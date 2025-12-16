Tạo hình Trường Giang trong phim Tết 2026

Diễn viên Trường Giang vào vai người cha đơn thân khắc khổ, nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm, trong phim Tết Bính Ngọ.

First look video "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang Teaser phim "Nhà ba tôi một phòng" - ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026. Video: Đoàn phim cung cấp

Ở tác phẩm mới, Trường Giang giữ ba vai trò, gồm đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên. Anh đóng vai Thạch - người cha sống cùng con gái An (Minh Anh) - trong căn hộ chật hẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, ông miệt mài mưu sinh bằng nghề làm mắm. Ông thường khuyên con sống ngay thẳng, bởi "tiền mất vẫn kiếm được, uy tín mất thì kiếm đâu ra".

Khi An thi trượt hai trường đào tạo về thời trang ở nước ngoài - ngành học cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt, bắt nguồn từ những bất đồng, khác biệt trong cách nghĩ, lối sống giữa hai thế hệ.

Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm, Trường Giang cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim xuất phát từ câu chuyện bản thân sau khi lập gia đình. Diễn viên mong tác phẩm khi công chiếu sẽ là món quà ý nghĩa với cha - người bươn chải nuôi anh.

Trường Giang trở lại điện ảnh trong phim đầu tiên anh đạo diễn. Ảnh: Huy Trần

Trường Giang chọn Đoàn Minh Anh đóng vai nữ chính vì cô cùng độ tuổi nhân vật, nhập vai tự nhiên. Diễn viên sinh năm 2008, từng tham gia một số phim như Chạy đi rồi tính (đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân), Siêu trộm (đạo diễn Hàm Trần). Hồi tháng 4, cô nổi tiếng qua phim Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ với vai Nga - thiếu nữ mất tích bí ẩn.

Trường Giang, 42 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết. Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 35 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó ba năm.

Ngoài phim của Trường Giang, rạp Việt dịp Tết Bính Ngọ sôi động với nhiều tác phẩm công chiếu. Thỏ ơi - phim tâm lý, chính kịch của Trấn Thành - quy tụ dàn diễn viên như ca sĩ Lyly, Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, rapper Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương. Mùi phở đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào, đóng chính, xoay quanh chuyện tình của người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung.

Mai Nhật