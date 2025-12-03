HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam không may nên chỉ ghi hai bàn vào lưới Lào'

Thái LanHLV Kim Sang-sik hài lòng với chiến thắng 2-1 trước Lào, nhưng cho rằng Việt Nam đã tạo nhiều cơ hội và lẽ ra thắng đậm hơn trong ngày ra quân SEA Games 33.

*Ghi bàn: Khampane 33' - Đình Bắc 28', 60'.

Tương tự ở SEA Games 32 (tại Campuchia năm 2023), Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong ngày ra quân. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số phút 28, nhưng Lào gỡ hòa chỉ sau năm phút. Phải nhờ khoảnh khắc lóe sáng tiếp theo của đội phó 21 tuổi ở phút 60, Việt Nam mới giành trọn ba điểm.

Ngoài hai tình huống ghi bàn, Việt Nam còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn khác, đặc biệt về cuối hiệp hai, khi chơi với tâm lý thoải mái và liên tục tấn công. Cá nhân Đình Bắc vài lần bỏ lỡ, trong đó có cú sút dội cột phải phút 75 rồi pha kết thúc chệch cột trái gang tấc phút 84. "Việt Nam có phần không may khi chỉ ghi được hai bàn", HLV Kim nói tại họp báo sau trận đấu trên sân Rajamangala.

HLV Kim Sang-sik dự họp báo sau trận Lào - Việt Nam trên sân Rajamangala, Bangkok ở lượt đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 chiều 3/12. Ảnh: Đức Đồng

Ở tình huống thủng lưới, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra bị động trong việc theo người sau khi bóng bị trung vệ Nhật Minh phá dội ngược vào xà ngang, để Douangvilay Khampane đệm vào cầu môn trống. HLV Kim cho biết ông hơi tiếc với bàn thua này. "Nó gây ra tâm lý không tốt cho các cầu thủ, khiến họ có phần mất tập trung sau đó. Nhưng tôi đã nhắc nhở để cả đội tập trung hơn trong hiệp hai", ông cho hay.

Lào từng bốn lần đối đầu các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim, và toàn thua. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng cầu thủ Lào đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, giúp họ chơi tốt và khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân SEA Games.

"Lào đang mạnh dần lên. Và do liên tục đối đầu, họ cũng hiểu thêm về chiến thuật của chúng tôi, nên hôm nay Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất, dẫn đến việc chưa thể thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra, nhất là trong hiệp một", HLV Kim nói thêm.

Phút 62, ông Kim bị phạt thẻ vàng vì chạy khỏi khu kỹ thuật để phản ứng khi trọng tài chính Rustam Lutfullin thổi việt vị, theo cờ của trọng tài biên, khiến Đình Bắc bị từ chối bàn thắng trước đó hai phút. Sau đó, chỉ khi trọng tài video can thiệp, ông Lutfullin mới đổi ý. Theo HLV Kim, dù chưa kịp xem video tình huống, dựa vào quan sát trực tiếp, ông thấy đó là tình huống không việt vị nên mới lao ra khỏi vị trí để kiến nghị. "Thật may là trọng tài đã chấp thuận và công nhận bàn Đình Bắc", nhà cầm quân của U22 Việt Nam cho hay.

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam Diễn biến chính trận Lào 1-2 Việt Nam.

Chiến thắng chiều nay giúp Việt Nam dẫn đầu bảng B, còn Lào xếp cuối. Ngày 6/12, Lào sẽ gặp Malaysia, và nếu thua, đội bóng của xứ sở triệu voi sẽ dừng bước tại SEA Games 33. Việt Nam sẽ đá trận cuối, gặp Malaysia ngày 11/12.

"Chúng tôi có chút lo lắng vì đây là trận ra quân ở SEA Games. Nhưng mọi chuyện cũng suôn sẻ và đội giành ba điểm quan trọng. Giờ là lúc đội hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận tiếp theo gặp Malaysia", ông Kim nói thêm.

Hiếu Lương