăn. Dự án bắt đầu từ tháng 10 và dự kiến kéo dài đến hết năm nay. "Tôi muốn biến những món đồ dư thừa của runner thành cơ hội cho người khác bắt đầu chạy bộ", anh chia sẻ.

Hiện công việc sáng tạo nội dung mang lại cho Quách Tuấn mức thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng và sự chủ động về thời gian. Anh sở hữu hơn 30.000 người theo dõi trên Facebook, 75.000 lượt theo dõi trên TikTok, và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện phong trào với vai trò khách mời hoặc nhà sáng tạo nội dung.

Lan Anh