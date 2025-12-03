Đình Bắc - người 'gánh team' ở U22 Việt Nam

Theo kế hoạch ban đầu, Đình Bắc và đồng đội Phạm Minh Phúc chỉ có thể hội quân cùng U22 Việt Nam sau ngày 4/12 do phải phục vụ CLB Công an Hà Nội đá Cup C2 châu Á và Cup Đông Nam Á đầu tháng 12.
Tuy nhiên, Đình Bắc đã đề đạt nguyện vọng, và HLV Alexandre Polking (CAHN) chấp thuận cho anh cùng Minh Phúc lên tuyển sớm hơn để kịp dự trận gặp Lào diễn ra hôm nay.
Chính hai cầu thủ CAHN phối hợp tạo nên bàn mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 29. Sau khi lao nhanh dọc biên phải, hậu vệ Minh Phúc căng ngang như đặt cho Đình Bắc đệm cận thành.
Từ đầu trận, Đình Bắc đã nổi bật, tạo ra những cơ hội tốt nhất của Việt Nam. Trong đó có cú đánh đầu lái bóng về góc xa, khiến thủ môn Lào phải bay người đẩy bóng ra.
Các đồng đội mừng bàn mở tỷ số của Đình Bắc (thứ hai từ phải sang). Đây là bàn đầu tiên của Việt Nam tại giải năm nay, và cũng là bàn đầu tiên của Đình Bắc tại đấu trường SEA Games.
Bàn dẫn trước không giúp Việt Nam chơi chắc chắn hơn, thậm chí bị gỡ hoà 1-1 sau đó chỉ năm phút.
Nhưng Đình Bắc lại sắm vai người hùng, đưa đội nhà vượt lên ở phút 60. Đội phó Việt Nam đi bóng và dứt điểm chìm bằng chân trái trong cấm địa thành bàn.
Ban đầu, trọng tài biên Sanjar Shayusupov báo việt vị, khiến Đình Bắc mừng hụt. Ông dường như phạt lỗi của Nguyễn Quốc Việt khi tiền đạo của Việt Nam đã ở vào thế việt vị, đứng trên đường bóng và có thể cản trở tầm nhìn của thủ môn Lào.
Sau một lúc hội ý, trọng tài chính Rustam Lutfullin (Uzbekistan) quyết định công nhận bàn thắng cho Việt Nam. Ông có thể nhận định rằng tư thế việt vị của tiền đạo Quốc Việt không ảnh hưởng tới tầm nhìn của thủ môn Lào. Nhờ đó, Đình Bắc được mừng cú đúp ngay trong trận mở màn SEA Games.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, Việt Nam - mà chủ yếu là Đình Bắc - tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý nhưng không ghi thêm bàn nào. Trong đó có một tình huống đá phạt chệch cột phải và một cú sút nhanh chệch cột trái gang tấc.
Trong những phút cuối, khi Khuất Văn Khang rời sân, băng đội trưởng được trao lại cho Đình Bắc.
Đình Bắc khởi nghiệp ở lò SLNA, nhưng bị thải loại nên chuyển sang Quảng Nam. Tại đây, anh dần trưởng thành, được đánh giá là tiền đạo triển vọng.
Đình Bắc bắt đầu gây ấn tượng dưới thời HLV Philippe Troussier từ cuối năm 2023 đến đầu 2024. Trong đó, đỉnh cao là bàn mở tỷ số cho đội tuyển trong trận thua Nhật Bản 2-4 ở vòng bảng Asian Cup 2023. Tuy nhiên, anh cũng gây nhiều tranh cãi vì chấn thương và một số chuyện ồn ào đời tư, bên cạnh vụ "quay xe" với Hà Nội FC để đến CAHN đầu mùa 2024-2025.
Trước chiến dịch SEA Games 33, Đình Bắc được tín nhiệm bầu làm đội phó. Khi đó, chân sút 21 tuổi nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được giao trọng trách đội phó. Đó là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm, tôi sẽ thi đấu hết khả năng để giúp đội giành chiến thắng".
Và hôm nay, anh đã thực hiện đúng lời hứa đó.
Chiến thắng 2-1 giúp Việt Nam giữ đỉnh bảng B. Đình Bắc và đồng đội sẽ được nghỉ 8 ngày, trước khi chơi trận cuối vòng bảng gặp Malaysia chiều 11/12.
Đây là lần đầu bóng đá nam SEA Games chia thành ba bảng. Chỉ ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.
Màn trình diễn của Đình Bắc trong trận gặp Lào, hôm 3/11.
Đức Đồng - Nhân Đạt