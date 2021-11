Phương Trinh Jolie: 'Mẹ Lý Bình không bắt tôi làm dâu'

Phương Trinh Jolie và Lý Bình chưa cưới nhưng chị đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai, chia sẻ với nhau nhiều điều.

- Gần đây chị đăng tải nhiều bức ảnh tình cảm chụp cùng mẹ của bạn trai. Mối quan hệ giữa hai người thế nào?

- Loạt ảnh đó chụp dịp sinh nhật tuổi 54 vừa qua của mẹ Lý Bình. Tôi lên ý tưởng làm tiệc sân vườn, chọn thực đơn có món mẹ thích, tìm đặt bánh kem. Lý Bình mua tặng mẹ chiếc smartphone đời mới vì biết bà mê công nghệ. Mẹ nấu ăn ngon, may đẹp nên chúng tôi muốn bà mở kênh Youtube, TikTok để chia sẻ kinh nghiệm, tìm niềm vui trong cuộc sống.

Chưa cưới xin nhưng tôi đã gọi bà là mẹ. Từ ngày tôi và Lý Bình đính hôn, mẹ con càng gắn kết. Qua nhiều lần trò chuyện với bà, tôi nhận ra sự hòa hợp về suy nghĩ, tính cách. Cả hai đều thích thời trang, mở chung shop quần áo, tôi lên mẫu, mẹ cắt may. Những trang phục tôi mặc gần đây đa số do mẹ bạn trai may cho. Mẹ không quá giỏi nấu ăn nhưng thời gian giãn cách vừa qua tay nghề tăng đáng kể. Lâu lâu tôi nhắn tin cho mẹ rằng "con thèm bò kho", ngày hôm sau mẹ gửi ngay một hộp đầy ắp. Cứ thế, tôi cảm nhận được tình cảm, dần dần xóa bỏ khoảng cách.

Phương Trinh Jolie (váy trắng) mừng sinh nhật mẹ chồng tương lai hôm 16/11. Ảnh: Lê Huy

- Chị học được điều gì ở mẹ chồng tương lai?

- Tôi được mẹ truyền kinh nghiệm sống. Tôi hay tin người, dễ bị kẻ xấu lợi dụng hoặc hãm hại. Mỗi lần như thế, mẹ cho tôi lời khuyên để ứng phó, cách nhận ra ai tốt, ai xấu để chơi. Mẹ từ xưa đã có nhiều nhân viên là thợ may nên có kinh nghiệm quản lý. Nhờ mẹ tôi vượt qua bao phen khủng hoảng tinh thần chuyện nhân viên thiếu trung thực, qua mặt chủ... mà trước đó ít để ý.

Mẹ là người rất tâm lý, suy nghĩ hiện đại. Ngày xưa mẹ không phải làm dâu nên giờ cũng không bắt tôi phải thế này thế kia. Tôi và Lý Bình quyết định sau khi cưới sẽ ở chung với bà. Tôi không áp lực chuyện phải sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng. Tôi cũng không bị nặng nề chuyện phải giỏi nội trợ, ngược lại rất yên tâm vì đã có mẹ ở cạnh. Với tôi sự hiếu thảo, tôn trọng đấng sinh thành là tiền đề cho tất cả. Tôi sẽ đáp lại bà bằng tình yêu thương giống như từng dành cho mẹ ruột.

Phương Trinh Jolie khoác tay Lý Bình trong bộ ảnh street style chụp cách đây ít ngày. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Quan niệm của chị khi lập gia đình thế nào?

- Tôi không thích suốt ngày đầu tắt mặt tối trong bếp. Tôi là mẫu người của công việc. Tôi vừa đảm nhận chức CEO một thương hiệu mỹ phẩm nên càng không có thời gian để nghĩ đến việc đó. Nói vậy không có nghĩa tôi sẽ bỏ bê hết chuyện "giữ lửa", vun vén cho hôn nhân. Kỹ năng nấu nướng của tôi không hề tệ. Có lần Bình than cơm đoàn phim khó ăn quá, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm canh nóng cho anh đi làm. Món Bình thích nhất do tôi nấu là sườn ram mặn.

Với tôi câu "của chồng, công vợ" mà ông bà nói rất đúng. Phụ nữ dù mạnh mẽ, tài giỏi đến đâu, không có người đàn ông phù hợp, yêu thương bên cạnh sẽ khó đi đến thành công viên mãn. Đừng quan trọng ai giỏi hơn ai, cả hai hãy cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình, khi người này ngã sẽ có người kia nâng và ngược lại. Tôi và Bình từng trải qua nhiều sóng gió, có lúc tưởng chừng không thể bên nhau nữa. Cả hai đã nương tựa nhau, vượt qua thử thách để có được như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ dạy con cái sau này tình yêu thương, sự hào sảng và tri thức. Tôi không có suy nghĩ để lại tài sản cho con mà để chúng tự lập. Ngày xưa ba mẹ làm ra được tất cả từ đôi bàn tay trắng, con sau này cũng phải làm được.

- Dọn về sống chung với Lý Bình nhiều tháng qua, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

- Những tháng giãn cách xã hội, chúng tôi ở nhà, duy trì nếp sống lành mạnh. Cả hai thường xuyên tập thể dục, nấu các món ngon. Chúng tôi thường tâm sự, chia sẻ từ chuyện nhỏ đến lớn trong cuộc sống, không giấu đối phương điều gì, góp ý để cùng nhau tiến bộ.

Thỉnh thoảng giữa chúng tôi có bất đồng quan điểm sống, cãi vã. Mỗi lần như thế, tôi suy nghĩ lại và thấy bản thân đôi khi còn mâu thuẫn, làm sao bắt anh ấy hiểu hết mình được. Tôi thường nói với Bình chỉ cần người này nhường người kia một chút hoặc góp ý nhẹ nhàng, mọi thứ sẽ dần tốt lên. Khi đã xác định về chung một nhà, chúng tôi cố gắng hạn chế làm cho nhau buồn. Tôi nghĩ chuyện ai sai đúng không quan trọng bằng việc chấp nhận khuyết điểm của người kia. Chúng tôi đủ trưởng thành để hiểu giá trị cuộc sống, tình yêu hiện tại.

Tôi may mắn gặp được bạn đời biết chia sẻ, thấu hiểu. Anh cưng chiều tôi, lãng mạn trong những dịp quan trọng. Chúng tôi đã dọn về nhà mới, mỗi ngày cùng lên kế hoạch mua sắm, chi tiêu hợp lý.

Lý Bình - Phương Trinh Jolie tình tứ khi dự tiệc hôm 16/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Kế hoạch sinh con của anh chị thế nào?

- Chúng tôi để mọi thứ tự nhiên đã hơn nửa năm nay. Tôi muốn có em bé trước tuổi 35 vì lúc này còn trẻ, việc chăm và chơi với con sẽ thuận lợi, đỡ cực hơn. Mong muốn của tôi là năm sau sinh em bé.

Chắc chắn năm 2022 chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi và Bình đợi đến khi được phép tổ chức tiệc trên 100 bàn thì mới quyết định thời gian chính xác. Cùng đó, chúng tôi đã nghĩ ra một số ý tưởng cho lễ cưới. Cả hai đều thích biển nên muốn có một không gian gắn với bãi biển để thêm phần lãng mạn.

MV "Vẫn là anh" Phương Trinh Jolie MV "Vẫn là anh" được Phương Trinh Jolie phát hành năm 2018, có sự tham gia của Lý Bình. Video: Youtube Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Tân Cao