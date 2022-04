Phương Trinh Jolie đặt may thêm ba váy cưới

Phương Trinh Jolie đặt nhà thiết kế Lâm Lâm thực hiện ba bộ váy xuyên thấu để chụp ảnh cưới, sau các mẫu trang phục của Lê Thanh Hòa.

Ngày 21/4, ca sĩ tung các bức ảnh cưới mới chụp ở TP HCM. Trong số ba mẫu váy, ca sĩ thích thiết kế đính hạt giả ngọc trai, được êkíp thực hiện thủ công hai tuần. Cô nói: "Dù gắn hạt ở ngực, eo và hông nhưng thiết kế không tạo cảm giác nặng nề".

Phương Trinh Jolie mặc váy cưới có nhiều hạt giả ngọc trai trong loạt ảnh thực hiện ở TP HCM.

Lâm Lâm chọn chất liệu xuyên thấu, sử dụng hạt bẹt kiểu ngọc trai, nguồn gốc Đài Loan, có độ sáng bóng. Anh nói: "Thiết kế lần này tôi phá cách bằng việc dùng nhiều hạt loại lớn, sắp xếp không theo quy tắc nào. Chi tiết xuyên thấu ở hông, để vai trần giúp người mặc toát phong cách gợi cảm".

Hai bộ váy xuyên thấu khác do Lâm Lâm thực hiện, được Phương Trinh Jolie chọn chụp ảnh cưới ở TP HCM.

Trước đó, trong loạt ảnh cưới thực hiện ở Phú Quốc, Phương Trinh Jolie mặc bốn thiết kế cùng phong cách do Lê Thanh Hòa thực hiện. Cô đặt tổng cộng 11 chiếc váy của ba nhà mốt để chụp ảnh và mặc trong hôn lễ, với chi phí hơn nửa tỷ đồng. Hiện bốn trang phục còn lại chưa được ca sĩ tiết lộ.

Phương Trinh Jolie chụp ảnh cưới ở rừng tre Phương Trinh Jolie - Lý Bình chụp ảnh cưới ở không gian "rừng" tre.

Đám cưới của ca sĩ Phương Trinh, diễn viên Lý Bình được thực hiện theo chủ đề Loved up mang ý nghĩa chắp cánh cho tình yêu thăng hoa. Không gian tiệc sẽ trang trí nhiều hoa, nến với gam màu trắng chủ đạo. Thiệp cưới được thiết kế in hình bóng bay. Vợ chồng cô mất hai tháng để lên ý tưởng, cho biết sẽ còn nhiều bất ngờ ở đêm tiệc. Cặp sao mời khoảng 300 khách, yêu cầu mọi người mặc trang phục sắc trắng, đen, gold.

Những ngày qua, người đẹp bận rộn kinh doanh, di chuyển liên tục từ TP HCM đi Hà Nội, Quảng Ninh để gặp đối tác, khách hàng. Cô nói: "Tôi là người ham việc, dù thế nào cũng phải sắp xếp thời gian hợp lý, muốn chu toàn hai việc cùng lúc. Bạn trai hỗ trợ tôi nhiều về đám cưới nên tinh thần thoải mái".

Lý Bình cầu hôn Phương Trinh Jolie khi chụp ảnh cưới Lý Bình cầu hôn Phương Trinh Jolie khi chụp ảnh cưới ở Phú Quốc hồi tháng 3.

Để chuẩn bị cho ngày vui, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đi Phú Quốc gần 10 ngày để chụp ảnh cưới và du lịch hồi tháng trước. Cặp sao dọn về nhà mới ở quận Bình Thạnh, sống chung được một thời gian. Hồi tháng 1, họ đăng ký kết hôn sau nhiều lần gián đoạn do Covid-19. Lý Bình nói quá trình sống thử không tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột trong quan điểm giữa hai người nhưng họ học cách nhẫn nhịn, thông cảm cho nhau. Cả hai lên kế hoạch có con trong năm nay.

Cặp sao tổ chức đám cưới vào ngày 25/4 sau hơn hai năm gắn bó.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Hoạt động công việc người mẫu, anh bén duyên với phim ảnh qua dự án Chiến dịch chống ế năm 2015. Những năm gần đây, anh được chú ý qua các phim Chồng người ta, Trói buộc yêu thương...Tháng 12 năm ngoái, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại Ngôi sao xanh lần thứ tám.

Tân Cao (ảnh, video: Nhân vật cung cấp)