Phương Trinh Jolie yêu Lý Bình

Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình - kém ba tuổi - xác nhận hẹn hò hai năm qua.

Nữ ca sĩ chọn ngày 8/3 để công khai mối quan hệ trên trang cá nhân vì thấy tình cảm đủ bền vững. Phương Trinh Jolie nói: "Chúng tôi hiểu nhau đến mức chấp nhận được những khuyết điểm của nhau. Khi dịch được kiển soát tốt, xây xong nhà mới, tôi sẽ tính đến chuyện cưới hỏi".

Phương Trinh chăm sóc cho Lý Bình trong một sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hai năm qua, đôi tình nhân từng cãi vã, thậm chí suýt chia tay, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở bên cạnh nhau. Phương Trinh Jolie nói những bất đồng khiến cô cảm thấy bạn trai chín chắn hơn mình, dù anh nhỏ hơn 3 tuổi.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Cô được biết đến khi đạt giải cao nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi sự nghiệp solo. Ca sĩ từng phát hành các MV như: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You...

Ngoài ca hát cô còn lấn sân điện ảnh. Cô từng gây chú ý với phát ngôn "chỉ yêu người có thu nhập 100 triệu đồng trở lên mỗi tháng". Hiện thu nhập của người đẹp chủ yếu đến từ công việc bán hàng online.

Lý Bình được nhiều bạn trẻ biết đến qua series Chiến dịch chống ế, đóng các MV ca nhạc. Anh cũng tham gia diễn catwalk hay gameshow truyền hình...

Em không muốn cô đơn - Phương Trinh Jolie Phương Trinh Jolie trong MV Em không muốn cô đơn, năm 2017. Video: YouTube Phương Trinh.

Vân An