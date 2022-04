Bốn bộ váy cưới của Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Hoạt động công việc người mẫu, anh bén duyên với phim ảnh qua dự án Chiến dịch chống ế năm 2015. Những năm gần đây, anh được chú ý qua các phim Chồng người ta, Trói buộc yêu thương...Tháng 12 năm ngoái, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại Ngôi sao xanh lần thứ tám.