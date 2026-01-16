Phương Anh Đào chọn kỹ kịch bản để tránh gây nhàm chán

Diễn viên Phương Anh Đào cho biết hai năm mới đóng một phim, chọn kỹ kịch bản để tạo khác biệt, tránh gây nhàm chán cho khán giả.

Cô cùng đoàn phim điện ảnh Báu vật trời cho ra mắt truyền thông, chiều 16/1 tại TP HCM. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô kể từ Mai - phim điện ảnh doanh thu 520 tỷ đồng do Trấn Thành đạo diễn năm 2024.

Phương Anh Đào ở sự kiện ra mắt phim Tết. Ảnh: Hòa Phạm

Hai năm qua, Báu vật trời cho là tác phẩm điện ảnh duy nhất Phương Anh Đào tham gia. Dù liên tục nhận lời mời diễn xuất, diễn viên không muốn xuất hiện liên tục, dễ gây cảm giác cũ kỹ. Cô từ chối nhiều dạng vai quen thuộc hoặc bản thân từng đóng, hướng đến sự đa dạng với câu chuyện độc đáo, có nhiều cảnh giằng xé về tâm lý.

Những năm gần đây, Phương Anh Đào nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn, không muốn đóng khung trong hình ảnh nàng thơ. Cô cho biết một thời gian dài quan niệm được đóng phim là đủ, không câu nệ vai diễn. Sau này, cô nhận ra cần dấn thân nhiều hơn. Trong phim mới, diễn viên lần đầu thử sức với nhiều cảnh hành động khi chạm trán phản diện (Quách Ngọc Ngoan).

Quách Ngọc Ngoan (0:36) trong teaser phim Báu vật trời cho Teaser phim "Báu vật trời cho" với sự tham gia của Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Trung Dân, Võ Tấn Phát. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm do Lê Thanh Sơn (đạo diễn Em chưa 18) thực hiện, kịch bản xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - người mẹ đơn thân với quá khứ phức tạp. Cô có một con trai nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong một chuyến du lịch đến vùng biển, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài làm nghề hướng dẫn lặn, phát hiện anh là cha của con cô. Cuộc gặp gỡ đẩy cả hai vào loạt tình huống oái ăm, khi Hồng chịu áp lực lấy vợ, có con để kế nghiệp gia đình.

Diễn viên hào hứng khi tiếp tục đóng cặp Tuấn Trần bởi muốn lan tỏa năng lượng, tình yêu của đôi nhân vật đến khán giả. Khác mối tình lãng mạn trong Mai, câu chuyện của Ngọc và Hồng mang màu sắc hài hước hơn, do đó cả hai đào sâu để tư duy lối diễn mới.

Phương Anh Đào nói về cảm giác hào hứng khi đóng cặp Tuấn Trần tại sự kiện Phương Anh Đào nói về cảm giác hào hứng khi đóng cặp Tuấn Trần. Nam diễn viên không có mặt ở sự kiện vì bận lịch quay. Video: Mai Nhật

Phim ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, cạnh tranh với tác phẩm Thỏ ơi của Trấn Thành. Diễn viên nói không lo ngại vì mỗi phim mang một màu sắc, thể loại, hướng tới người xem khác nhau. Cô quan niệm thị trường điện ảnh mùa Tết như một bữa tiệc, càng nhiều món ăn khán giả càng dễ chọn.

Phương Anh Đào, 34 tuổi, tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, quê ở Bạc Liêu. Cô gây chú ý với phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè (2018). Sau đó, cô vào vai chính trong phim hài tình cảm Chàng vợ của em (2018), đóng MV của rapper Đen Vâu. Năm 2023, cô tham gia Tro tàn rực rỡ - phim Bùi Thạc Chuyên chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Đầu năm 2024, cô đóng Mai (Trấn Thành đạo diễn) - phim từng đạt kỷ lục phòng vé. Tháng 11/2025, diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Ngoài Báu vật trời cho, rạp Việt dịp Tết Bính Ngọ sôi động với nhiều tác phẩm công chiếu. Thỏ ơi - phim tâm lý, chính kịch của Trấn Thành - quy tụ dàn diễn viên như ca sĩ Lyly, Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, rapper Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương. Mùi phở đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Trường Giang trở lại đường đua với vai người cha đơn thân nuôi con bằng nghề làm mắm, trong phim Nhà ba tôi một phòng.

Mai Nhật