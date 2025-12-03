Đình Bắc - người 'gánh team' ở U22 Việt Nam

Chính hai cầu thủ CAHN phối hợp tạo nên bàn mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 29. Sau khi lao nhanh dọc biên phải, hậu vệ Minh Phúc căng ngang như đặt cho Đình Bắc đệm cận thành.

Từ đầu trận, Đình Bắc đã nổi bật, tạo ra những cơ hội tốt nhất của Việt Nam. Trong đó có cú đánh đầu lái bóng về góc xa, khiến thủ môn Lào phải bay người đẩy bóng ra.