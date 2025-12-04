Phút bốc hoả của HLV Kim trong trận thắng Lào

Phút 60, trận ra quân bảng B trên sân Rajamangala chiều 3/12, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đi bóng trong vòng cấm rồi sút vào góc xa tung lưới Lào.
Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lập tức chạy về phía trọng tài biên để phản ứng.
Trọng tài biên Shayusupov dường như phạt lỗi của Nguyễn Quốc Việt khi tiền đạo của Việt Nam ở vào thế việt vị, đứng trên đường bóng và có thể cản trở tầm nhìn của thủ môn Lào.
Do giải đấu không áp dụng công nghệ VAR, các trọng tài phải hội ý khá lâu.
Hành vi nóng nảy của HLV Kim khiến ông phải nhận thẻ vàng.
Đây là lần thứ ba nhà cầm quân người Hàn Quốc bị xử phạt kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam. Lần đầu là trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (trước đây là AFF Cup) giữa Việt Nam và Singapore ngày 26/12/2024, cũng vì phản ứng với trọng tài về một bàn thắng bị từ chối của tiền đạo Nguyễn Xuân Son (sau đó bàn thắng được công nhận).
Lần thứ hai là trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025 gặp Indonesia ngày 29/7/2025. Ông Kim nhận thẻ do hành vi cản trở cầu thủ Indonesia thực hiện quả ném biên ở những phút cuối trận. Sau đó ông đã cúi đầu xin lỗi trọng tài.
Ở chiều ngược lại, sau khi trọng tài công nhận bàn thắng cho Việt Nam, ban huấn luyện của Lào phản ứng, dẫn đến thẻ vàng cho HLV trưởng Ha Hyeok-jun.
Chung cuộc, Việt Nam thắng 2-1, vươn lên dẫn đầu bảng B. Ngày 6/12 Lào gặp Malaysia, còn Việt Nam đến ngày 11/12 đấu Malaysia. Theo quy định, do chia ba bảng, mỗi bảng chỉ lấy một đội nhất và suất còn lại dành cho một đội nhì xuất sắc vào bán kết.
