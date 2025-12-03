HLV Lào: ‘Chúng tôi thiếu 2% để hòa Việt Nam’

Thái LanHLV Ha Hyeok-jun tiếc nuối vì Lào để thua Việt Nam 1-2 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, chiều 3/12.

Trên sân Rajamangala, Việt Nam mở tỷ số ở phút 28 nhờ pha đệm cận thành của Nguyễn Đình Bắc. Nhưng 5 phút sau, Douangvilay gỡ hòa cho Lào sau pha dàn xếp đá phạt góc. Phải đến phút 60, Đình Bắc sút chân trái trong vòng cấm hoàn tất cú đúp.

"Chúng tôi còn thiếu 2% để có trận hòa, cho dù đã chuẩn bị chăm chỉ và thi đấu kế hoạch", HLV Ha Hyeok-jun nói ở họp báo sau trận. "Việt Nam không có khác biệt lớn, với chiến thuật thi đấu tốt. Chúng tôi đã tập trung và chuẩn bị kỹ hơn, nhưng họ vẫn là đội mạnh".

HLV Ha Hyeok-jun dự họp báo sau trận Lào thua Việt Nam 1-2 ở lượt ra quân bảng B SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Bàn thua thứ hai của Lào là pha bóng tranh cãi. Sau khi Đình Bắc dứt điểm thành bàn, trọng tài biên Sanjar Shayusupov lập tức căng cờ báo việt vị. Ông Shayusupov dường như phạt lỗi của Nguyễn Quốc Việt khi tiền đạo này nhảy lên tránh bóng ở thế việt vị, có thể cản trở tầm nhìn của thủ môn.

HLV Ha Hyeok-jun và Kim Sang-sik đều nhận thẻ vàng vì phản ứng quá mức với trọng tài để bảo vệ quyền lợi của đội. Cuối cùng, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng sau khi trao đổi với trọng tài biên.

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Lào 2-1 ở SEA Games 33.

"Tôi không hiểu sao bàn thắng đó được công nhận", HLV Ha cho hay. "Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn nghe theo quyết định của trọng tài".

Trận thua này chưa dập tắt giấc mơ đi tiếp của Lào. Họ có quyền hy vọng nếu thắng Malaysia vào ngày 6/12, cũng tại sân Rajamangala.

"Chúng tôi sẽ không chuẩn bị thêm gì đặc biệt", HLV Ha cho biết. "Đội sẽ tập luyện như bình thường, hồi phục tốt và thi đấu với Malaysia như trước Việt Nam".

Hiếu Lương