Phụ nữ mang thai có được tiêm vaccine cúm không?

Hiện nay nhiều người nhiễm cúm mùa, trẻ em và người lớn ồ ạt nhập viện. Có nhiều trường hợp biến chứng nặng nên tôi rất lo lắng.

Tôi đang mang thai ở tháng thứ 5, vậy tôi có tiêm được vaccine phòng cúm không? (Phương Lâm, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do influenza virus gây nên. Tình trạng bệnh có thể diễn tiến từ nhẹ đến nguy kịch với triệu chứng sốt cao, khó thở do suy hô hấp, phù phổi do suy tim, viêm não và có thể dẫn tới tử vong.

Hiện nay, hoạt động của virus cúm được ghi nhận có nhiều bất thường, mức độ nguy hiểm càng lớn khi số ca bệnh gia tăng đột biến và nhiều ca bệnh gặp phải những biến chứng và di chứng nặng. Virus cúm có tốc độ lây lan rất nhanh, phụ nữ mang thai là đối tượng dễ mắc cúm và nguy cơ trở nặng, biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân là khi mang thai cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm, sức đề kháng kém nên dễ lây mầm bệnh từ người khác, nhất là với những thai phụ có sức khỏe yếu. Khi mắc cúm, đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, thai phụ thường lâu khỏi hơn người khác khiến cơ thể mệt mỏi, ăn không ngon, khó ngủ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nguy cơ cao xảy ra các biến chứng như sảy thai, thai chết lưu, sinh non, thai nhi dị tật chậm phát triển về thần kinh và vận động.

Phụ nữ mang thai là đối tượng dễ mắc cúm và tăng nguy cơ biến chứng, cần tiêm vaccine phòng bệnh. Ảnh: Minh Ngọc

Tiêm vaccine cúm là phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và an toàn cho phụ nữ mang thai, với khả năng tạo kháng thể ngay sau khi tiêm có thể đạt tới 97%. Để đạt được hiệu quả tốt nhất chị em nên chủ động tiêm phòng cúm trước khi mang thai một tháng. Trong trường hợp đã mang thai nhưng vẫn chưa được tiêm phòng cúm, chị em vẫn có thể tiêm vaccine cúm từ 3 tháng giữa thai kỳ để có kháng thể phòng bệnh cho cả mẹ và bé.

Vaccine tạo kháng thể giảm nguy cơ mắc cúm cho mẹ bầu trong thai kỳ; giảm nguy cơ biến chứng do cúm; loại trừ khả năng dị tật thai nhi. Trẻ có kháng thể phòng bệnh được truyền qua nhau thai và khi bú sữa mẹ giúp tăng cường đề kháng trong những tháng đầu đời khi trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng (trẻ chưa đến 6 tháng tuổi).

Đối với trường hợp của bạn đang mang thai ở tháng thứ 5 nên tiêm vaccine cúm càng sớm càng tốt để được phòng ngừa cúm và các biến chứng của cúm.

Vaccine phòng cúm được tiêm nhắc lại mỗi năm do biến thể của virus cúm có sự thay đổi nên cơ thể cần được tiếp thêm các kháng thể phòng cúm phù hợp.

Bên cạnh tiêm vaccine phòng cúm, mẹ bầu nên đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi và ho, thường xuyên rửa tay đúng cách, hàng ngày nên vệ sinh mũi và họng bằng nước muối sinh lý. Nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với người mắc cúm hoặc người mắc các bệnh lý hô hấp khác, luôn giữ không gian sống sạch sẽ, có chế độ ăn uống và luyện tập sức khỏe phù hợp với thể trạng.

ThS Nguyễn Diệu Thuý

Trợ lý Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC