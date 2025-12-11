Dàn sao đóng phim Tết 2026 của Trấn Thành

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, ca sĩ Lyly cùng loạt sao Việt đóng "Thỏ ơi" - phim Tết Bính Ngọ do Trấn Thành đạo diễn.

Teaser "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết 2026.

Ca sĩ Lyly là gương mặt đầu tiên được giới thiệu, vào vai host talkshow về chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng - do Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan đóng - bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm bản thân.

Teaser hé lộ cao trào khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tham gia show, giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp, thao túng tâm lý, song không thể thoát khỏi mối quan hệ này. Một số ca sĩ, rapper như Pháo, Ali Hoàng Dương góp mặt với vai phụ - nhân viên hỗ trợ điều phối talkshow. Trấn Thành cũng mời ca sĩ Văn Mai Hương đóng phim nhưng chưa công bố tạo hình.

Trấn Thành chọn tông chủ đạo của phim là đỏ - đen, gợi sắc thái bí ẩn. Nhà sản xuất cho biết câu chuyện thuộc thể loại tâm lý - sở trường của anh, mang không khí trẻ trung, năng động với dàn diễn viên Gen Z. Đạo diễn ấp ủ kịch bản suốt một năm, bấm máy vào giữa tháng 8.

Ca sĩ Lyly - thí sinh "Em xinh say hi" - là một trong những diễn viên chính của dự án. Ảnh: Thanh Huyền

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 38 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó. Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Dịp Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.



Đường đua phòng vé Tết 2026 dần khởi động sau khi ba nhà sản xuất xác nhận có phim ra rạp dịp này. Ngoài Thỏ ơi, Mùi phở là một trong những ẩn số, đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào - đôi "tình nhân màn ảnh" trong Mai - đóng chính, xoay quanh câu chuyện về một người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung.

Mai Nhật