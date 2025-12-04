Phút bốc hoả của HLV Kim trong trận thắng Lào

Hành vi nóng nảy của HLV Kim khiến ông phải nhận thẻ vàng.

Đây là lần thứ ba nhà cầm quân người Hàn Quốc bị xử phạt kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam. Lần đầu là trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (trước đây là AFF Cup) giữa Việt Nam và Singapore ngày 26/12/2024, cũng vì phản ứng với trọng tài về một bàn thắng bị từ chối của tiền đạo Nguyễn Xuân Son (sau đó bàn thắng được công nhận).

Lần thứ hai là trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025 gặp Indonesia ngày 29/7/2025. Ông Kim nhận thẻ do hành vi cản trở cầu thủ Indonesia thực hiện quả ném biên ở những phút cuối trận. Sau đó ông đã cúi đầu xin lỗi trọng tài.