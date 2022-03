Phương Trinh Jolie - Lý Bình du lịch trước khi cưới

Kiên GiangDiễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình đi Phú Quốc chụp ảnh cưới, vui chơi trước khi tổ chức hôn lễ vào tháng 4.

Họ đến Phú Quốc từ đầu tháng, dành hai ngày chụp ảnh cưới ở nhiều địa điểm. Hôm 8/3, Lý Bình tổ chức tiệc riêng tư trên bãi biển lúc hoàng hôn, có sâm banh, nến và hoa để chúc mừng vợ.

Lý Bình tổ chức tiệc mừng 8/3 cho vợ trên biển ở Phú Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cặp sao chọn ở tại bốn resort, di chuyển liên tục trong 10 ngày theo kế hoạch đã lên từ trước. Buổi sáng, cả hai thức dậy ngắm bình minh, tắm nắng, chiều đón hoàng hôn trên bãi cát dài, chèo thuyền, tập yoga.

Hôm 7/3, Phương Trinh Jolie tổ chức tiệc bể bơi với êkíp, mẹ của Lý Bình. Người đẹp livestream chia sẻ không khí tươi vui cùng fan trên Facebook. Họ còn ghé thăm một số địa danh ở Phú Quốc như suối Tranh, suối Đá Bàn... Lý Bình nói: "Lâu rồi âu vợ chồng tôi mới có chuyến đi ý nghĩa kể từ khi dịch bùng phát. Những ngày qua, chúng tôi ôn lại nhiều kỷ niệm hẹn hò, chia sẻ về kế hoạch tương lai".

Hậu trường chụp ảnh cưới của Phương Trinh Jolie Hậu trường chụp ảnh cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình ở Phú Quốc hồi đầu tháng 3. Video: Nhân vật cung cấp

Phương Trinh Jolie - Lý Bình sẽ tổ chức tiệc cưới ở TP HCM vào tháng 4, đón khoảng 500 khách mời thân thiết. Trước đó, Phương Trinh Jolie nói bị mất ngủ vì cùng lúc phải lo việc kinh doanh lẫn sắp xếp các khâu đặt nhà hàng, thiệp, lên danh sách khách mời...

Cặp sao trong chuyến du lịch trước khi cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cặp sao dọn về nhà mới ở quận Bình Thạnh, sống chung được một thời gian. Hồi tháng 1, họ đăng ký kết hôn sau nhiều lần gián đoạn do Covid-19. Lý Bình nói quá trình sống thử không tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột trong quan điểm giữa hai người. Anh nói: "Tôi cho rằng ai cũng có bản ngã, suy nghĩ, thói quen sống riêng nhưng khi đã chấp nhận bước vào hôn nhân nên biết lắng nghe, nhường nhịn, giúp nhau tiến bộ". Cả hai lên kế hoạch có con trong năm nay. Phương Trinh Joilie hạnh phúc vì có mẹ chồng ở cạnh chỉ bảo.

Phương Trinh Jolie, Lý Bình du lịch trước khi cưới Phương Trinh Jolie và Lý Bình đón hoàng hôn trên biển Phú Quốc, ngày 7/3. Video: Nhân vật cung cấp

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Hoạt động công việc người mẫu, anh bén duyên với phim ảnh qua dự án Chiến dịch chống ế năm 2015. Những năm gần đây, anh được chú ý qua các phim Chồng người ta, Trói buộc yêu thương... Tháng 12 năm ngoái, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại Ngôi sao xanh lần thứ tám.

Cặp sao có ba năm tìm hiểu và hẹn hò trước khi đi đến kết hôn. Thời gian đầu Lý Bình cùng Phương Trinh Jolie thường dự sự kiện, đóng MV chung nhưng không xác nhận. Khi tình cảm chín muồi, họ mới thông báo tin vui.

Tân Cao