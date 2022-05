Phương Tây tố Nga đánh sập mạng Internet vệ tinh Ukraine

Mỹ và các đồng minh châu Âu cáo buộc Nga tấn công mạng, phá hỏng hàng chục nghìn modem Internet vệ tinh tại Ukraine khi nổ ra xung đột.

Mỹ, Canada, Anh, Estonia và Liên minh châu Âu (EU) hôm nay ra tuyên bố cáo buộc Nga thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào mạng lưới Internet vệ tinh tại Ukraine của công ty Viasat hồi cuối tháng 2, cùng thời điểm Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào nước láng giềng.

"Vụ tấn công nhằm gây gián đoạn năng lực chỉ huy và kiểm soát của Ukraine trong xung đột. Hành động như vậy đã gây ảnh hưởng lan rộng tới những nước châu Âu khác", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay.

Tổ hợp gây nhiễu Krasukha-4 của Nga trong trạng thái triển khai. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss gọi đây là "hành động cố ý và độc hại", trong khi Hội đồng Liên minh châu Âu cho rằng vụ tấn công đã gây "mất kết nối diện rộng" tại Ukraine và nhiều nước thành viên EU.

Giới chức phương Tây cho biết đây là vụ tấn công mạng dễ nhận thấy nhất được tiến hành từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, một phần vì tác động nhanh chóng với người dùng Internet vệ tinh khắp châu Âu và mức độ hư hỏng nặng của thiết bị.

"Sau khi các modem bị vô hiệu hóa, người dùng không thể đơn thuần tắt đi và khởi động lại. Chúng bị can thiệp đến mức chỉ có thể được sửa chữa tại nhà máy sản xuất", Rob Joyce, giám đốc an ninh mạng tại Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, cho hay.

Tác động với cục diện chiến trường sau vụ tấn công mạng không được công bố, nhưng các hợp đồng chính phủ cho thấy Viasat đã cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho nhiều đơn vị cảnh sát và quân đội Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Moskva nhiều lần bác bỏ cáo buộc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào quốc gia khác.

Vũ Anh (Theo Reuters)