Phương Trinh Jolie mất ngủ lo cưới

Diễn viên Phương Trinh Jolie và chồng - Lý Bình - tất bật chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 4 ở TP HCM, sau ba năm yêu.

Ngày 15/2, Phương Trinh Jolie được chồng chở đi thử váy cưới tại một studio. Cô nói những ngày qua mất ngủ vì lo chuyện cưới xin. Người đẹp cho biết: "Nếu không có dịch, đám cưới của chúng tôi có thể đã diễn ra sớm hơn. Thời gian này hai đứa vừa lo cưới, hoàn thiện nhà cửa, thêm công việc kinh doanh nên rất bận. Cứ nằm lên giường trong đầu tôi lại nghĩ kế hoạch hôn lễ, ngủ không ngon giấc".

Phương Trinh Jolie thử váy cưới hôm 15/2 ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ cùng chồng đang tìm nhà hàng, đặt thiệp, lên danh sách khách mời... Phương Trinh Jolie muốn tự tay lo mọi việc, dù là nhỏ nhất cho sự kiện trọng đại của cuộc đời. Họ dọn về nhà mới ở quận Bình Thạnh đã được một thời gian nhưng mọi thứ vẫn trong quá trình hoàn thiện. Do dịch bệnh công việc kinh doanh của vợ chồng cô gặp ảnh hưởng, sau giãn cách Phương Trinh Jolie dồn hết sức để đẩy mạnh trở lại. Gần đây ca sĩ còn đảm nhận vai trò CEO cho một thương hiệu nên công việc càng áp lực.

Cô dự định mặc thiết kế mullet lấy cảm hứng từ hoa hồng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Hôn lễ của họ sẽ được tổ chức ở TP HCM vào tháng 4, mời nhiều bạn bè, đồng nghiệp chung vui.

Chồng Phương Trinh Jolie - diễn viên Lý Bình - cho biết đã chờ đợi ngày này từ lâu, mệt nhưng ý nghĩa. Anh nói: "Đám cưới là sự kiện không chỉ hai đứa mong đợi, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng hỏi han từ lâu".

Lý Bình tặng Phương Trinh Jolie xe hơi dịp Giáng sinh năm ngoái Lý Bình tặng Phương Trinh Jolie xe hơi dịp Giáng sinh năm ngoái. Video: Nhân vật cung cấp

Hồi tháng 1, họ đăng ký kết hôn tại quận Bình Thạnh (TP HCM). Kế hoạch này dự định thực hiện sớm nhưng Covid-19 bùng lên khiến Lý Bình không thể về quê xin giấy xác nhận độc thân. Cặp nghệ sĩ dọn về sống chung được một thời gian, lên kế hoạch sinh con trong năm nay. Lý Bình nói: "Quá trình sống thử, những mâu thuẫn, xung đột trong quan điểm sống, tính cách đã dạy chúng tôi nhiều điều. May mắn cả hai đều có tính cầu tiến, chỉ cần nghe góp ý sẽ biết cách thay đổi. Tôi cho rằng ai cũng có bản ngã, suy nghĩ, thói quen sống riêng nhưng khi đã chấp nhận bước vào hôn nhân nên biết lắng nghe, nhường nhịn, giúp nhau tiến bộ".

Sống cùng mẹ Lý Bình nhưng Phương Trinh Jolie không áp lực chuyện làm dâu, ngược lại cô được bà giúp đỡ, hỗ trợ nhiều trong công việc.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie tình cảm ở sự kiện cuối năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Hoạt động công việc người mẫu, anh bén duyên với phim ảnh qua dự án Chiến dịch chống ế năm 2015. Những năm gần đây, anh được chú ý qua các phim Chồng người ta, Trói buộc yêu thương... Hồi tháng 12 năm ngoái, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại Ngôi sao xanh lần thứ tám.

Cặp sao có ba năm tìm hiểu và hẹn hò trước khi đi đến kết hôn. Thời gian đầu Lý Bình cùng Phương Trinh Jolie thường dự sự kiện, đóng MV chung nhưng không xác nhận. Khi tình cảm chín muồi, họ mới thông báo tin vui.

MV "Vẫn là anh" Phương Trinh Jolie Lý Bình - Phương Trinh Jolie trong MV "Vẫn là anh", phát hành năm 2018. Video:YouTube Phương Trinh Jolie

Tân Cao