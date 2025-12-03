Thống kê buồn của Việt Nam ở trận ra quân SEA Games

Thái LanThắng Lào 2-1, nhưng Việt Nam lần đầu sau 14 năm thủng lưới ở trận ra quân bóng đá nam SEA Games.

Cầu thủ Việt Nam thất vọng khi Lào gỡ 1-1 ở lượt ra quân bảng B SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Tại SEA Games 2013, Việt Nam mở màn bằng trận thắng Brunei 7-0. Từ đó, đội tuyển tạo chuỗi thắng và không thủng lưới ở năm kỳ tiếp theo, lần lượt trước Brunei 6-0, Timor Leste 4-0, Brunei 6-0, Indonesia 3-0 và Lào 2-0. Tuy nhiên, mạch này bị ngắt ở SEA Games 33, với trận thắng Lào 2-1 trên sân Rajamangala chiều 3/12.

Trước đó, Việt Nam có mạch sáu kỳ đại hội liên tiếp, từ năm 2001 đến 2011, không giữ sạch lưới ở trận ra quân. Đội lần lượt thắng Brunei 5-1, hòa Thái Lan 1-1, thắng Singapore 2-1, Malaysia 3-1, hòa Thái Lan 1-1 rồi thắng Philippines 3-1.

Lượt ra quân bảng B hôm nay, Việt Nam mở tỷ số ở phút 28 nhờ công Nguyễn Đình Bắc. Nhưng năm phút sau, đoàn quân của Kim Sang-sik để Khampane Douangvilay đá bồi cận thành cân bằng 1-1.

Đây là lần thứ hai Việt Nam bị Lào cầm hòa trong hiệp một, kể từ SEA Games 2015. Khi ấy, đội tuyển dưới thời HLV Toshiya Miura phải chờ đến phút 65, nhờ bàn thắng của Nguyễn Thanh Hiền, mới có chiến thắng 1-0.

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Lào 2-1 ở SEA Games 33.

Lịch sử từng ghi nhận Việt Nam bị Lào dẫn trước 1-0 ở hiệp một SEA Games 2011. Tuy nhiên, Việt Nam ngược dòng thắng 3-1 trong hiệp hai.

Sau 11 trận gặp Lào tại SEA Games, lứa U23 Việt Nam đã ghi 37 và thủng lưới 7 bàn. Lào có sáu trận ghi bàn trước Việt Nam, trong đó ghi hai bàn năm 2005 nhưng kết thúc trận đấu bằng thất bại 2-8.

Lào đã có tiến bộ dưới thời HLV Ha Hyeok-jun nhờ lối chơi kỷ luật và cải thiện về thể lực. Sau trận, HLV người Hàn Quốc nuối tiếc vì không thể cầm hòa Việt Nam.

Đội vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Malaysia vào ngày 6/12, cũng là trận cuối vòng bảng của họ. Nếu thua, Lào sẽ dừng bước tại SEA Games 33.

Hiếu Lương